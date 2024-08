Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 16 – 22 AUGUST 2024. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Blink Twice / Clipește de două ori Avanpremiera

Regia: Zoë Kravitz

Cu: Kyle MacLachlan, Geena Davis, Adria Arjona, Christian Slater, Haley Joel Osment

Gen Film: Crima, Mister, Thriiler

Durată: 107 min

Rating: N 15

Frida, o tânără chelneriță din Los Angeles, a pus ochii pe Slater King, antreprenor în domeniul tehnologiei. În timpul unei vacanțe de vis pe insula privată a acestuia, încep să se întâmple lucruri ciudate. Frida va trebui să descopere adevărul dacă vrea să scape cu viață.

Joi 20:35

Regia: Ioana Ernea

Gen Film: Teatru

Durată: 45 min

Rating: AG

Muc, baietelul de care toti rad din cauza staturii lui, pleaca in cautarea norocului si invata, printre altele ca norocul ti-l faci singur. Multe invata si cei doi soricei ce citesc basmul. Tu poti invata mult mai multe. Mai ales sa iubesti lectura si muzica clasica.

Duminica 11:30

Regia: Fede Alvarez

Cu: Isabela Merced, Cailee Spaeny, Archie Renaux, David Jonsson, Spike Fearn, Aileen Wu

Gen Film: Horror, SF

Durată: 123 min

Rating: N 15

Plasat cu acțiunea între Alien (1979) și Aliens (1986), filmul spune povestea mai multor tineri care ajung pe stația spațială de cercetare Romulus,în prezent abandonată, cu speranța de a face rost de echipamente pe care le pot vinde pentru a obține un profit care le-ar îmbunătăți viața pe planeta colonizată de unde provin. Cu toate acestea tinerii descoperă în interiorul stației una dintre cele mai periculoase forme de viață extraterestre din univers, totul transformându-se într-o terifiantă luptă pentru supraviețuire.

Vineri pana Miercuri 17:55; 21:10

Joi 15:15; 21:10

Regia: Christopher Jenkins

Cu: Sophie Okonedo, Simone Ashley, Bill Nighy, Jeremy Swift

Gen Film: Animatie, Comedie, Familie

Durată: 93 min

Rating: AG

Beckett este un motan adorabil și extrem de răsfățat care nu știe să aprecieze lucrurile bune din viață sa. Stăpâna lui este Rose, o tânără cercetătoare hotărâtă să salveze albinele de la extincție, l-a găsit și salvat pe pisoi de la un adăpost pentru animale încă de când era puiuț și de atunci au fost mereu doar ei doi.

Însă totul e pe cale să se schimbe radical după ce Beckett își pierde și cea de-a noua viață. „10 vieți norocoase” este povestea unui personaj pe cât de pufos pe atât de egoist care învață ce înseamnă altruismul și eroismul atunci când iubești. Uneori e nevoie să încerci mai multe drumuri diferite până ajungi la destinul și cea mai bună versiune a ta!

Dublat: Vineri pana Joi 13:50

Regia: Eli Roth

Cu: Jamie Lee Curtis, Jack Black, Gina Gershon, Kevin Hart, Ariana Greenblatt, Olivier Richters, Cate Blanchett, Edgar Ramírez

Gen Film: Actiune, Aventuri, Comedie, SF

Durată: 107 min

Rating: N 15

Lilith (Blanchett), o infamă vânătoare de recompense cu un trecut misterios, se întoarce cu reticență la casa ei, Pandora, cea mai haotică planetă din galaxie. Misiunea ei este să o găsească pe fiica dispărută a lui Atlas (Ramírez), cel mai puternic nemernic din univers. Lilith formează o alianță neașteptată cu o echipă de neadaptați – Roland (Hart), un mercenar experimentat aflat în misiune; Tiny Tina (Greenblatt), o preadolescentă sălbatică demolatoare; Krieg (Munteanu), protectorul musculos al Tinei; Tannis (Curtis), un om de știință ciudat care a văzut de toate, și Claptrap (Black), un robot înțelept.

Vineri pana Miercuri 13:20

It Ends with Us / Totul se termină cu noi