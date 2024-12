Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 6 – 12 DECEMBRIE 2024. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Film Orar

A Sudden Case of Christmas

-Vineri pana Joi 17:00

Casatoria

-Vineri pana Marti, Joi 21:30

-Miercuri 17:00; 18:30; 21:30

Cei trei purcelusi

-Duminica 11:30

Dancing Queen DUB

-Vineri pana Miercuri 11:40

-Joi 13:10

Die Theorie von Allem

-Vineri pana Miercuri 15:50

Gladiator II

-Vineri pana Miercuri 20:40

-Joi 17:40

Heretic

-Vineri pana Miercuri 19:25

-Joi 16:30

Kraven the Hunter AV

-Joi 21:00

Moana 2 3D DUB

-Vineri pana Marti, Joi 12:40; 14:50

-Miercuri 12:20

Moana 2 3D SUB

-Vineri pana Marti, Joi 19:10

-Miercuri 14:50

Moartea in vacanta

-Vineri, Luni pana Miercuri 13:50; 15:20

-Sambata, Duminica 13:50

-Joi 14:30

Niko Beyond the Northern Lights DUB

-Vineri, Luni, Marti 11:30; 13:25

-Sambata, Duminica, Miercuri 11:20; 13:20

-Joi 12:30

RM: Right People, Wrong Place

-Sambata, Duminica 17:30

SuperKlaus DUB AV

-Sambata, Duminica 15:20

The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim AV

-Joi 20:40

Transilvanian Ninja

-Vineri, Luni pana Miercuri 17:20; 21:45

-Sambata, Duminica 21:45

-Joi 18:50

Venom: The Last Dance 3D

-Vineri pana Marti 18:20

-Joi 15:20

