Publicitate electorală| Putem visa încă 2-3 zile, dar dacă am fi sinceri?!

În multe feluri această campanie a fost una neobișnuită pentru locuitorii orașului Alba Iulia. Poate și pentru că în fuga după voturi, unii au început să se umple de ridicol: noi șosele de centură (când noi nu suntem în stare să acoperim gropile de pe cea existentă), sală polivalentă, tramvaie, spitale, zeci de parcări subterane și alte câteva supraterane sau poate chiar suspendate…Culmea, mare parte din ele venind chiar din partea celor care acum sunt la butoanele Primăriei Alba Iulia… Și au mai avut și 30 de ani la dispoziție să le facă!!!

Am ales calea sincerității pentru că îmi dau seama ce putem face și ce nu. Totuși avem o primărie care înghite anual peste 40%-50% din resursele financiare numai pe salarizare, prime, bonusuri… Bani pentru noi investiții? IOC!! Primăria Alba Iulia mai are de acoperit și ratele la creditele deja contractate, plus noi credite care vor veni. Fondurile europene, deși atât de pompoase, au și niște costuri directe: cota de cofinanțare!! Iar multe dintre aceste proiecte europene încă nu au generat venituri. Nici măcar indirecte…

1. PARC INDUSTRIAL NEPOLUANT – SURSA DE FINANȚARE: Cred cu tărie și SUSȚIN un PARC INDUSTRIAL CARE SĂ CUPRINDĂ ALBA IULIA – VINȚU DE JOS – CIUGUD – SEBEȘ. Numai așa vom putea crea cu adevărat o zonă industrială puternică, cu posibilitatea atragerii investitorilor din orice domeniu! Alba Iulia va fi cel mai important nod rutier la autostradă din Transilvania!

Și nu trebuie să aducem pământul de acasă: TERENUL EXISTĂ! Numai să îl folosim așa cum trebuie, cu o viziune de viitor! Putem crea astfel peste 5.000 de noi locuri de muncă bine plătite. Iar în zonele limitrofe putem crea premisele unei dezvoltări urbanistice cu blocuri de locuințe pentru tineret, parcuri de joacă, creșe și grădinițe!

Și asta pentru că PARCUL INDUSTRIAL NEPOLUANT devine sursa principală de finanțare a întregii zone, iar prin serviciile conexe a întregului județ!!!

2. DIGITALIZARE. În mod clar actuala campanie a fost o cursă a populismului ieftin pentru unii. De la tăiat ardei în oala de email (confundată probabil cu e-mail de cel care abia acum a descoperit Facebook-ul), cusutul la război sau “doctorul lanternelor” (e adevărat, sub papucul lor Alba Iulia a devenit lanterna roșie în clasamentul economic al orașelor reședință de județ), cred că le-am văzut pe toate… Mai ciudat este că același personaj propune digitalizarea unei administrații locale, uitând că asta va duce la ELIMINAREA PILELOR ȘI ȘPĂGILOR!

Eu chiar îmi doresc această digitalizare mai mult decât orice când proiectez Alba Iulia în viitor! Un ORAȘ VERDE, funcțional, în care drumul la ghișeu va fi doar o amintire, iar cozile de 3-4 zile pentru locurile de parcare vor fi doar un coșmar pe care nu îl vom mai trăi! Pe lângă plățile electronice și TOATE documentele și avizele eliberate on-line, PLATFORMA on-line pe care o gândesc va fi locul perfect pentru ADEVĂRATELE DEZBATERI publice, iar noul primar va fi disponibil 24/24!! Un PRIMAR PENTRU TOȚI!

3. GRĂDINIȚE, CREȘE+ȘTRAND Am promis un lucru, care în alte țări este o normalitate: niciun cartier fără grădiniță și creșă! Și este atât de simplu: orice parteneriat public-privat elimină această problemă din fașă. Este drept, nu mai rămâne de șpăgi și comisioane pentru primar, viceprimar sau alți angajați de prin Primărie!! Dar parcă asta am rezolvat-o deja prin digitalizare, nu?

Totul este să clădești cu viziune. Iar atunci când nu o ai, te trezești după 30 de ani exact cum este astăzi Alba Iulia. Faceți un exercițiu de imaginație: eliminați Cetatea din acest peisaj! Ce mai rămâne? Mai ales când plouă mai mult de 15-20 de minute…

ȘTIU: nu va fi ușor! Dar trebuie să coborâm cu picioarele pe pământ și să facem fiecare pas în ordinea firească. Am pierdut 30 de ani! Nu vreau să mai pierdem niciun an în plus! Nimeni nu are posibilitatea să ni-i mai dea înapoi. Nici măcar Divinitatea!

Pe 27 septembrie vă propun un parteneriat al sincerității și al bunului simț, în care noua generație să pună osul pentru a ne construi un oraș așa cum merită copiii noștri și nepoții Dumneavoastră!

Și ÎMPREUNĂ o vom scoate la capăt! Fii SMART!

