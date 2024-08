Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 23 – 29 AUGUST 2024. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

The Crow / The Crow: Iubire și răzbunare Avanpremiera

Regia: Rupert Sanders

Cu: Bill Skarsgård, Laura Birn, Danny Huston, Jordan Bolger, FKA twigs

Gen Film: Actiune, Crima, Fantastic, Horror, Romantic, Dragoste, Thriller

Durată: 116 min

Rating: N 15

Suflete pereche, Eric Draven (Skarsgård) și Shelly Webster (FKA twigs) sunt uciși cu brutalitate după ce secrete din trecutul ei sumbru ies la suprafață. În momentul în care primește șansa de a-și salva iubita prin propriul sacrificiu, Eric pornește o răzbunare nemiloasă împotriva călăilor săi, traversând lumile viilor și morților pentru a repara nedreptățile.

Joi 20:40

Sirocco et le royaume des courants d’air / Sirocco și Regatul Vânturilor Avanpremiera

Regia: Benoît Chieux

Cu: Maryne Bertieaux, Aurélie Konaté, Pierre Lognay, Loïse Charpentier

Gen Film: Animatie, Aventuri, Fantastic

Durată: 85 min

Rating: AG

De ziua ei, Juliette poate cere cadou orice dorește. Prima pe lista de dorințe este să pornească într-o aventură, ca eroinele despre care a aflat din cărți. Împreună cu sora ei, descoperă trecerea spre o lume extraordinară, unde fetele iau înfățișarea unor pisici și află despre existența lui Sirocco, vrăjitorul care controlează vânturile.

Dublat: Sambata, Duminica 14:25

Cu: Daniel Pascariu, Razvan Raduta, Madalina Constantinescu

Gen Film: Teatru

Durată: 85 min

Rating: AG

In timp ce citea o carte, Gulliver atipeste si se trezeste intr-o lume fantastica. El e un marinar englez de pe vasul numit Oceanic, care, dupa o furtuna, a ajuns pe malul unei insule pe care la inceput o crede nelocuita. Pe insula traieste insa un popor de pitici simpatici, care apar si i se prezinta. Gulliver incearca sa-i cunoasca pe fiecare in parte, dar piticii ii dau un somnifer care-l adoarme pe loc.

Duminica 11:30

Blink Twice / Clipește de două ori

Regia: Zoë Kravitz

Cu: Kyle MacLachlan, Geena Davis, Adria Arjona, Christian Slater, Haley Joel Osment

Gen Film: Crima, Mister, Thriiler

Durată: 107 min

Rating: IM18

Frida, o tânără chelneriță din Los Angeles, a pus ochii pe Slater King, antreprenor în domeniul tehnologiei. În timpul unei vacanțe de vis pe insula privată a acestuia, încep să se întâmple lucruri ciudate. Frida va trebui să descopere adevărul dacă vrea să scape cu viață.

Vineri pana Joi 16:25; 21:20

Regia: Fede Alvarez

Cu: Isabela Merced, Cailee Spaeny, Archie Renaux, David Jonsson, Spike Fearn, Aileen Wu

Gen Film: Horror, SF

Durată: 123 min

Rating: N 15

Plasat cu acțiunea între Alien (1979) și Aliens (1986), filmul spune povestea mai multor tineri care ajung pe stația spațială de cercetare Romulus,în prezent abandonată, cu speranța de a face rost de echipamente pe care le pot vinde pentru a obține un profit care le-ar îmbunătăți viața pe planeta colonizată de unde provin. Cu toate acestea tinerii descoperă în interiorul stației una dintre cele mai periculoase forme de viață extraterestre din univers, totul transformându-se într-o terifiantă luptă pentru supraviețuire.

Vineri pana Joi 18:25; 21:00

Regia: Christopher Jenkins

Cu: Sophie Okonedo, Simone Ashley, Bill Nighy, Jeremy Swift

Gen Film: Animatie, Comedie, Familie

Durată: 93 min

Rating: AG

Beckett este un motan adorabil și extrem de răsfățat care nu știe să aprecieze lucrurile bune din viață sa. Stăpâna lui este Rose, o tânără cercetătoare hotărâtă să salveze albinele de la extincție, l-a găsit și salvat pe pisoi de la un adăpost pentru animale încă de când era puiuț și de atunci au fost mereu doar ei doi.

Însă totul e pe cale să se schimbe radical după ce Beckett își pierde și cea de-a noua viață. „10 vieți norocoase” este povestea unui personaj pe cât de pufos pe atât de egoist care învață ce înseamnă altruismul și eroismul atunci când iubești. Uneori e nevoie să încerci mai multe drumuri diferite până ajungi la destinul și cea mai bună versiune a ta!

Dublat: Vineri, Luni pana Joi 12:15; 14:15; 16:15

Sambata, Duminica 12:25; 16:15

It Ends with Us / Totul se termină cu noi