Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 30 AUGUST – 5 SEPTEMBRIE 2024. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Beetlejuice Beetlejuice Avanpremiera

Regia: Tim Burton

Cu: Jenna Ortega, Monica Bellucci, Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O’Hara

Gen Film: Comedie, Fantastic, Horror

Durată: 110 min

Rating: N 15

Beetlejuice se întoarce! După o neașteptată tragedie de familie, trei generații din familia Deetz revin acasă în Winter River. Încă bântuită de amintirea lui Beetlejuice, viața Lydiei este dată peste cap atunci când fiica ei rebelă, Astrid, descoperă misterioasa machetă a orașului în podul casei, iar portalul către viața de apoi este deschis accidental. În timp ce problemele se adună pe ambele fronturi, e doar o chestiune de timp până când cineva pronunță Beetlejuice de trei ori, iar înșelătorul demon apare pentru a împrăștia haos.

Joi 21:00

Longlegs / Longlegs: Colecționarul de suflete Avanpremiera

Regia: Osgood Perkins

Cu: Nicolas Cage, Maika Monroe, Alicia Witt, Blair Underwood

Gen Film: Horror, Thriller

Durată: 106 min

Rating: N 15

Agenta FBI Lee Harker este desemnată să rezolve misterul din spatele unor omoruri șocante, care par a fi opera unui criminal în serie. Pe măsură ce ancheta se complică și apar indicii din sfera ocultismului, Harker descoperă că are o legătură personală cu ucigașul. O va ajuta însă asta să îi anticipeze mișcările înainte să fie prea târziu?

Marti, Joi 21:30

My Penguin Friend / DinDim, prietenul meu pinguin Avanpremiera

Regia: David Schurmann

Cu: Jean Reno, Adriana Barraza, Rocío Hernández, Nicolás Francella, Alexia Moyano

Gen Film: Drama, Familie

Durată: 103 min

Rating: AG

João, un umil pescar, salvează un simpatic pinguin Magellan, victima unei teribile deversări de petrol pe coasta Braziliei. Pentru că trebuia să aibă un nume, i s-a spus DinDim. Și așa viața pescarului cu inima frîntă a început să se schimbe. O aventură fermecătoare inspirată de o poveste reală.

Pinguinul și pescarul devin prieteni neașteptați, atât de uniți încât nici măcar vastul ocean nu îi poate despărți.

Dublat: Sambata pana Luni 13:50

Marti, Joi 13:45

Subtitrat: Sambata pana Luni 16:50

Marti, Joi 14:40

Frumoasa din Padurea Adormita

Regia: Daniel Burcea

Cu: Daniel Burcea, Marius Burcea

Gen Film: Teatru

Durată: 50 min

Rating: AG

Malefica hotareste sa se razbune atunci cand afla ca la palat Regele si Regina dau o petrecere mare in cinstea copilului lor nou-nascut, fara ca ea sa fie invitata. Blestemul ei spune ca in ziua cand micuta Aurora va implini 16 ani, se va intepa in varful unui fus de tors si va cadea intr-un somn adanc asemanator mortii. Dar, ca in orice poveste, vraja poate fi desfacuta cu sarutul dragostei adevarate!

Duminica 11:30

Night of the Hunted / Noaptea masacrului

Regia: Franck Khalfoun

Cu: Brian Breiter, Brenda Nunez, Camille Rowe, Monaia Abdelrahim, Abbe Andersen, J. John Bieler

Gen Film: Crima, Drama, Horror, Mister, Thriller

Durată: 99 min

Rating: IM 18

Un thriller captivant, fără răsuflare, fără milă.

Când o femeie nevinovată se oprește la o benzinărie izolată în toiul nopții, devine jucăria unui lunetist sociopat cu o vendetă secretă. Pentru a supraviețui, ea trebuie să lupte pentru viața ei, să se ferească de gloanțe și, mai ales, să descopere cine o vrea moartă și de ce.

Vineri pana Luni, Miercuri 21:30

Marti, Joi 19:20

The Crow / The Crow: Iubire și răzbunare

Regia: Rupert Sanders

Cu: Bill Skarsgård, Laura Birn, Danny Huston, Jordan Bolger, FKA twigs

Gen Film: Actiune, Crima, Fantastic, Horror, Romantic, Dragoste, Thriller

Durată: 116 min

Rating: IM 18

Suflete pereche, Eric Draven (Skarsgård) și Shelly Webster (FKA twigs) sunt uciși cu brutalitate după ce secrete din trecutul ei sumbru ies la suprafață. În momentul în care primește șansa de a-și salva iubita prin propriul sacrificiu, Eric pornește o răzbunare nemiloasă împotriva călăilor săi, traversând lumile viilor și morților pentru a repara nedreptățile.

Vineri pana Joi 18:40; 21:15

Sirocco et le royaume des courants d’air / Sirocco și Regatul Vânturilor

Regia: Benoît Chieux

Cu: Maryne Bertieaux, Aurélie Konaté, Pierre Lognay, Loïse Charpentier

Gen Film: Animatie, Aventuri, Fantastic

Durată: 85 min

Rating: AG

De ziua ei, Juliette poate cere cadou orice dorește. Prima pe lista de dorințe este să pornească într-o aventură, ca eroinele despre care a aflat din cărți. Împreună cu sora ei, descoperă trecerea spre o lume extraordinară, unde fetele iau înfățișarea unor pisici și află despre existența lui Sirocco, vrăjitorul care controlează vânturile.

