Publicitate electorală| Gospodar acasă, gospodar la primărie! Alături de oameni, nimic de unul singur!

Stimați alegători ai comunei Săsciori, a venit din nou vremea alegerilor! Avem dreptul să alegem pe cine considerăm noi ca e mai bun să fie primar, sau consilier al comunei Săsciori. Sunt mulți candidați și pare greu de ales.

Eu nu vin să vă spun că sunt altfel decât alții și nu vreau să vă promit lucruri pe care nu pot să le îndeplinesc, deoarece de promisiuni suntem sătui. Comuna noastră este o comună frumoasă, a doua ca și număr de locuitori din județ și cu un potențial foarte mare.

În fiecare sat sunt probleme nerezolvate, pe care, împreună, o să reușim să le rezolvăm. Oamenii din comună sunt foarte harnici, motiv pentru care doar împreună putem să ducem la bun sfârșit toate proiectele pe care le vom face.

Eu, Nicoară Gheorghe, în vârstă de 49 de ani, sunt căsătorit de 29 de ani cu Nicoară Rodica și împreună avem 2 copii, care la rândul lor au propriile afaceri de familie. Datorită determinării și dorinței mele de muncă, am reușit, împreună cu familia mea, să ne dezvoltăm două afaceri, una având ca și activitate construcțiile de clădiri, canalizări și alimentări cu apă și un laborator de prăjituri, o cofetărie și un lanț de magazine distribuție de prăjituri. Precizez faptul că timp de 7 ani am fost plecat în Italia, experiență care m-a ajutat să învat și alte limbi străine, am văzut cum sunt organizate și conduse comunitățile locale, cum se face administrarea bunurilor și cum trebuie să muncim împreună. Datorită dorinței mele de a contribui la bunăstarea comunei dar și la insistențele unor locatari ai comunei, am decis să candidez pentru funcția de primar la comuna Săsciori.

Unul dintre obiectivele mele principale este acela de a accesa fondurile europene, deoarece harnici suntem, putere avem și pentru că doar acele comune, care au facut proiecte, s-au dezvoltat puternic.Vă promit că, împrună cu dumneavoastră, vom stabili prioritațile, că vom transpune în proiecte dorintele dumneavoastră, în ceea ce privește situația fiecarei localități din comună. Toate vor fi făcute la lumină și bazate pe multă muncă și valoare. Toate vă vor fi făcute cunoscute la timp, astfel să avem încredere unii în alții că numai așa vom putea lucra împreună.

Problemele sunt foarte multe, știm cu toții și numai printr-o bună organizare și multă muncă vom putea duce la bun sfârșit proiectele. Doar voturile dumneavoastră mă pot ajuta să ajung primar!

În primul rând, prioritare sunt următoarele:

-canalizarea și îndiguirea tuturor văilor și pârâurilor, astfel ca lumea să poată trăi în liniște și fără frică,

-alimentarea cu apă potabilă în toată comuna,

-asfaltarea sau pavarea tuturor străzilor din comună,

-montarea de rigole carosabile și podulețe, în toată comuna.

O atlă problemă care trebuie rezolvată, urgent, este aceea a aruncării gunoaielor în locuri neamenajate, fapt pentru care trebuie să fie luate măsuri ca toți cetățenii comunei să dețină tomberoane pentru gunoi. Tot referitor la această problemă, vreau să solicit firmei de salubrizare ca ridicarea de gunoaie să se facă săptamanal, cum este firesc, la fel ca în toate celelalte comune.

Este necesară urgentarea și finalizarea operțiunilor de cadastru și întăbularea gratuită a terenurilor din toată comuna.

O grijă specială trebuie acordată asfaltării drumului alpin Săsciori, Cărari, Curmături, în vederea valorificării patrimoniului turistic atât de bogat al comunei.

Vom încerca să sprijinim, prin fonduri locale și europene, dispensarul uman, pentru a putea traversa, cât mai bine, problemele de sănatate care au apărut în ultimul timp și școlile și grădinițele de pe raza comunei dar și a căminelor culturale.

Vom sprijini ca, în timpul cel mai scurt, să se construiască în fiecare localitate, câte o capelă mortuară, cu toate cele necesare (curent electric, apă, instalații sanitare) și sprijinirea cultelor religioase.

O altă prioritate este introducerea curentului electric pană sus la Cărari, în partea a-2-a și în toate satele și cartierele care nu beneficiază de curet electric.

Un alt aspect pe care trebuie sa îl avem în vedere este acela al exploatării eficiente și chibzuite a pădurilor comunei noastre.

Imi doresc să sprijin și să ajut activitățile culturale și sportive din comună și să încurajez transmiterea, din generație în generație, a frumoaselor tradiții românești.

Desigur, problemele sunt mult mai multe, tocmai de aceea mi-am propus să organizez întalniri periodice între primar și locuitori, pentru a afla nevoile lor.

Vă spun, cu toată sinceritatea, că nu candidez pentru functia de primar pentru îmbunătățirea situației mele financiare, deoarece aceasta este întreținută de activitatea societăților pe care le dețin de mai bine de 13 ani, ci îmi doresc să îndeplinesc cât mai multe dintre obiectivele menționate, care să contribuie la bunăstarea tuturor locuitorilor comunei Săsciori. Primul pas trebuie să-l faceți DUMNEAVOASTRĂ, prin participarea, în număr cât mai mare, la vot, în data de 27.09.2020. Să nu uitați că fiecare vot contează dacă vă doriți o schimbare!

VOTAȚI ECHIPA PARTIDULUI MIȘCAREA POPULARĂ! VOTAȚI MĂRUL !

Cu credință în Dumnezeu, cu speranțe mari, să facem satele comunei Săsciori mai frumoase, mai bogate, mai bune de locuit, spre folosul fiecăruia dintre noi! DOAMNE AJUTĂ!

Comandat de Partidul Mișcarea Populară Alba, Publicat de SC UNIREA PRES SRL portal online https://ziarulunirea.ro, cod unic de identificare mandatar financiar 21200020.