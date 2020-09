Publicitate electorală| Interviu cu Marcu Răzvan Cornel. Propunerea PRO România pentru Consiliul Local Ocna Mureș

În vârstă de 35 de ani, Cornel este căsătorit și, împreună cu soția, care e medic stomatolog, au doi copii, un băiat și o fată. A absolvit Facultatea de Drept și Științe Sociale, specializarea Sociologie și are un master în Management Organizațional și Resurse Umane.

De ce Ocna Mureș? “Pentru mine, Ocna Mureș înseamnă mai mult decât ACASĂ. E orașul în care am crescut, din clasa I până la terminarea clasei a XII-a, și în care m-am format ca om. Tatăl meu e un preot respectabil în comunitate și mama un dascăl apreciat. Aceștia mi-au insuflat valorile morale după care mă ghidez în fiecare zi și care, cu siguranță, reprezintă “rețeta spre succes”.

Cum vedeți societatea actuală. Ce schimbări ați aduce? E o întrebare foarte bună. Societatea actuală aș defini-o foarte simplu: În mare parte, lipsă de interes! Cred că a venit timpul să participăm activ la o reformă morală deoarece, cred cu tărie că doar prin educație, profesionalism și valori bine definite și implementate putem vorbi cu adevărat de progres și implicit de un personal pregătit de a conduce o comunitate sau o națiune.

Credeți că studiile și experiența acumulată vă recomandă? De ce? Categoric! Am absolvit Facultatea de Drept și Știinte Sociale, specializarea Sociologie și studii post univesitare-masterat- în Management Organizațional și Resurse Umane. Mereu am fost aproape de oameni și de comunitate. Asta mă reprezintă cel mai bine. Aici mă regăsesc. De aproape 15 ani lucrez în servicii de securitate privată unde am coordonat cu succes activitatea zonală a mai multor companii.

Are Ocna Mureș potențial? Sunt sigur că Ocna Mureș e o localitate cu potențial și că cei care pot să ajute, în mod direct, la dezvoltarea orașului sunt oameni bine pregătiți profesional, determinați. Sunt onorat de această candidatură dar, în același timp, mă simt responsabil față de fiecare ocnamureșean în parte „.

Propunerea PRO România pentru Consiliul Local Ocna Mureș

PRO România Ocna Mureș propune pentru consiliul local un echilibru social cât mai adecvat. De la oameni simpli la manageri, la oameni cu experiență în politică si administrare locală, oameni de afaceri locali sau lideri de sindicat, interesați să fie alături de comunitate și să o reprezinte cel mai bine, prin prisma acestui echilibru.

PRO România este un partid “Start-Up” și se bazează pe o politică a viitorului. Asta, în condițiile în care marea majoritate a clasei politice actuale are incapacitatea cronică de a se adapta nevoilor pe care le are țara. ” La PRO România am găsit oameni capabili sa renunțe la interesele proprii și să susțină buna educație, buna dezvoltare, să recunoască și să respecte profesionalismul.” Răzvan Cornel Marcu.

COMANDAT DE PRO ROMÂNIA FILIALA ALBA

PUBLICAT / EXECUTAT DE SC UNIREA PRES SRL portal online https://ziarulunirea.ro/

CUI MANDATAR FINANCIAR COORDONATOR 21200010