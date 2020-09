Publicitate electorală| Transparență! Corectitudine! Curaj! Inițiativă!

Mă numesc Buta Lucian Florin și sunt candidatul Partidului Mișcarea Populară la funcția de Primar al orașului Cugir. M-am născut la data de 22 februarie 1966, în orașul Petroșani, judetul Hunedoara.

Din anul 1976 și până în prezent locuiesc în orașul Cugir, unde în anul 1980 am absolvit cursurile Școlii Generale Nr. 3. Cu privire la perioada de instruire, menționez că, între anii 1980 și 1984 am urmat cursurile la zi ale Liceului Industrial Nr. 1 Cugir, specialitatea – electrotehnică. În vara anului 1984, în urma susținerii examenului de admitere la I.P. Cluj-Napoca, Facultatea de Mecanică, secția de subingineri Cugir, curs seral, am fost admis, iar în anul 1989 am absolvit primind diploma de subinginer Mecanică Fină. Ulterior, în perioada 1997 – 2000, mi-am completat studiile, până la nivelul de inginer specializarea Mecanică- Fină.

Sunt român creștin ortodox, căsătorit din 1990 cu Nastasia Elena și am două fiice.

Cu privire la activitatea profesională, aș dori să menționez că am o vehime de 35 de ani de activitate în câmpul muncii, din care 30 de ani în funcții de conducere, la diferite nivele. Activitatea am început-o în septembrie 1985, când m-am angajat la Uzina Mecanică Cugir S.A., ca muncitor, ulterior devenind reglor iar din ianuarie 1990 și până în aprilie 2004 am ocupat pe rând functțile de maistru, șef de atelier și șef de secție. În urma înființării Fabricii de Arme Cugir, în aprilie 2004, prin divizarea Uzina MecanicaC ugir S.A., am rămas șef de secție în cadrul Fabricii de Arme, până în noiembrie 2006 când am demisionat.

În perioada septembrie 1985 – noiembrie 2006, în urma activității desfașurate în cadrul societățiilor Uzina Mecanică Cugir și Fabrica de Arme Cugir, mi-am îmbunătățit cunoștintele tehnice și cele specifice conducerii unei secții de producție din sectorul de stat.

Din decembrie 2006 și până în prezent lucrez la societatea comercială Nova Modul S.R.L., firma cu capital privat. În perioada decembrie 2006 – decembrie 2016 am ocupat funcția de Șef Department Calitate iar din ianuarie 2017 și până în prezent ocup funcția de Șef Departament Producție. În cadrul societății private Nova Modul S.R.L., mi-am completat cunoștintele tehnice și în special cele de management, fără de care nu poți activa în sistemul concurențial al pieței.

Activitatea politică mi-am început-o în anul 2000, cand am devenit membru al partidului PSDR. În anul 2001, ca urmare a fuziunii partidului PSDR cu partidul PDSR, am devenit membru al noului partid creat, iar calitatea de membru mi-am păstrat-o până la finele anului 2006. Din anul 2007 și până în anul 2019 nu am activat ca membru al niciunui partid politic. La începutul anului 2020, am devenit membru al Partidului Mișcarea Popularaă Organizația LocalaăCugir iar din martie 2020 am devenit Președinte al Organizației PMP Cugir.

Motto-ul “Transparență, corectitudine, curaj sș inițiativa“ mă definește ca persoană. Întreaga mea activitate de 35 ani (21 de ani în sectorul de stat și 14 ani în sectorul privat) este mărturie a acestor deziderate. Experiența acumulată în activitatea de management, capacitatea de analiză și sinteză, puterea de muncă, multitudinea de lucruri care mai sunt de făcut în orașul nostru și convingerea fermă că, împreună cu echipa de consilieri locali aleși, putem să facem multe lucruri bune pentru toți cetățenii localitații, sunt motivele pentru care am reintrat în politică și mi-am depus canditatura la funcția de primar.

Noi, cei din Organizația PMP Cugir, ne-am stabilit prioritățile din strategia noastră pentru dezvoltarea orașului Cugir, în perioada 2020 -2024 și anume:

Transparența totală în activitatea Primăriei și a instituțiilor subordonate (S.C. Cugireana S.A., Societatea “Urban” S.R.L. și Ocolul Silvic Sâpcea) transpusă prin:

transparență în atribuirea și derularea contractelor din banii publici;

ședințele de Consiliu Local difuzate online la radio / facebook;

digitalizarea serviciilor publice, pentru plata taxelor și a impozitelor;

crearea serviciului de “Call Center” al primăriei, pentru înregistrarea sesizărilor cetățenilor.

