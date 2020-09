Publicitate electorală| Ne apărăm crezul politic și susținem creșterea pensiilor, a salariilor și dublarea alocațiilor!

Am străbătut multe localități ale județului, am fost în municipiul Sebeș, Aiud, Blaj, în orașele Teiuș, Cugir, Ocna Mureș, în zona Munților Apuseni, și în multe alte zone ale Albei. Oamenii cu care am stat de vorbă mi-au spus că își doresc salarii și pensii mai mari, pentru că nu se mai descurcă de la o lună la alta, și vor alocații mai mari pentru copiii lor. Atunci când PSD a fost la guvernare a înțeles oamenii și nevoile lor, la fel cum o facem și acum!

Nimeni nu ne poate interzice să fim consecvenți în atingerea obiectivelor esențiale ale politicilor publice asumate, transpuse deja în legi în vigoare – creșterea cu 40% a punctului de pensie, dublarea alocațiilor, majorarea salariilor profesorilor. Degeaba se plâng Iohannis și Orban, ei au puterea, au și majoritate în Parlament, așa că trebuie să guverneze pentru OAMENI.

Dacă nu pot să facă asta atunci e mai bine să plece! Pentru PSD, creșterea nivelului de trai al cetățenilor a fost și rămâne un obiectiv major al partidului, indiferent că a fost la guvernare ori în opoziție. Când am fost la guvernare, PSD a majorat pensiile, salariile, alocațiile, astfel încât puterea de cumpărare a românilor a crescut considerabil, fără ca această măsură să afecteze echilibrele macroeconomice, fără să adâncească nivelul datoriei publice și nici deficitul bugetar.

În timpul guvernării PSD, 2017-2019, pensiile cu crescut, în total, cu 60%, atât ca urmare a creșterilor succesive ale punctului de pensie, de la 871,7 lei – în 2016, la 1.265 de lei – în 2019 (plus 45%) – cât și datorită scutirii tuturor pensiilor de CASS, a scuturii de impozit pentru pensiile mai mici de 2.000 de lei și a reducerii impozitului de la 16% la 10% pentru pensiile mai mari de 2.000 de lei.

Tot în guvernarea PSD pensia minim garantată a crescut de la 400 de lei, la 704 lei – ceea ce înseamnă un plus de 76%, iar alocațiile copiilor s-au dublat. Numărul persoanelor defavorizate a scăzut de la 4,7 milioane de persoane în decembrie 2016, la 2,5 milioane de persoane în iunie 2019. Așa cum aminteam mai sus, ca urmare a măsurilor coerente aplicate de PSD puterea de cumpărare a românilor a crescut, în medie, cu 25% în 2019, față de 2016. Comparativ cu media UE, în anii guvernării PSD puterea de cumpărare a crescut de la 58% – cât era în 2016, la aproape 75%.

Degeaba se revoltă Iohannis și acuză PSD de practici electorale! Atât legea care majorează cu 40% punctul de pensie, cât și cea care dublează alocațiile ori cea privind majorarea salariilor profesorilor au fost adoptate și sunt în vigoare demult; legea pensiilor e din 2019, cea a salarizării unitare din 2017, iar dublarea alocațiilor din ianuarie 2020. Zadarnic se vaită Orban că PSD nu-l lasă să se mai împrumute. El nu poate să ne ceară să fim de acord cu lipsa de viziune fiscală a lui Cîțu, care în 9 luni a împovărat țara și românii cu o datorie de 10 miliarde de euro, la cele mai mari dobânzi din Europa.

Problema reală nu e lipsa banilor din buget, pentru că întodeauna banii sunt mai puțini decât nevoile unei țări, ci stabilirea priorităților! În Alba, ca și la nivel național, noi punem mereu oamenii pe primul loc! Îmi doresc ca în județul Alba să nu mai existe discrepanțe între zone și banii Consiliului Județean să nu mai fie repartizați pe criterii politice, șă stopăm depopularea comunelor, să construim o comunitate puternică, cu condiții de trai la nivel european!

