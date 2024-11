Publicitate electorală | Dezvoltăm țara moților! Mergem înainte cu planul Ponoran

Dragi locuitori ai Țării Moților,

Munții noștri aur poartă! Munții Apuseni au multe bogății, resurse minerale și potențial agro-turistic excepțional. Sunt convins că putem să dezvoltăm durabil și această minunată și legendară regiune istorică a României, astfel încât moții să rămână și chiar să se întoarcă ACASĂ ÎN APUSENI.

În anul 2004, când am lansat “Planul Ponoran – Zlatna oraș european”, mulți au zis că nu voi reuși. La acea dată Zlatna era cel mai distrus oraș din țară. Acum Zlatna, așa cum fiecare puteți constata, devine modernă și frumoasă. Am reușit prin mult efort, curaj și perseverență. Am reușit biruind în multe lupte cu birocrația și incompetența.

Preocupat fiind de dezvoltarea întregii regiuni a Munților Apuseni, în calitate și de Vicepreședinte al Forumului Montan din România, am elaborat Planul Ponoran pentru Munții Apuseni. Ca să facem rost de finanțări, am înființat “Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Moții-Țara de Piatră,” care cuprinde toate primăriile din Munții Apuseni. Am obținut recent peste 33 de milioane de euro pentru Apuseni și este doar începutul. Împreună cu specialiști în zona montană am elaborat o strategie unitară cu proiecte care vor îmbunătății viața în toate localitățile din Țara Moților.

Trebuie să punem piciorul în prag! Bogățiile Apusenilor să nu mai fie date pe mâna străinilor. Problemele actuale din lume, schimbările climatice și economice, ne obligă să ne protejăm resursele de viață și de dezvoltare. Să punem preț pe ce avem! Toți trebuie să avem mai multă grijă și dragoste de Munții Apuseni și de Țara Moților! Să nu uităm de porunca strămoșească care ne spune să nu vindem pământul și casa părinților. Să nu ne vindem neamul și țara!

Când avem nevoie de curaj și speranță, să ne îmbărbătăm inimile cu vorbele spuse Avram Iancu pe Câmpia Libertății de la Blaj: ”Uitați-vă pe câmp românilor, suntem mulți ca și cucuruzul brazilor, suntem mulți și Dumnezeu este cu noi!”

În lupta noastră pentru binele Munților Apuseni, avem un partener de încredere, pe domnul Nicolae Ciucă, un patriot adevărat, care își slujește țara cu onoare și credință.

Vă îndemn ca în data de 24 noiembrie să îl votați pe Nicolae Ciucă – Președinte al României, cu gândul la viitorul nostru și al Munților Apuseni!

Mergem înainte!

Patriotismul se arată prin fapte. Doamne ajută!

Silviu PONORAN

Primar PNL al orașului Zlatna

Președinte al Asociației MOȚII – ȚARA DE PIATRĂ

Vicepreședinte al Forumului Montan din România

CMF: 31240003

