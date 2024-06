Publicitate electorală | Oana Badea: „Îmi cer iertare, mamă”

M-ai învățat întotdeauna să fiu un om bun și implicat. Să las întotdeauna loc de „Bună ziua”. M-ai învățat să mă înconjor de oameni pozitivi, de bună-credință și decenți.

Dar în această campanie electorală, care se apropie de final, tu ai fost nevoită să asiști la comportamente opuse celor pe care mi le-ai insuflat, mamă.

Ai asistat la atacuri la persoană. Ai auzit vorbe atât de urâte, care nu fac cinste nimănui. Ai îndurat denigrări ale unor aiudeni care îți sunt prieteni, foști colegi, foști elevi sau pe care îi cunoști din oraș ca fiind oameni buni, de bună credință.

Iar pentru toate acestea eu îmi cer iertare.

Nu pentru că am propagat eu astfel de mesaje, ci pentru că ai fost tu, mamă, obligată să le asculți. Îmi cer iertare în numele celor care nu știu să joace corect, care uită că la finalul zilei suntem toți vecini și concetățeni, că trăim într-o comunitate mică și că e frumos să ne salutăm pe stradă. Îmi cer iertare pentru că deși m-ai învățat ce înseamnă decența, de această dată tu ai fost privată de ea.

Îmi cer iertare pentru că poziția mea de persoană publică te obligă să asculți atâtea. Însă dragostea mea pentru acest oraș, locul în care m-ai născut și m-ai crescut, mă determină să lupt pentru a face bine. Am capacitatea și dorința de a pune umărul la dezvoltarea orașului. Și am demonstrat că pot. Știu care este costul pentru tine și pentru cei apropiați mie, însă promit, mamă, că răsplata e pe măsură. Vom lăsa în urma noastră un loc mult mai bun față de cum l-am găsit.

Cred în continuare că am procedat corect atunci când mi-am întemeiat toată campania pe fapte, nu pe vorbe. Pe idei și proiecte pentru Aiud, nu pe atacuri la persoană. Am ales să le spun oamenilor despre cele peste 30 de străzi pe care le-am modernizat în cele două mandate. Despre faptul că am construit o nouă bază sportivă, o nouă grădiniță sau un nou centru de zi pentru vârstnici. Că am modernizat piața, am muncit enorm la infrastructura subterană (apă și canalizare) sau că întregul sistem de iluminat public a trecut pe LED. Despre faptul că în timp ce citești aceste rânduri se construiește o nouă creșă, un nou bazin de înot sau o nouă fabrică. Oamenii cunosc deja realizările mele și ale echipei pe care o conduc. Sunt multe. Se văd cu ochiul liber. Imaginează-ți, mamă, cum ar fi arătat orașul nostru dacă s-ar fi dezvoltat în ultimii 30 de ani în același ritm în care s-a dezvoltat în ultimii 8 ani. Este nevoie de oameni buni la conducerea Aiudului.

Echipa mea este formată din oameni extrem de bine pregătiți. Liberali decenți și determinați să facă bine. Profesioniști în slujba comunității. Încă avem de lucru pentru binele Aiudului, iar duminică aiudenii ne vor sprijini să putem continua să facem bine pentru că tu mi-ai spus mereu, mamă, că binele câștigă întotdeauna, de când lumea.

Oana Badea,

Primarul Municipiului Aiud

Comandat de: PNL Filiala Alba. Distribuit de SC Unirea Pres SRL. Cod unic mandatar financiar: 21240015

