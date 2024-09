Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 27 SEPTEMBRIE – 3 OCTOMBRIE 2024. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Joker: Folie à Deux / Joker: Delir în doi Avanpremiera

Regia: Todd Phillips

Cu: Zazie Beetz, Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Brendan Gleeson, Catherine Keener

Gen Film: Crima, Drama, Muzical, Thriller

Durată: 143 min

Rating: N 15

„Joker: Delir în doi” îl găsește pe Arthur Fleck instituționalizat în Arkham, unde așteaptă să fie judecat pentru crimele comise ca Joker. În timp ce orbitează între cele două personalități ale sale, Arthur își întâlnește marea lui iubire și descoperă muzica, aflată mereu în interiorul său.

Joi 19:50; 20:30; 20:50

Cenusareasa

Regia: Daniel Burcea

Cu: Daniel Burcea, Marius Burcea

Gen Film: Teatru

Durată: 50 min

Rating: AG

Spectacol de teatru proiectat, recomandat copiilor peste 3 ani. Avide dupa bogatii, mama vitrega cea rea si cele doua surori lenese o impiedica pe Cenusareasa sa ajunga la balul de la palat. In ciuda tuturor piedicilor, va ajunge, pentru ca ea este buna si harnica, frumoasa si iubita de pasari si soricei, ocrotita de Zana cea Buna.

Duminica 11:30

The Jester from Transylvania / Bufonul din Transilvania

Regia: Adrian Popovici

Cu: Emmett J Scanlan, Jordan Prentice, Michael Ironside, Penny Downie, Franco Nero

Gen Film: Fantastic, Thriller

Durată: 102 min

Rating: N 15

Michael întâlnește un englez în mijlocul unei păduri din Transilvania. Fantoma unui fost bufon îl pune pe acesta în situații de neimaginat. În ciuda faptului că este adept al non-violenței, Michael este forțat să devină criminal în serie

Vineri pana Miercuri 21:15

La bête / Bestia

Regia: Bertrand Bonello

Cu: Léa Seydoux, George MacKay

Gen Film: Drama, Romantic, SF, Dragoste

Durată: 152 min

Rating: N 15

Într-un viitor apropiat, în care inteligența artificială controlează viețile oamenilor și emoțiile au devenit o amenințare, Gabrielle decide în cele din urmă să-și purifice ADN-ul într-o mașină care o va scufunda în viețile sale trecute și o va scăpa de toate sentimentele. Ea îl întâlnește apoi pe Louis și simte o legătură puternică, ca și cum l-ar fi cunoscut dintotdeauna.

Vineri pana Miercuri 18:30

Weekend in Taipei

Regia: George Huang

Cu: Luke Evans, Sung Kang, Kwai Lun-Mei

Gen Film: Acţiune, Thriller

Durată: 105 min

Rating: N 15

O fostă agentă DEA și un fost agent sub acoperire își retrăiesc idila în timpul unui weekend fatidic în Taipei, fără să fie conștienți de consecințele periculoase ale trecutului lor.

Vineri pana Miercuri 18:50; 21:00

Joi 18:40

Zăpadă, Ceai și Dragoste 2: Cu puțin noroc

Regia: Cătălin Bugean

Cu: Liviu Vârciu, Bogdan Farcaș, Levent Sali

Gen Film: Comedie

Durată: 102 min

Rating: AP 12

Tu ce ai face dacă te-ai trezi în Dacia anului 85? Asta este și întrebarea pe care și-o pun cei trei protagoniști Zăpadă, Ceai și Dragoste care descoperă o modalitate de a călători în timp când încercau să evadeze din închisoare. Cei trei sunt supuși unor încercări teribile și trebuie să găsească o cale de a se întoarce în prezent, dar și să supraviețuiască conflictelor și tentațiilor vremii. Războiul este în toi, împărații sunt însetați de luptă și bogăție, iar timpul se scurge, atât în trecut, cât și în prezent pentru cei rămași să „colecționeze”.

Vineri pana Miercuri 16:20; 21:30

Joi 18:20

Anul Nou care n-a fost

Regia: Bogdan Mureșanu

Cu: Adrian Văncică, Iulian Postelnicu, Emilia Dobrin, Mihai Călin, Ioana Flora, Ada Galeș

Gen Film: Comedie, Drama

Durată: 143 min

Rating: AP 12

O tragicomedie a cărei acțiune se desfășoară într-o singură zi, înaintea Revoluției din 1989, în care personajele caută normalitate, siguranță, iubire, libertate și sens, într-o lume absurdă, alimentată de frică.

Vineri pana Miercuri 18:20

Joi 17:00

Never Let Go / Nu-mi da drumul!

