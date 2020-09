Publicitate electorală| Dați o șansă orașului Cugir! Votați PSD!

Interviu cu domnul Mircea TRIFAN, candidatul PSD la Primăria orașului Cugir

– Stimate domnule Mircea Trifan, vă rog să ne oferiți câteva amănunte despre activitatea dumneavoastră, pentru ca locuitorii orașului Cugir să vă cunoască mai bine.

– Pentru început, aș vrea să vă mulțumesc pentru că îmi oferiți posibilitatea de a mă adresa astfel locuitorilor orașului Cugir și localităților aparținătoare. O să trec în revistă, pe scurt, principalele repere care înseamnă mult pentru mine. Sunt un om care a muncit mult și vă mărturisesc că sunt mulțumit de ceea ce am realizat. Am o familie frumoasă, care este alături de mine și ma susține în tot ceea ce fac. Am 48 de ani, m-am născut în Cugir, aici am urmat școala generală și liceul, apoi am plecat la Timișoara, unde am absolvit Facultatea de Construcții. După terminarea facultății m-am întors la Cugir și am început să lucrez ca simpu inginer, iar apoi am parcurs toate etapele, de la inginer, la șef de sector și inginer șef. Am fost numit apoi director general la Fabrica de Arme Cugir și ulterior la Uzina Mecanică Cugir, iar în prezent sunt inginer șef la SC Apa CTTA Aba – Sucursala Cugir.

-Știm că ați mai candidat la funcția de primar al orașului Cugir și în anul 2016. Ce v-a determinat să luați decizia de a intra din nou în cursa electorală?

– Vă mărturisesc că nu a fost o hotărâre ușoară, m-am gândit mult înainte de a lua această decizie. Ceea ce m-a ambiționat mai mult a fost faptul că, în ultimii 24 de ani, CUGIRUL nu a avut niciodată un primar al oamenilor, un primar căruia să-i pese de oameni și de acest oraș. De la revoluție, adică de 30 de ani, CUGIRUL nu a fost condus niciodată de un primar social-democrat. Cred că este momentul unei schimbări în administrația locală, dar și în ceea ce privește mentalitatea noastră, a tuuror. Avem nevoie de un primar aproape de oameni, un primar care să ia mereu pulsul orașului și să rezolve rapid și eficient problemele oamenilor, nu în 16 sau 20 de ani. Cred că e momentul să ieșim din rutină! În toți acești ani am fost dezamăgiți și ne-am convins CINE ESTE ADRIAN TEBAN! Ne-a demonstrat domnul primar, în 16 ani, de ce a fost în stare! Eu m-am săturat să tot aștept, să tot sper că va ajunge și CUGIRUL la NORMALITATE! E timpul să demonstrăm că dacă ne implicăm vom avea rezultatele pe care ni le dorim! Un om gospodar e ușor de recunoscut!

– În opinia dumneavoastră, au oamenii din oraș motive pentru a ne spune că sunt mulțumiți de actualul primar și de activitatea sa?

– Din păcate s-a folosit o strategie care se pare ca a dat rezultate! Oamenii au fost obișnuiți cu puțin și început să creadă că ceea ce s-a fă în oraș este extraordinar. Din păcate, mereu avem aceleași probleme: cu infrastructura, spre exemplu, auzim deseori că nu se poate, și oamenii s-au obișnuit ca normalul să fie ceva extraordinar. Am ajuns ca normalitatea să fie de domeniul fantasticului… La Cugir, după 16 ani sub aceeași administrație, nu putem vorbi de normalitate.

De ce? Pentru că: nu avem școli și grădinițe moderne în oraș, nu avem parcuri frumoase și bine întreținute, nu avem străzi modernizate, nu au venit investitori în zonă, nu avem iluminat public modern, nu avem locuri de muncă pentru ca tinerii să nu mai plece din oraș. Dacă toate aceste probleme ar fi fost rezolvate am fi avut mult dorita normalitate!

Pentru toate aceste nerealizări cineva ar trebui să-și recunoască eșecul! Mă doare să văd alte orașe tot mai moderne, în timp ce noi nu ne mândrim cu aproape nimic din acest oraș, în afară de frumuseţea locului, care din păcate nu a fost pusă în valoare. Din păcate, Cugirul a rămas în urmă. Oare de ce? De ce reușesc unii? Cum a reușit domnul primar să ne ducă cu zăhărelul, 16 ani, să ne tot promită, la fiecare 4 ani, că va face și că va drege, dar să avem răbdare… Nu o spun cu răutate, dar e momentul să fim realiști și să recunoaștem că multe lucruri care s-au făcut în acest oraș nu au avut o finalitate, s-au făcut în grabă sau de mântuială, în funcție de preferințe sau de anumite interese.

