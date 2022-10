Proiect pilot în energie la Alba Iulia: A fost semnat contractul de 47 de milioane de euro pentru retehnologizarea stației de 220/110/20 kV în concept de stație digitală

Întâlnire transnațională de proiect Erasmus+ ”ECO-IN – Algorithm for New Ecological Approaches to Inclusion”- 612163-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN.

În perioada 4-5 octombrie 2022, Inspectoratul Școlar Județean Alba a fost gazda celei de a treia reuniuni transnaționale cu prezență fizică, în cadrul proiectului Erasmus+ ”ECO-IN – Algorithm for New Ecological Approaches to Inclusion”- 612163-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN, proiect cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+, acțiunea cheie 3.

O delegație formată din reprezentanți ai instituțiilor partenere din Italia, Lituania, Spania și Belgia s-au alăturat echipei din România și timp de 2 zile s-au desfășurat activități propuse în cadrul parteneriatului.

Obiectivele principale ale reuniunii de proiect au fost: monitorizarea progresului, evaluarea și planificarea activităților, efectuarea unei vizite la Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Alba Iulia, partener asociat în cadrul proiectului și stabilirea centrului pro-social în cadrul unității de învățământ, reconfirmarea planului activităților ce urmează a fi derulate.

Proiectul ”ECO-IN – Algorithm for New Ecological Approaches to Inclusion”- 612163-EPP-1-2019-1-IT-EPPKA3-IPI-SOC-IN propune un model de formare nou și inovator pentru a genera școli și comunități incluzive. Printr-o abordare ecologică și bazată pe dovezi științifice, ECO-IN promovează participarea activă a profesorilor, a directorilor unităților de învățământ, a factorilor de decizie, a părinților și familiilor.

Acest parteneriat reunește 7 parteneri din 5 țări europene: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PERUGIA-Italia (coordonator), FORMA.AZIONE SRL- Perugia-Italia, INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN ALBA-România, LIETUVOS SVIETIMO IR MOKSLO PROFESINE SAJUNGA- Lituania, MIRADA LOCAL SL-Spania, SOLIDAR FOUNDATION FOR HUMANITARIAN, DEVELOPMENT AND EUROPEAN COOPERATION-Belgia, Universita’ degli Studi di Urbino Carlo Bo-Italia.