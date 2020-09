Publicitate electorală| Dragi locuitori ai orașului Baia de Arieș

A venit, din nou, vremea să mergem la vot pentru a hotărî, împreună, soarta oraşului noastru în următorii 4 ani. Pentru Baia de Arieş, acest vot garantează că toate lucrurile bune pe care le-am făcut, uniți în dorința unui trai mai bun, vor continua. Știu și că dumneavoastră, la fel ca mine, credeți că aleșii trebuie să știe să facă lucruri durabile și că munca lor trebuie să aibă un singur scop: binele oamenilor care îi votează.

De când sunt primar, dorința mea a fost să vă răsplătesc încrederea pe care o aveți în mine. Am pus mult suflet în tot ce am făcut și o bună parte din eforturile mele au dat deja roade. Multe dintre problemele oraşului noastru au fost rezolvate și aici aș da ca exemplu :

Infrastructura – amenajare parcări, reabilitare drumuri publice, poduri si podeţe, modernizare iluminat public şi lucrări pentru extinderea sistemelor de alimentare cu apă si de canalizare,

Învătămint, cultura si sanatate :

– spaţiile de învăţământ, cele sportive şi recreative, au beneficiat de o serie de investiţii care să ducă la creşterea calitatii actului educational,

– reabilitare dispensar medical atât exterior cât şi interior,

– teren sintetic sportiv multifuncţional, s-a obţinut finanţare pentru modernizarea bazei sportive şi s-au realizat lucrări de hidroizolaţie la sala de sport,

– nici ştrandul din localitate nu a fost neglijat, fiind dotat cu un sistem de încălzire a apei, iar zona de şezlonguri a fost modernizată prin pavare.,

– pentru centrul cultural-educativ din satul Cioara de Sus s-au realizat lucrări de reabilitare

Realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor în sectoarele cadastral si intabularea gratuita a proprietarilor.

Chiar dacă nu a fost mereu ușor, am simțit mereu că am parte de susținerea dumneavoastră și am mers, împreună, înainte. Totuși, lucrurile nu se pot opri aici. Mai avem multe de făcut, așa e în orice gospodărie de oameni harnici. Am multe planuri pentru Baia de Arieş, toate țin cont de nevoile dumneavoastră, pe care eu le înțeleg cel mai bine. Cu toată voința și experiența mea ca primar, vreau să realizez mult mai multe în următorul mandat. De aceea vă propun patru direcţii de dezvoltare menite să crească calitatea vieţii băişenilor.

Lucrări edilitare si infrastructură :

– Continuăm lucrările pentru reabilitarea şi extinderea sistemelor de apă şi apă uzată.

-Creşterea eficienţei energetice a sistemului de iluminat public ,

-Finaliarea asfaltării tuturor străzilor care se preteaza din oraş,

-Întreţinerea drumurilor vicinale şi de exploataţie forestiera din localitate, prin resurse proprii, drumuri pe care le folosesc în principal agricultorii. Se va achiziţiona un buldozer si alte utilaje specifice din fonduri europene.

-Proiectare si amenajare drumuri vicinale si poduri pentru ineresul cetăţenilor din zonă,

-Finalizarea lecrărilpr de cadastrare şi întăbulare.

Lucrari pentru viitorul copiilor şi tinerilor nostrii:

-terminarea proiectelor de investiţii de la liceul „dr. Lazăr Chirilă”, la baza sportivă şi construirea unui campus pentru elevii din Baia de Arieş şi satele limitrofe prin Compania Naţională de Investiţii,

– Terminare lucrarilor de modernizare la baza sportiva –tribuna , vestiare si sala fitness.

Respect si solidaritate pentru seniori prin creerea unei rețele de servicii integrate pentru vârstnici:

– Centru integrat comunitar, care pe langa medic de familie şi un Centrul de permanenţă, care să funcţioneaze in dispensarul modernizat, pentru ca să ofere si alte activitati si servicii integrate de sănătate,

– Înfiinţarea unui” Centru de zi Senior”, care să fie un model pilot de furnizare de servicii socio-medicale integrate si inovare sociala care să ofere o viata mai buna pentru pensionarii din Baia de Arieş. Acest centru va avea ca activitate si componenta de îngrijire socială la domiciliu intitulata “ La tine acasă “care va oferi o șansă pentru bunicii noștri care nu beneficiaza de ajutorul copiilor.

Locuri de muncă pentru băişeni – reprezintă cea mai mare provocare pentru viitorul mandat, pentru că primarul nu poate creea efectiv locuri de muncă decît in cadrul aparatului propriu, care acum, este dimensionat aproape de maxim. Totuşi pentru urmatorii ani, împreună cu consilierii PNL şi cu sprijinul Consiliului Judetean condus de domnul Ion Dumitrel, vom infinta o Platformă Industrială care să poată fi un suport pentru cei care vor sa investească utilizînd fonduri europene, sau alt fel de capital. Voi contacta si sprijinii investitorii din zonă care au afaceri in alta parte, dar care se simt legaţi de locurile natale pentru a veni acasa, sau macar să înfiinteze un punct de lucru care să ofere locuri de muncă.

Pentru toate acestea, contez pe votul dumneavoastră, pe susținerea pe care mi-ați acordat-o și în ultimii ani. Nu suntem singuri, avem alături de noi o echipă de consilieri locali, formată din oameni buni și hotărâți. Avem și sprijinul ferm Consiliului Județean Alba și al Președintelui Ion Dumitrel, care ne vor ajuta, garantat, să ne atingem obiectivele.

Vin în fața dumneavoastră cu fruntea sus și vă cer să ne votați la alegerile din 27 septembrie. Am încrederea că veți fi alături de mine, de echipa PNL și de Președintele Consiliului Județean Alba, domnul Ion Dumitrel!

Cu prietenie,

Primarul dumneavoastră

Traian Pandor