Domnul primar ne spune că în timpul administrației liberale proiectele schimbă fața Cugirului. Să fim serioși, domnule primar, fața CUGIRULUI TREBUIA SCHIMBATĂ DE MULT TIMP. După 16 ani de administrație mie mi-ar fi rușine să vin și să le mai cer oamenilor să mă mai voteze! Încă 4 ani pentru aceleași promisiuni…Nu mă încântă deloc faptul că veniți în fața oamenilor spunând că administrația liberală se află în topul administrațiilor cu cele mai multe fonduri accesate în ultimii ani. În primul rând, aș vrea să vă amintesc ceva ce cu siguranță știți: 1. FONDURILE EUROPENE NU AU CULOARE POLITICĂ, (fac această remarcă pentru că ați venit cu scuze, spunând că atunci când PNL a fost în opoziție nu ați putut accesa fonduri europene); 2. Degeaba ați accesat fonduri europene pentru proiecte care nu au schimbat cu nimic viața oamenilor și imaginea orașului. Degeaba sunt proiecte dacă lipsește viziunea! Nu contează cantitatea, mult mai importante sunt calitatea și utilitatea proiectelor! Dacă luăm ca exemplu o casă, degeaba oamenii au televizor de ultimă generație dacă nu au un acoperiș bun la casă, degeaba casa are multe camere dacă nu sunt utile și confortabile! Sau degeba omul își construiește o bucătărie modernă dacă nu o întreține!

– Ce veți face dacă veți fi ales primar al orașului Cugir, care sunt proiectele pe care le doriți pentru cetățeni?

– Plec la drum cu multe idei pe care sunt sigur că le voi pune în practică. În opinia mea, în orice meserie e important să iubim ceea ce facem, să muncim cu pasiune și să punem suflet în tot ceea ce facem. Atunci rezultatele nu vor întârzia să apară. Vă prezint acum doar câteva dintre proiectele mele, nu sunt ieșite din comun, dar sunt proiecte care ar fi trebuit să fie deja realizate de actualul primar. Atunci, aș fi salutat cu respect realizările lui… Iată ideile mele, care ne vor conduce la normalitate, cu care vin în fața cugirenilor:

1. O administrație publică locală modernă, eficientă și flexibilă. Consider că locuitorii orașului trebuie să fie parteneri ai primăriei în tot ceea ce se face pentru acest oraș. Trebuie să existe o relație de colaborare între administrația locală și locuitorii orașului, la fel ca într-o familie.

2. Modernizarea și reabilitarea infrastructurii orașului CUGIR, astfel încât să nu mai existe străzi și trotuare neasfaltate și realizarea de locuri de parcare, ceea ce ar conduce la fluidizarea traficului în oraș.

3. O zonă de agrement și un ștrand modern, pentru petrecerea timpului liber, un bazin acoperit – care să poată fi folosit și în sezonul rece, unde să poată fi organizate concursuri de înot. Nu este normal ca în ziele noastre să facem naveta cu copiii în alte orașe, pentru a beneficia și ei de aceste facilități.

4. Rezolvarea problemei transportului în oraș și în localitățile aparținătoare, prin creșterea gradului de confort al călătorilor, precum și acordarea de gratuități pentru pensionari, elevi, persoane cu handicap și alte categorii de persoane. Consider că e absulut necesară introducerea unei rute de transport local în zona Cindeni.

5. Un spital modern, cu servicii de calitate pentru cetățenii orașului. Dacă tot am amintit de spital aș vrea să subliniez faptul că cele mai multe investiții din această unitate au fost finanțate în perioda în care social-democrații au fost la guvernare. Tot atunci, salariile medicilor, dar și ale profesorilor, au crescut, astfel rămână în țară și să vină și la Cugir.

6. Dezvoltarea mediului economic local, prin aplicarea unor măsuri care să ne aducă investiții și, desigur, locuri de muncă.

7. Modernizarea școlilor și a grădinițelor din oraș, astfel încât copiii și cadrele didactice să beneficieze de condiții optime desfășurării activității educaționale. De asemenea, este nevoie de creșe noi, dar și de introducerea conceptului SMART SCHOOL în școlile din oraș.

8. Mai sunt necesare: construirea unor capele în oraș, înființarea unui centru de îngrijire tip azil pentru persoanele vârstnice sau cu handicap și a unui centru de tip RESPIRO pentru familiile care au în îngrijire persoane cu handicap.

9. Avem nevoie, în oraș, de iluminat public modern, atât la Cugir, cât și în localitățile aparținătoare. De asemenea, e absolut necesară semnalizarea luminoasă a trecerilor de pietoni, atât pe timpul nopții, cât și noaptea. În prezent, sunt treceri de pietoni care sunt un adevărat pericol atât pentru pietoni, cât și pentru conducătorii auto.

10. Două investiții importante pentru oraș sunt construirea a două hale agroalimentare moderne în Piața de Sus și Piața Complex, în beneficiul cetățenilor și al producătorilor agricoli. Sunt multe probleme de rezolvat în orașul Cugir până când vom ajunge să spunem că dorințele noastre au devenit realitate. Am amintit acum doar câteva proiectele necesare pentru oraș și cetățenii săi.

-Veți reuși să schimbați fața orașului, să realizați aceste proiecte cu care veniți în fața alegătorilor?

– Consider că atunci când îți pasă de oameni și când îți dorești cu adevărat ceva nimic nu este imposibil. Cu proiecte şi viziune poţi transforma un oraş precum Cugirul în unul normal, frumos, european. Cred că în tot ceea ce faci este important să ai viziune, să faci lucrurile cu profesionalism, să muncești cu dedicare, curaj şi încredere.

Sunt sigur că împreună putem face din orașul nostru o așezare modernă, europeană, cu cetățeni responsabili și mulțumiți de condițiile oferite de administrația locală.

Dați o șansă pentru Cugir! Votați PSD!

