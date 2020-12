PSD propune un Guvern de UNIUNE națională, alături de PNL. Alexandru Rafila, propus premier

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat luni, după consultările cu Klaus Iohannis, că a propus și un guvern de uniune națională, excluzând negocieri doar cu PNL.

„Singurele negocieri în spiritul Constituției sunt cele de la Cotroceni. Am făcut propunerea unui guvern de uniune națională cu toate partidele din Parlament, inclusiv PNL. Noi am exclus orice posibilitate a unui guvern cu PNL, cu excepția unui guvern de uniune națională.

Într-un guvern de uniune națională, PSD ar face propunerea de premier în persoana lui Alexandru Rafila.

Am avut mai multe discuții cu lideri de partid, nu am avut punctuale”, a spus Marcel Ciolacu, după vizita la Cotroceni, punctând că nimeni nu are majoritate acum.

Sursa: stiripesurse.ro