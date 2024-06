Publicitate electorală | Olar Corneliu Dan: Sunt o excepție justificată. Eu NU am intrat în politică pentru ”prestigiul„ adus de o funcție.

Olar Corneliu Dan: Sunt o excepție justificată. Eu NU am intrat în politică pentru ”prestigiul„ adus de o funcție.

Sunt un om crescut la munte. Sunt din Horea, din Țara Moților. Acolo, mereu e o atmosferă care îți dă putere să îndrăznești să faci ceea ce îți propui. Eu mi-am propus să aduc schimbarea în județul Alba.

E adevărat că sunt nou în lumea politică. Nou în sensul că e prima dată când fac parte dintr-un partid politic. Însă adevărul este că am crescut înconjurat de politică.

Competențele mele pentru a fi un politician bun au început să se construiască de când eram mic. Am avut exemple de oameni buni în jurul meu care au știut cum să facă bine oamenilor. Evident, cel mai bun exemplu, a fost tata.

M-am pregătit, chiar fără să știu, de când eram mic, pentru acest moment.

Așa face Dumnezeu lucrurile. El are un plan pentru fiecare și sunt convins că astăzi nu mă aflu întâmplător ca și candidat pentru Președinția Consiliului Județean Alba.

Sunt o excepție justificată.

Mă susține și istoria mea, dar și valorile după care îmi trăiesc viața. Sunt un tânăr care și-a făcut rostul în viață. Am o familie frumoasă, patru copii, și o afacere locală care îmi asigură un trai bun.

Eu n-am intrat în politică pentru ”prestigiul„ adus de o funcție.

Singurul motiv pentru care am nevoie de ea e ca să pot să fac mai multe lucruri bune pentru județul Alba și pentru oamenii care trăiesc aici. Atât.

Am plecat în luptă cu un sistem care funcționează la fel de 20 de ani. Știu că nu e o luptă ușoară, dar eu cred că am o armată de oameni care mă susțin. Am văzut asta când am fost în localitățile din județul Alba și când am stat de vorbă cu oamenii.

E anul schimbării.

Aș putea să vorbesc și eu despre prețurile mari la apă, despre lipsa unor stații bine pus la punct de recoltare a deșeurile sau despre lipsa unui sistem de canalizare funcțional în diferite comune.

Aș putea acum să scot în față sute de proiecte care să îmbunătățească viața celor din județul Alba, dar îmi doresc mai mult să le implementez, nu doar să vorbesc despre ele.

Tocmai de aceea, nu prea ai văzut promisiuni făcute de mine în această perioadă pentru că eu sunt un om care se ține de cuvânt și nu pot să promit lucruri fără să fiu sigur că se vor și implementa.

Îți cer ție să îmi dai puterea să le implementez. Tu ai puterea să vii cu schimbarea în județul tău.

Alege să votezi, mai presus de toate, omul. În 9 iunie, ai încredere în mine și votează Olar Corneliu Dan, președinte Consiliul Județean Alba.

Hai cu schimbarea!

Material executat de UNIREA PRES SRL la comanda Partidului Alianța pentru Unirea Românilor, CMF 21240330 – portal online: https:\\ziarulunirea.ro / CUI mandatar financiar coordonator: 21240330.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI