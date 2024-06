Proiectul Cetatea Artelor – Artă în inima cetății/ C.R.E.A.T.E. !, implementat de Asociația GRUPUL SKEPSIS la Alba Iulia, a fost premiat în cadrul evenimentului „Rezultate și sustenabilitate Programe și proiecte culturale – Granturile SEE”!

Evenimentul „Rezultate și sustenabilitate Programe și proiecte culturale – Granturile SEE” a fost organizat în perioada 11-14 iunie de către Unitatea de Management a Proiectului – UMP, din cadrul Ministerului Culturii, reunind promotori de proiecte RO-CULTURA, parteneri de proiecte RO-CULTURA din Norvegia și Islanda, beneficiari ai Granturilor SEE din Lituania, Slovacia, Polonia, Portugalia, Operatori de Programe culturale din Cehia, Polonia și Portugalia, reprezentanți ai Oficiului Mecanismului Financiar din Bruxelles, ai Partenerilor de Program (Directoratul pentru Patrimoniu Cultural din Norvegia și Artă și Cultură Norvegia), precum și reprezentanți ai Ambasadei Regatului Norvegiei în România și ai Autorității de Certificare și Plată.

Asociația Grupul Skepsis a fost remarcată în cadrul Galei RO-CULTURA, numărându-se printre organizațiile beneficiare ale căror proiecte au fost considerate modele de bună practică – ”Culture on the go, open and accessible” este premiul acordat proiectului Cetatea Artelor – Artă în inima cetății/ C.R.E.A.T.E. !, pentru creativitatea, pasiunea și entuziasmul cu care a îmbogățit și inspirat scena culturală din România.

”Ne bucură și ne onorează acest premiu care răsplătește efortul echipei de proiect și recunoaște rezultatele și impactul asupra vieții culturale din Alba Iulia: sute de spectatori au avut acces liber la o serie de evenimente artistice care au reunit un mare număr de artiști români și străini în Cetatea Alba Carolina; au fost organizate în premieră națională expoziții de artă plastică, ateliere de creație interactive, spectacole de teatru nonverbal și Commedia dell’Arte și concerte stradale de muzică renascentistă și medievală. De asemenea, prin intermediul microstagiunii teatrale denumită „Teatru în Inima Cetății,” Grupul Skepsis a pregătit și a prezentat, în premieră, şase spectacole de teatru, acoperind o gamă variată de genuri și abordări, oferind publicului o experiență artistică diversificată în spații cu caracteristici unice.” – Viorel Cioflică (Manager Proiect).

Proiectul a fost implementat de Asociația GRUPUL SKEPSIS la Alba Iulia, în perioada decembrie 2022 – decembrie 2023, în parteneriat cu Primăria Municipiului Alba Iulia și organizația DAVVI – SENTER FOR SCENEKUNST (Norvegia), având o valoare totală de 914.550,88 lei (185.925,89 euro) și fiind finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului RO-CULTURA. Colaboratori: Fundația ”Inter-Art” Aiud; Muzeul Național al Unirii Alba Iulia; Guvernul României – Departamentul pentru Relatii Interetnice; Centrul Multicultural ”Liviu Rebreanu” Aiud; Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia.

Informații detaliate despre proiect se regăsesc pe site-ul organizației, accesând pagina dedicată acestuia : https://teatrulskepsis.ro/proiect-create/

Reuniunea „Rezultate și sustenabilitate Programe și proiecte culturale – Granturile SEE” a marcat și finalizarea perioadei de implementare a proiectelor finanțate cu sprijinul Granturilor SEE 2014 – 2021. Astfel, cu un buget de aproximativ 31 milioane de euro, în cadrul Programului RO-CULTURA au fost finanțate, din 2018 până în prezent, 68 de proiecte culturale care au vizat promovarea diversității culturale, restaurarea și revitalizarea monumentelor istorice, consolidarea antreprenoriatului cultural, organizarea de expoziții inovative, precum și încurajarea cooperării bilaterale cu entități din Norvegia, Islanda și Liechtenstein.

Mai multe informații privind concluziile și impactul întâlnirii „Rezultate și sustenabilitate Programe și proiecte culturale – Granturile SEE” vor fi publicate pe website-ul UMP www.umpcultura.ro și Programul RO-CULTURA www.ro-cultura.ro.

