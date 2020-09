Publicitate electorală| Mihail David, USR PLUS Alba: Aiudul are nevoie de un nou primar

Toamna se numără bobocii, iar anul acesta se fac socotelile aleșilor cu cei care i-au votat. Deși nu doar perioada campaniilor electorale ar trebui să fie despre menținerea unui contact permanent și direct cu cetățenii, de obicei, în această perioadă ies la iveală problemele, realizările sau lipsurile administrației locale. Schimbarea pe care o propune USR PLUS este legată și de acest aspect, deoarece noi ne vom angaja într-un dialog permanent cu cei ne oferă încrederea, voturile și nu numai cu aceștia.

Una dintre zonele problematice lăsate la o parte de Primăria Aiud este zona Aiudului de Sus, mai precis strada Abrud, unde se află amplasate numeroase case de vacanță și pe unde trece noul drum cunoscut sub denumirea de Transalpina de Apuseni. În după-masa zilei de luni, în calitate de candidat la Președinția Consiliului Județean Alba, împreună cu echipa USR PLUS Aiud și Ionuț-Dragoș Crișan, candidatul USR PLUS pentru Primăria Aiud, ne-am aflat în această zonă pentru a face cunoștință cu locuitorii de aici, pentru a le afla problemele și pentru a le prezenta programul de guvernare locală pe care USR PLUS îl propune. Oamenii de aici ne-au solicitat să-i reprezentăm într-o discuție pe care aceștia vor să o poarte astăzi cu autoritățile locale și județene referitor la situația în care se află.

Reprezentanții autorităților publice locale la această discuție au susținut că, întrucât imobilele din această zonă au statul de case de vacanță și nu sunt racordate la rețelele de apă și canalizare, proprietarii lor se găsesc în neplăcuta situație de a fi in imposibilitate să mai realizeze aceste lucrări, ele nefiind prevăzute spre execuție în programul de modernizare a drumului mai sus amintit.

Mai mult, definirea acestor proprietăți drept casă de vacanță, face, potrivit Primăriei Municipiului Aiud, imposibilă includerea lor într-un plan de extindere al rețelelor de utilități realizat cu fonduri europene. Poziția susținută de Primăria Municipiului Aiud, prin care motivează imposibilitatea extinderii rețelelor de utilități publice în zonele în care există proprietăți considerate drept case de vacanță, este eronată. Trebuie să discernem dacă suntem în fața unei erori clamate pentru a substitui indiferența și dezinteresul administrației publice locale ori dacă, în mod regretabil, funcționarii administrației publice locale nu cunosc prevederile legale în vigoare. Există inclusiv un precedent judiciar care clarifică faptul că nu se poate face distincție, sub aspect al tratamentului juridic care se aplică imobilului în cauză, între „casă de vacanță” și un alt imobil cu destinația de locuință, fie aceasta permanentă sau nu.

Într-o cauză referitoare la stabilirea domiciliului unei persoane, Tribunalul Cluj, prin Sentința nr. 2292/2015, pronunțată în dosarul nr. 794/117/2015, a obligat SPCLEP Cluj să procedeze la eliberarea cărții de identitate pe adresa casei de vacanță a reclamantului, ceea ce înseamnă că instanța a obligat Serviciul Primăriei să stabilească domiciliul persoanei respective într-un imobil cu destinația de casă de vacanță. Urmare a acestor argumente se desprinde concluzia că, din punct de vedere juridic, este absolut irelevantă destinația de locuință permanentă sau casă de vacanță în raport cu prevederile legale referitoare la imobilele în discuție, neputând exista vreo interdicție a extinderii rețelelor de utilități publice în zona respectivă pe motivul că imobilele din zonă sunt considerate de proprietarii lor drept case de vacanță.

Că este de datoria administrației publice locale să asigure cetățenilor accesul la rețelele de utilități publice ne spune Legea 51/2006 a serviciilor de utilități publice care stipulează, în art. 8 faptul că „Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în condiţiile legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea şi funcţionarea serviciilor de utilităţi publice”, și, în acest sens, „asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilităţi publice şi adoptă hotărâri în legătură cu (…) elaborarea şi aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de utilităţi publice existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor”. În loc să manifeste disponibilitate pentru găsirea unei soluții, doamna primar a ales să se lanseze într-o tiradă prin care să-și manifeste dezaprobarea față de noi, reprezentanții USR PLUS prezenți la această discuție, în ciuda faptului că de la început prezența noastră acolo avea ca sursă solicitarea cetățenilor de a fi reprezentați.

La fel de greu de digerat este și totala lipsă de reacție a APA CTTA, care, în pofida fabuloaselor bonusuri pe care le încasează frecvent, nu este deloc interesată să aducă un câștig acestei părți, respectiv și consumatorilor, prin extinderea, repararea și modernizarea infrastructurii pe care o folosesc. A devenit deja un fapt de notorietate publică felul în care APA CTTA înțelege să acționeze atât în relația cu clienții, cât și în administrarea bugetului propriu.

APA CTTA practică unul dintre cele mai mari prețuri din țară pentru furnizarea unui metru cub de apă potabilă, mai mare, spre exemplu, decât prețurile din județele Cluj, Sibiu sau Timiș; mai mult decât atât, politica de piață a companiei în cauză se bazează pe creșteri regulate ale prețurilor, în timp ce tot mai mulți locuitori de pe raza județului Alba se plâng de calitatea scăzută a apei așa-zis potabile. Un caz care revine, regulat, în presă este cel al orașului Ocna-Mureș, al cărui locuitori au ajuns la exasperare văzând că la robinet curge, mai tot timpul, mâl în loc de apă.

La fel de cunoscute sunt avariile de pe rețea, atât de frecvente încât au devenit ceva obișnuit. Poate creșterea constantă a prețurilor de furnizare a serviciilor de alimentare cu apă curentă și de evacuare canal ar fi fost, oarecum, trecută cu vederea, dacă nu ar fi fost scandalurile repetate care au scos în evidență felul în care APA CTTA a devenit o sinecură a tandemului PNL-PSD. Membri sau apropiați ai acestor două partide fac parte din consiliul de administrație, de unde încasează salarii consistente, în timp ce bani care ar putea să fie folosiți în investiții sunt împrăștiați în formă de bonusuri, de la angajați la membrii consiliului de administrație în sume care ajung până la 17.000 de euro pentru o singură persoană.

Dezinteresul și lipsa de profesionalism sunt coordonate care definesc, din nefericire, o mare parte a administrațiilor locale din județul Alba, amintita Primărie a Municipiului Aiud fiind, după cum se vede, la loc de frunte în acest trist clasament.

Pe 27 septembrie cetățenii au ocazia pentru prima dată în ultimii 30 de ani să aleagă competența, integritatea și dedicarea în administrația publică, încheind astfel o perioadă de căutări în care societatea românească s-a irosit mult prea mult timp. De asemenea, anul acesta oamenii pot vota proiecte politice concretizate în programe de guvernare locală, reale și obiective total opuse promisiunilor populiste cu care ne-am obișnuit până acum.