Dublat: Vineri, Miercuri 13:20

Sambata pana Luni 11:45; Marti, Joi 12:50

Subtitrat: Vineri, Miercuri 17:10

Sambata pana Luni 15:00

Blink Twice / Clipește de două ori

Regia: Zoë Kravitz

Cu: Kyle MacLachlan, Geena Davis, Adria Arjona, Christian Slater, Haley Joel Osment

Gen Film: Crima, Mister, Thriiler

Durată: 107 min

Rating: IM18

Frida, o tânără chelneriță din Los Angeles, a pus ochii pe Slater King, antreprenor în domeniul tehnologiei. În timpul unei vacanțe de vis pe insula privată a acestuia, încep să se întâmple lucruri ciudate. Frida va trebui să descopere adevărul dacă vrea să scape cu viață.

Vineri, Miercuri 13:45; 21:00

Sambata pana Marti 21:00

Alien: Romulus

Regia: Fede Alvarez

Cu: Isabela Merced, Cailee Spaeny, Archie Renaux, David Jonsson, Spike Fearn, Aileen Wu

Gen Film: Horror, SF

Durată: 123 min

Rating: N 15

Plasat cu acțiunea între Alien (1979) și Aliens (1986), filmul spune povestea mai multor tineri care ajung pe stația spațială de cercetare Romulus,în prezent abandonată, cu speranța de a face rost de echipamente pe care le pot vinde pentru a obține un profit care le-ar îmbunătăți viața pe planeta colonizată de unde provin. Cu toate acestea tinerii descoperă în interiorul stației una dintre cele mai periculoase forme de viață extraterestre din univers, totul transformându-se într-o terifiantă luptă pentru supraviețuire.

Vineri pana Luni, Miercuri 19:00

Marti, Joi 16:50

10 Lives / 10 vieți norocoase

Regia: Christopher Jenkins

Cu: Sophie Okonedo, Simone Ashley, Bill Nighy, Jeremy Swift

Gen Film: Animatie, Comedie, Familie

Durată: 93 min

Rating: AG

Beckett este un motan adorabil și extrem de răsfățat care nu știe să aprecieze lucrurile bune din viață sa. Stăpâna lui este Rose, o tânără cercetătoare hotărâtă să salveze albinele de la extincție, l-a găsit și salvat pe pisoi de la un adăpost pentru animale încă de când era puiuț și de atunci au fost mereu doar ei doi.

Însă totul e pe cale să se schimbe radical după ce Beckett își pierde și cea de-a noua viață. „10 vieți norocoase” este povestea unui personaj pe cât de pufos pe atât de egoist care învață ce înseamnă altruismul și eroismul atunci când iubești. Uneori e nevoie să încerci mai multe drumuri diferite până ajungi la destinul și cea mai bună versiune a ta!

Dublat: Vineri, Miercuri 11:30; 15:10

Sambata pana Luni 13:00

Marti, Joi 11:30

It Ends with Us / Totul se termină cu noi

Regia: Justin Baldoni

Cu: Blake Lively, Jenny Slate, Brandon Tyles, Justin Baldoni, Hasan Minhaj

Gen Film: Drama, Romantic, Dragoste

Durată: 135 min

Rating: AP 12

Lily crede că a găsit dragostea adevărată alături de Ryle, dar când un incident dureros îi declanșează traume din trecut, trebuie să decidă dacă dragostea e suficientă pentru căsnicia lor. Lucrurile se complică și mai mult atunci când prima ei iubire reapare în viața ei.

Vineri pana Joi 15:45; 18:25

Deadpool & Wolverine 3D

Regia: Shawn Levy

Cu: Ryan Reynolds, Hugh Jackman

Gen Film: Actiune, Comedie, SF

Durată: 132 min

Rating: N 15

Ryan Reynolds își reia rolul titular în cel de-al treilea capitol al francizei, în care se va reîntâlni cu Wolverine, personajul X-Men interpretat de Hugh Jackman.

Va schimba iresponsabilul Deadpool istoria Universului Cinematic Marvel?

Vineri pana Joi 16:00

Despicable Me 4 3D / Sunt un mic ticălos 4

Regia: Patrick Delage, Chris Renaud

Cu: Steve Carell, Kristen Wiig, Sofía Vergara, Joey King, Will Ferrell

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie

Durată: 100 min

Rating: AG

Gru, Lucy, Margo, Edith și Agnes primesc un nou membru în familie, pe Gru Jr., al cărui scop pare acela de a-și chinui tatăl. Când Gru are de înfruntat un nou dușman în persoana lui Maxime Le Mal și a prietenei sale Valentina, familia este nevoită să-și ia tălpășița.

Dublat: Vineri, Marti pana Joi 11:40

Sambata pana Luni 11:30

Inside Out 2 / Întors pe dos 2 3D

Regia: Kelsey Mann

Cu: Amy Poehler, Phyllis Smith, Lewis Black, Tony Hale, Liza Lapira, Maya Hawke

Gen Film: Animaţie, Aventuri, Comedie, Dramă, Familie, Fantastic

Durată: 102 min

Rating: AG

„Întors pe dos 2”, de la Disney și Pixar, revine în mintea proaspetei adolescente Riley, tocmai când totul este brusc dat peste cap din cauza unei surprize neașteptate: apariția unor noi Emoții!

Bucuria, Tristețea, Furia, Frica și Dezgustul, emoțiile care s-au înțeles una pe alta și au condus mult timp o operațiune de succes din toate punctele de vedere, nu sunt sigure cum să reacționeze atunci când apare Anxietatea. Și se pare că Ea nu a venit singură.

Dublat: Vineri pana Joi 13:35

Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor.