Regia: Alexandre Aja

Cu: Halle Berry, Percy Daggs IV, Anthony B. Jenkins

Gen Film: Acţiune, Thriller

Durată: 107 min

Rating: IM 18

Never Let Go spune povestea unei familii bântuite de ani de zile de un spirit malefic. Siguranța lor și a refugiului pe care și l-au creat se năruie după ce unul dintre copii pune la îndoială existența spiritului.

Vineri pana Miercuri 16:00

Joi 14:45

Transformers One / Transformers Unu 3D

Regia: Josh Cooley

Cu: Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Keegan-Michael Key, Laurence Fishburne, Brian Tyree Henry

Gen Film: Acţiune, Animaţie, Aventuri, Fantastic, SF

Durată: 104 min

Rating: AG

Transformers Unu este povestea neștiută a originii lui Optimus Prime și Megatron, mai bine cunoscuți drept dușmani înverșunați, dar care odată au fost prieteni legați ca frați care au schimbat soarta Cybertronului pentru totdeauna.

Dublat: Vineri pana Miercuri 12:00

Joi 11:50

Subtitrat: Vineri pana Miercuri 16:35

Joi 16:25

Beetlejuice Beetlejuice

Regia: Tim Burton

Cu: Jenna Ortega, Monica Bellucci, Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O’Hara

Gen Film: Comedie, Fantastic, Horror

Durată: 110 min

Rating: AP12

Beetlejuice se întoarce! După o neașteptată tragedie de familie, trei generații din familia Deetz revin acasă în Winter River. Încă bântuită de amintirea lui Beetlejuice, viața Lydiei este dată peste cap atunci când fiica ei rebelă, Astrid, descoperă misterioasa machetă a orașului în podul casei, iar portalul către viața de apoi este deschis accidental. În timp ce problemele se adună pe ambele fronturi, e doar o chestiune de timp până când cineva pronunță Beetlejuice de trei ori, iar înșelătorul demon apare pentru a împrăștia haos.

Vineri pana Miercuri 14:20

Joi 14:10

10 Lives / 10 vieți norocoase

Regia: Christopher Jenkins

Cu: Sophie Okonedo, Simone Ashley, Bill Nighy, Jeremy Swift

Gen Film: Animatie, Comedie, Familie

Durată: 93 min

Rating: AG

Beckett este un motan adorabil și extrem de răsfățat care nu știe să aprecieze lucrurile bune din viață sa. Stăpâna lui este Rose, o tânără cercetătoare hotărâtă să salveze albinele de la extincție, l-a găsit și salvat pe pisoi de la un adăpost pentru animale încă de când era puiuț și de atunci au fost mereu doar ei doi.

Însă totul e pe cale să se schimbe radical după ce Beckett își pierde și cea de-a noua viață. „10 vieți norocoase” este povestea unui personaj pe cât de pufos pe atât de egoist care învață ce înseamnă altruismul și eroismul atunci când iubești. Uneori e nevoie să încerci mai multe drumuri diferite până ajungi la destinul și cea mai bună versiune a ta!

Dublat: Vineri pana Miercuri 11:45; 14:00

Joi 11:30; 12:45

Deadpool & Wolverine 3D

Regia: Shawn Levy

Cu: Ryan Reynolds, Hugh Jackman

Gen Film: Actiune, Comedie, SF

Durată: 132 min

Rating: N 15

Ryan Reynolds își reia rolul titular în cel de-al treilea capitol al francizei, în care se va reîntâlni cu Wolverine, personajul X-Men interpretat de Hugh Jackman.

Va schimba iresponsabilul Deadpool istoria Universului Cinematic Marvel?

Vineri pana Miercuri 13:40

Joi 15:40

Inside Out 2 / Întors pe dos 2 3D

Regia: Kelsey Mann

Cu: Amy Poehler, Phyllis Smith, Lewis Black, Tony Hale, Liza Lapira, Maya Hawke

Gen Film: Animaţie, Aventuri, Comedie, Dramă, Familie, Fantastic

Durată: 102 min

Rating: AG

„Întors pe dos 2”, de la Disney și Pixar, revine în mintea proaspetei adolescente Riley, tocmai când totul este brusc dat peste cap din cauza unei surprize neașteptate: apariția unor noi Emoții!

Bucuria, Tristețea, Furia, Frica și Dezgustul, emoțiile care s-au înțeles una pe alta și au condus mult timp o operațiune de succes din toate punctele de vedere, nu sunt sigure cum să reacționeze atunci când apare Anxietatea. Și se pare că Ea nu a venit singură.

Dublat: Vineri, Sambata, Luni pana Miercuri 11:30

Joi 13:30

Ne rezervăm dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor. Rezervări și bilete: www.inspirecinema.ro.

