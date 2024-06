Publicitate electrorală | Călin Matieș: Împreună putem aduce schimbarea de care orașul nostru are nevoie

Dragi locuitori ai Alba Iuliei,

Astăzi, vă vorbesc din inimă, cu speranța că împreună putem aduce schimbarea de care orașul nostru are nevoie. Am intrat în politică după ani de muncă asiduă în sectorul privat, începând de la o vârstă fragedă. Am lucrat cot la cot cu părinții mei, continuând mai apoi alături de soția mea, de copiii noștri și de angajații pe care i-am considerat întotdeauna parte din familia noastră extinsă.

De-a lungul timpului, am construit afaceri solide, pornind de la zero, cu eforturi neobosite și sacrificii personale. Am demonstrat că prin muncă și dedicare, orice obstacol poate fi depășit.

Ani de zile, am călătorit neobosit la București, promovând cu mândrie producătorii locali și produsele tradiționale românești. Am reușit să realizăm lucruri importante în acest sens și am continuat să lupt pentru comunitatea noastră și din postura de senator.

În tot acest timp, m-am ferit de jocurile politice și financiare murdare, nu am angajat rude în funcții publice și nu am acumulat bogății din politică. Integritatea și onestitatea au fost principiile mele de bază.

Am observat, la fel ca voi, cum Alba Iulia a fost neglijată sub conducerea acelorași politicieni de aproape 35 de ani. Opoziția a fost adesea doar o umbră, complice cu cei de la putere. Problema nu este ce s-a realizat, ci câte oportunități au fost irosite și cât de mult s-ar fi putut face pentru orașul nostru.

Acum este momentul să spunem STOP și să inițiem SCHIMBAREA. Alături de colegii mei din AUR, am decis să lupt pentru un viitor mai bun pentru Alba Iulia, cu onestitate și deschidere.

Alba Iulia are nevoie de un primar care să fie alături de oameni, să fie cinstit și devotat comunității noastre!

Cu respect și speranță,

Călin Gheorghe Matieș

Candidatul AUR la Primăria Municipiului Alba Iulia

Material executat de UNIREA PRES SRL la comanda Partidului Alianța pentru Unirea Românilor, CMF 21240330 – portal online: https:\\ziarulunirea.ro / CUI mandatar financiar coordonator: 21240330.

