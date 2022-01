Proprietarii de mașini vechi ar putea primi bani, fără să fie obligați să ia altele noi: Ce sume sunt propuse...

Garda de Mediu, cea mai PROST plătită instituție publică din țară. Dănuț Hălălai: „Depășim 60 de reclamații pe lună și personalul pe care îl avem se subțiază văzând cu ochii”

Șeful Gărzii de Mediu Alba, Dănuț Hălălai a vorbit, în cursul zilei de astăzi, 11 ianuarie, la Radio Unirea FM, despre dificultățile pe care personalul Gărzii de Mediu le întâmpină pe parcursul carierei lor, în special din punctul de vedere al unui element important: situația financiară și volumul de muncă ce trebuie prestată.

„În prima perioadă în care am lucrat la Garda de Mediu, aveam undeva la 10-12 reclamații pe lună. Acum, depășim 60 de reclamații pe lună, ceea ce este foarte mult, în condițiile în care personalul pe care îl avem la momentul de față se subțiază văzând cu ochii. Se subțiază din două motive importante. Unul este un factor biologic clar: oamenii ies la pensie pentru că timpul trece, fără să vrem, foarte repede. Al doilea factor și cel mai important este că suntem cea mai prost plătită instituție publică din țară. Oamenii de la București ne-au lăsat deoparte, am avut discuții sindicale, am vrut să facem greve, dar chestia asta trenează de lungul mai multor ani, nu este ceva de moment. Nu vreau să acuz pe nimeni, dar nu s-a făcut nimic pentru ca să se poată mări salariile. Un debutant la Garda de Mediu are 1700 de lei, eu, ca și comisar șef, câștig undeva la 3700 de lei net.

Un comisar care pornește în viață, un om care a terminat o facultate de Mediu, sau un jurist, un om de meserie, să îl aduci la 1700 de lei, în condițiile în care partea juridică nu îți este asigurată, o amendă care se dă poate să implice foarte multe chestiuni. Poate să fie contestată, poți să fi contestat tu, ca personaj, în momentul în care ai mers, pentru că abuzul în serviciu este o chestiune foarte la limită.

Dacă nu cunoști sau greșești ceva, ai șanse să intri personal într-o asemenea bătălie. În condițiile în care primești 1700 de lei și ai nevoie de un avocat care primește minim 1000 de lei la o înfățișare, este complicat. Îți trebuie foarte multă pasiune pentru partea de Mediu. Este o chestiune foarte frumoasă, dar în momentul în care nu prea ai cu ce, te lovești de un zid important și chestiunea asta trenează și poate nici calitatea serviciilor nu poți să o faci așa cum vrei.”, a transmis Șeful Gărzii de Mediu Alba, Dănuț Hălălai.