Servicii medicale de calitate în toate secțiile spitalului orașului Cugir prin:

finalizarea proiectului de modernizare a clădirii ‘’Maternității”;

atragerea medicilor (rezidenți și nu numai) pentru secțiile cu deficit de personal medical, prin asigurarea locuințelor de serviciu și a altor facilități, care să-i determine să rămână și să profeseze, în cadrul spitalului din localitatea Cugir.

Proiecte de modernizare / reabilitare a infrastructurii în zonele localității, în care nu s-au demarat astfel der lucrări și anume:

în localitatea Vinerea, străzile: Toamnei, Riului, Morilor, Dealu, Merilor, Moților și altele;

în cartierul Cindeni, străzile: 1 Iunie, St. O. Iosif, 8 Martie, I. B. Deleanu, Bradului, Oituz și altele;

pe Râul Mic, străzile: Viaductului, S. Barnuțiu, M. Eminescu, G. Enescu, Liliacului și altele;

străzile din cartierul Coșbuc;

reabilitarea, după un plan coerent, a trotuarelor;

realizarea unei piste pentru bicicliști, între localitățile Cugir și Vinerea;

modernizarea/ reabilitarea sistemului de iluminat public, în toate zonele localității.

Asigurarea curațeniei și îmbunatațirea aspectului orașului nostru prin:

rezolvarea problemei colectării și depozitării selective a deșeurilor (menajere, rezultate din proiecte de modernizare a clădirilor și a carosabilului) pentru întreaga localitate, prin încheierea de contracte cu clauze clare și bine definite privind calitatea serviciilor pe care trebuie să o asigure prestatorul de servicii și precizări clare cu privire la sancțiunile ce decurg din nerespectarea termenilor contractuali;

asigurarea curațeniei la locurile de depozitare, prin colectarea deșeurilor la intervale de timp bine stabilite (de 2 ori pe zi în zonele unde este cazul), care să nu permită depășirea capacității de stocare în containere;

crearea de noi spații de joacă pentru copii, în zona Cindeni (strada Griviței) și Râul Mic;

amenajarea și intreținerea sistematică a spațiilor verzi și a parcurilor existente.

Atragerea investitorilor prin asigurarea de facilității precum :

achiziționarea, de către primărie, a unor terenuri, care să poată fi puse la dispoziția investitorilor (zone atractive sunt situate la intrarea în Cugir sau la intrarea în localitatea Vinerea) și asigurarea furnizării utilităților necesare funcționării capacităților de producție care ar urma să fie create;

acordarea de facilități fiscale permise de legislația în vigoare.

Cresterea siguranței cetățenilor prin:

implicarea activă a Poliției Locale în prevenirea și combaterea faptelor anti-sociale;

folosirea sistemelor moderne de monitorizare și supravegere în instituțiile de învățământ, parcuri și piețe.

Realizarea, în dreptul localității Șibot, a unui nod de legatură cu autostrada A1, pentru accesul locuitorilor orașului Cugir și a localităților învecinate la autostradă.

Educație la standarde europene prin:

renovarea clădirilor instituțiilor de învățământ;

dotarea cu aparatură digitală;

susținerea și motivarea cadrelor didactice, pentru desfășurarea procesului educațional.

Creșterea calității vieții și a gradului de confort prin:

realizarea unui transport urban modern, prin implicarea primăriei în organizarea și gestionarea acestuia, prin achiziționarea de mijloace de transport moderne (hybrid /electrice) și prin monitorizarea calității transportului urban;

crearea unei zone de agrement, în regiunea dealului Cetate, care să cuprindă pârtie de schi și sanie, teren de fotbal;

stabilirea unui program de funcționare, în regim de cinematograf, a Sălii de Cultură;

reabilitarea ștrandului (nefuncțional din anul 1980);

construirea unei săli de sport, care să corespundă cerințelor organizării de competiții sportive, pentru handbal, baschet, volei, tenis de câmp și fotbal în sală;

reabilitarea zonei de agrement de pe Râul Mare (“Mistrețul”).

Modernizarea drumului de pe Râul Mare, care face legătura între localitatea Cugir și domeniul schiabil Șurianu.

Dragi cetățeni ai orașului Cugir, vă așteptăm pe data de 27.09.2020 la vot, pentru a schimba

ÎMPREUNĂ soarta orașului Cugir !

Votați Buta Lucian Florin, primarul PMP care este alături de voi mereu!

Votați echipa PMP din Consiliul Local și Consiliul Județean! Votați mărul!

Comandat de Partidul Mișcarea Populară Alba, publicat de SC UNIREA PRES SRL pe portalul https://ziarulunirea.ro/, cod unic de identificare mandatar financiar 21200020