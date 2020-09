Publicitate electorală| Convingerile Partidului Mișcarea Populară Crăciunelu de Jos

CONVINGERILE PARTIDULUI MIȘCAREA POPULARĂ CRĂCIUNELU DE JOS

1.REORGANIZAREA ACTIVITĂȚII PRIMĂRIEI

-eficientizarea activității, transparență, îmbunătățirea relației “funcționar-cetățean”, digitalizarea serviciilor, crearea compartimentului “Fonduri europene”, bugetarea tuturor activităților, planuri de acțiune.

2.PROIECTE SOCIALE

-orice investiție comunală ce ridică nivelul de trai, creșterea siguranței cetățeanului, restricționarea circulației în comună (viteză), ajutoare pentru oameni, burse elevi, studenți, ajutoare pentru cazuri sociale, susținerea valorilor locale, sprijin pentru obținerea calității de proprietar, așezăminte sociale, casa bunicilor, spații de joacă zonale, wi-fi gratis, plasarea unui ATM în localitate, rigole de scurgere (unde este cazul).

3.DRENĂRI ȘI ÎNDIGUIRI

-investiții menite să împiedice inundațiile, zone vizate: strada Bucerzii (Sub vii), strada Tudor Vladimirescu (Luncă), strada Cloșca și toate străzile predispuse la inundații.

4.ATRAGEREA INVESTITORILOR

-facilități fiscale acordate pe plan local, crearea de noi locuri de muncă, infrastructură la dispoziția lor, identificarea lor, colaborări, parteneriate.

5.SUSȚINEREA SĂNĂTĂȚII

-dotarea cabinetelor medicale cu aparatură performantă, înființarea unei farmacii care sa asigure necesarul de medicamente, nevoile populației, programe de prevenție a bolilor, caravane medicale, colaborări cu CNAS, simpozioane medicale.

6.SUSȚINEREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI

-after school, grădiniță cu program prelungit, digitalizarea școlii, cursuri de perfecționare, școală de vară cu studenți și profesori din localitate, concursuri școlare.

7.SUSȚINEREA MEDIULUI DE AFACERI

-facilități fiscale pentru toate domeniile (agricultură, apicultură, etc), târguri, expoziții agricole, schimburi de experiență, parteneriate, înființarea unei piețe locale.

8.PROIECTE DE AGREMENT

-bază de agrement (la Sărătură), pârtie săniuțe și schi, târguri de Crăciun, sală de fitness, discotecă în aer liber

-cultural: spectacole, concursuri, redeschiderea bibliotecii comunale

9.PROIECTE “VERZI”

-menținerea curățeniei în comună, colectarea selectivă a deșeurilor, reciclare PET-uri, amenajare spații verzi, panouri fotovoltaice.

10.ASIGURAREA BAZEI MATERIALE ȘI FINANCIARE PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ (inundații, cutremure, pandemii)

-crearea unui cont destinat acestor situații, stocuri de materiale specifice (dezinfectanți, măști, pături, pompe de apă), amenajarea unui loc pentru aterizarea elicopterului (heliport), înfinnțarea unei echipe locale de intervenție.

STIMAȚI CETĂȚENI,

Mă numesc Gînța Vasile, am 56 de ani, am studiat Managementul (Știința conducerii instituțiilor), timp de 9 ani am condus o bancă din România, lucrând apoi 12 ani într-una dintre cele mai performante economii din lume – Germania, unde mi-am îmbunătățit cunoștințele manageriale. Vorbesc 3 limbi de circulație internațională și candidez la funcția de primar la Primăria Crăciunelu de Jos.

Echipa cu care conlucrez este compusă din:

Oltean Claudiu Lucian – inginer

Marean Aurica – pensionară

Oarga Nicușan Claudia Irina – agent vânzări

Mailat Nicolae – întreprinzător privat

Oarga Nicușan Neguriță – întreprinzător privat

Cristea Daniela – asistent medical

Oțel Ioan – pensionar

Cristea Ioan Lucian – inginer

Dușa Ovidiu – inginer

Mihu Sorin Gabriel – electromecanic

Păcurar Cristian Nicolae – inginer

Bârlea Cristina – asistent medical

Pataky Arpad – muncitor CFR

Considerăm că puterea de muncă, corectitudinea, experiența, ideile noi, transparența în administrație trebuie să caracterizeze orice primar al anului 2020, iar adaptabilitatea la situații și viteza de execuție a deciziilor să fie permanente și în folosul oamenilor și al comunei.

Vă invitam deci, sa mergem “Împreună pentru mai bine!”

Candidat Primar Crăciunelu de Jos, Gînța Vasile

VOTAȚI ECHIPA PARTIDULUI MIȘCAREA POPULARĂ! VOTAȚI MĂRUL !

Comandat de Partidul Mișcarea Populară Alba, Publicat de SC UNIREA PRES SRL portal online https://ziarulunirea.ro, cod unic de identificare mandatar financiar 21200020.