Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 18 – 24 OCTOMBRIE 2024. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Promo Voucher cadou – Până la finalul anului, la o selecție de filme, pentru minim 2 bilete achiziționate, vom oferi 1 voucher Uber de 35 lei cadou.

Film Orar

10 Lives DUB – Vineri pana Duminica 11:40

Marti 13:55

Anul Nou care n a fost – Vineri pana Luni, Miercuri 16:20

Marti 15:40

Joi 13:50

Candidatul perfect AV – Marti, Joi 21:30

Cei trei purcelusi – Duminica 11:30

Goodrich AV – Joi 21:20

Joker: Folie a Deux – Vineri pana Luni, Miercuri 18:10

Marti 15:55

Joi 15:45

MadS AV – Joi 19:20

My Hero Academia: You re Next – Vineri pana Luni, Miercuri 14:45

Marti 14:50

Retreat Vama Veche – Vineri pana Luni, Miercuri 21:35

Marti 21:20

Joi 17:15

School of Magical Animals DUB – Vineri pana Duminica 12:40

Smile 2 – Vineri pana Luni, Miercuri 21:00

Marti 18:45

Joi 18:35

Spre punctul G – Vineri pana Luni, Miercuri 17:05

Marti 17:15

The Apprentice – Vineri pana Luni, Miercuri 19:00

Marti 18:30

Joi 14:45

The Silent Hour – Vineri pana Luni, Miercuri 19:15

Marti 19:10

Joi 16:40

The Wild Robot 3D DUB – Vineri pana Duminica 11:50; 13:40

Luni, Miercuri 13:40

Marti 13:25

Joi 13:30

The Wild Robot 3D SUB – Vineri pana Luni, Miercuri 15:55

Transformers One 3D DUB – Vineri pana Luni, Miercuri 14:05

Venom: The Last Dance 3D AV – Joi 21:10

We Live in Time – Vineri pana Luni, Miercuri 21:25

Marti 21:00

Joi 18:50

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI