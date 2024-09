Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 6 – 12 SEPTEMBRIE 2024. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

10 Lives DUB

Vineri, Sambata, Luni pana Miercuri 11:30

Duminica 11:35

Joi 12:10

Alien: Romulus

Vineri pana Miercuri 14:15

Beetlejuice Beetlejuice

Vineri pana Miercuri 16:00; 21:00

Joi 13:20; 18:15

Blink Twice

Vineri pana Miercuri 16:45

Joi 14:15

Ca fetele AV

Joi 21:35

Deadpool & Wolverine 3D

Vineri pana Miercuri 18:20

Joi 15:35

Despicable Me 4 3D DUB

Vineri, Sambata, Luni pana Miercuri 11:45; 13:50

Duminica 13:50

Hansel si Gretel

Duminica 11:30

Inside Out 2 3D dub

Vineri pana Miercuri 13:35

Joi 12:25

It Ends with Us

Vineri pana Miercuri 18:00

Joi 16:45

Kinds of Kindness AV

Joi 20:30

Longlegs

Vineri pana Miercuri 21:20

Joi 19:00

My Penguin Friend DUB

Vineri pana Miercuri 15:45

Joi 14:35

My Penguin Friend SUB

Vineri pana Miercuri 20:40

Joi 19:25

Night ofthe Hunted

Vineri pana Miercuri 12:10

Speak No Evil AV

Joi 21:20

The Crow

Vineri pana Miercuri 19:00

Joi 16:30

