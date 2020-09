Publicitate electorală| Flaviu Serdiuc (candidat USR-PLUS pentru Primăria Cugir): Nu există familie în Cugir care să nu aibă o rudă plecată din oraș. Trebuie să oprim depopularea!

Una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă orașul Cugir este depopularea. În ultimii 30 de ani, mii de locuitori ai orașului au fost nevoiți să părăsească Cugirul și ia drumul pribegiei, în străinătate sau în alte orașe cu potențial economic din România.

Orașul nostru deține un record rușinos: suntem orașul din România care a pierdut în ultimii 20 de ani mai bine de o treime din populație. Aproape fiecare familie are cel puțin un membru care a luat drumul pribegiei, împins de sărăcie și de lipsa oricărei posibilități de a-și face un rost în viață.

Am decis să vorbesc despre această realitate tristă a multor cugireni pentru că am trăit-o și eu. Este povestea unui tânăr, care la fel ca și mulți alții, a gustat din plin realitatea declinului economic al Cugirului și a fost nevoit să aleagă pentru mai mulți ani calea străinătății.

La 20 de ani, tânăr student, realitatea aceasta a Cugirului, administrat prost și fără dezvoltare economică, m-a lovit drept în creștet. Am înțeles că părinții mei, oameni simpli, nu ar fi putut să mă susțină ca student, nu ar fi putut rezista 4 sau mai mulți ani până când aș fi fost pe picioarele mele.

Îmi amintesc cu tristețe ziua în care am decis să renunț la studii și, cu disperare, am plecat din Cugir. În Occident am învățat ce înseamnă 12 sau 14 ore de muncă pe zi și mereu visam că într-o zi voi reveni ACASĂ. Am muncit și mai ales am învățat în Occident ce înseamnă comunități bine administrate, iar, întors acasă, am decis să mă implic pentru a schimba în bine orașul pe care îl iubesc din tot sufletul.

Mi-am jurat că voi face tot ce pot și voi lupta ca lucrurile în Cugir să se schimbe și niciun tânăr să nu mai treacă prin ceea ce am trecut eu și majoritatea prietenilor mei. Sora, prietenii, colegii de școală sunt împrăștiați acum pe toate continentele, goniți de ACASĂ de incompetența celor care au administrat în ultimii 30 de ani Cugirul.

Am 43 de ani și mi-am petrecut tinerețea printre străini, iar apoi întors acasă am început să construiesc o mică afacere și am creat locuri de muncă. Stau cu fruntea sus și nu îmi este rușine să spun oricui povestea mea și să audă cât mai mulți drama tinerilor cugireni aflați acum în pribegie printre străini. Nu îmi este rușine nici să recunosc că acest sistem nenorocit mi-a furat studenția, iar acum sunt în situația în care îmi continui studiile întrerupte în urmă cu peste 20 de ani în urmă.

Cugirul are nevoie de măsuri serioase pentru a opri tinerii să plece din oraș: un cartier nou cu toate facilitățile moderne și terenuri oferite gratuit tinerilor familii, locuințe ANL, grădinițe și creșe, locuri de muncă bine plătite. Un alt proiect pe care îl propunem este „Cujerenii vin acasă!”, un program cu măsuri pentru stimularea revenirii acasă a celor plecați din Cugir. Acești oameni care nu au uitat Cugirul și îl iubesc și-ar dori să revină acasă ca mici investitori, ca specialiști într-un domeniu în care au lucrat în străinătate sau ca pensionari liniștiți după ce au muncit printre străini. Ei trebuie consultați și implicați în planurile viitoare privind dezvoltarea Cugirului.

Anul acesta, este o mare onoare să candidez în orașul în care m-am născut, din care am plecat, dar m-am întors și în care, acum, îmi cresc fetița. Pentru tânărul Flaviu Serdiuc, care părăsea Cugirul în urmă cu 20 de ani, împins de sărăcie și de lipsa oricărei șanse pentru o viață normală, este o responsabilitate și o obligația să nu mai stea deoparte și să privească declinul orașului.

Cred că, împreună, cu proiecte serioase și multă muncă, putem face din Cugir acel oraș european din care tinerii nu mai sunt nevoiți să plece printre străini. Eu îmi doresc ca fiii, fiicele, nepoții sau prietenii noștri să rămână în Cugir, să rămână ACASĂ!

E timpul să luptăm cu toții pentru a da o șansă viitorului Cugirului! Aceste lucruri se pot întâmpla dacă pe 27 septembrie votăm Flaviu Sediuc Primar al orașului Cugir, alături de echipa de consilieri locali USR PLUS și Mihail David pentru Președinția Consiliului Județean Alba.

Comandat de Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate (parte a Alianței USR PLUS), PUBLICAT / EXECUTAT DE SC UNIREA PRES SRL portal online https://ziarulunirea.ro/, Cod mandatar financiar 21200391