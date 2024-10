Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 11 – 17 OCTOMBRIE 2024. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Retreat Vama Veche Avanpremiera

Regia: Petre Năstase

Cu: Ada Condeescu, Laura Cosoi, Adela Popescu

Gen Film: Comedie

Durată: 99 min

Rating: N 15

Eva (Ada Condeescu), o psiholoagă specializată în terapia de cuplu, urmează să se mărite și cele mai bune prietene (Adela Popescu și Laura Cosoi) îi organizează petrecerea burlăcițelor la un retreat discret de tantra-yoga din Vama Veche. Ceea ce ele nu știu este că patronii acestui local sunt fostul iubit al Evei și soția lui însărcinată. Iar asta nu e tot: în urma unui accident, adevărații instructori de yoga vor fi înlocuiți cu un pescar, un bucătar și cu un dascăl din localitate.

Joi 21:40

Smile 2 / Zămbește 2 Avanpremiera

Regia: Parker Finn

Cu: Rosemarie DeWitt, Kyle Gallner, Naomi Scott, Lukas Gage, Dylan Gelula

Gen Film: Horror, Mister, Thriller

Durată: 137 min

Rating: N 15

Pregătită să pornească într-un turneu mondial, vedeta Skye Riley începe să trăiască întâmplări din ce în ce mai bizare și înfricoșătoare. Copleșită de ororile care se intensifică, dar și de presiunea celebrității, Skye va fi nevoită să-și înfrunte trecutul.

Joi 20:50

The Wild Robot / Roboțica roz: Gardiana insulei 3D Avanpremiera

Regia: Chris Sanders

Cu: Pedro Pascal, Stephanie Hsu, Lupita Nyong o

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Drama, Familie, SF

Durată: 110 min

Rating: AG

După un naufragiu, un robot inteligent pe nume Roz rămâne blocat pe o insulă nelocuită. Pentru a supraviețui mediului dur, Roz se atașează de animalele de pe insulă și are grijă de un pui de gâscă orfan.

Dublat: Sambata, Duminica 13:50

We Live in Time / E timpul să iubești Avanpremiera

Regia: John Crowley

Cu: Florence Pugh, Andrew Garfield

Gen Film: Drama, Romantic, Dragoste

Durată: 112 min

Rating: AP 12

Atunci când Almut (Florence Pugh) și Tobias (Andrew Garfield) se întâlnesc pentru prima oară, viețile le sunt schimbate pentru totdeauna. Se îndrăgostesc, își crează un cămin și își întemeiază o familie, dar un adevăr crunt iese la iveală, tulburându-le realitatea. Pornesc într-o călătorie în care, luptându-se cu timpul rămas, învață să prețuiască fiecare moment din drumul neconvențional pe care povestea lor de dragoste îl scrie.

Joi 21:10

Erus si Valea Iubirii

Cu: Bogdan Podlovski, Daniela Carstea, Ana Badea, Andreea Iftimescu, Valentino Tiron, Ionut Picincu, Daniel Pascariu, Theodora Munteanu, Elena Chirita, Gjerji Mani, Stefan Lamatic

Gen Film: Teatru

Durată: 73 min

Rating: AG

„Erus si Valea Iubirii” este a treia carte despre Erus a lui Alec Blenche. In primele doua, Erus viziteaza Valea Rabdarii si pe cea a Generozitatii si isi face noi parteneri in drumul sau pentru a salva Lumea. Ajunsi in Regatul Apelor, tara natala a Printesei Roua, Erus face cunostinta cu mama acesteia, Craiasa Apelor (Luna) si ii reintalneste pe cei cinci intelepti. De la acestia afla ca este unul dintre cei alesi sa faca parte din Ordinul celor 9 si ca trebuie sa-l infrunte pe Regele Frica-Frica dupa ce obtine virtutile din patru vai.

Duminica 11:30

School of Magical Animals / Școala animalelor magice

Regia: Gregor Schnitzler

Cu: Leonard Conrads, Nadja Uhl, Emilia Maier, Loris Sichrovsky

Gen Film: Aventuri, Familie

Durată: 98 min

Rating: AG

Ida este de-abia sosită în oraș și încearcă să-și facă prieteni în noua școală. Miss Cornfield, profesoara, anunță că unii elevi vor avea un animal magic ca animal de companie. Ida trebuie să se îngijească de vulpea vorbitoare Rabbat, iar colegul Benni, de înțeleapta țestoasă Henrietta. Din școală încep să dispară lucruri, iar copiii și animalele își unesc forțele pentru a găsi hoțul.

Dublat: Vineri pana Miercuri 11:35; 13:40

Joi 11:50

Subtitrat: Vineri pana Miercuri 15:50

Joi 13:55

The Silent Hour / The Silent Hour: Martor fără glas

Regia: Brad Anderson

Cu: Joel Kinnaman, Mark Strong, Mekhi Phifer, Michael Eklund, Sandra Mae Frank

Gen Film: Crima, Thriller

Durată: 101 min

Rating: AP 12

Un detectiv de poliție cu deficiențe de auz lucrează ca interpret pentru departament și trebuie să se confrunte cu o echipă de polițiști corupți care încearcă să elimine un martor surd la o crimă într-o clădire de apartamente.

Vineri 13:55; 19:35

Sambata, Duminica 19:35

Luni pana Miercuri 13:55; 19:35

Joi 17:05

Spre punctul G

Regia: Andi Gherghe, Szitai Eszter

Cu: Larisa Dobrin, Laura Mihalache, Adrian Cucu, Bogdan Bob Rădulescu, Bogdan Farcaș, Cristian Iorga

Gen Film: Comedie

Durată: 87 min

Rating: N 15

Cinci povești și o grămadă de probleme. Ada, o dispeceră la 112, primește o mulțime de sfaturi pentru a putea avea orgasm, iar IT-istul obsedat de filme porno, Teo, are parte de o vizită surpriză. Swingerii Levi și Dora sunt în căutare de parteneri, în timp ce studenta Ina își împarte viața între două lumi complet diferite: videochat și biserică. Corporatistul Radu merge la psiholog, unde află că la baza violenței sale e o cauză nebănuită.

Vineri pana Miercuri 21:45

Joi 19:15

El maestro que prometió el mar / Profesorul care a promis marea

Regia: Patricia Font

Cu: Enric Auquer, Laia Costa, Luisa Gavasa, Ramón Agirre, Gael Aparicio, Alba Hermoso

Gen Film: Biografic, Drama

Durată: 110 min

Rating: AP 12

În 1935, Antoni Benaiges este angajat ca profesor într-un mic sat izolat din Burgos, Spania. Reușește să se apropie foarte mult de elevii săi, copii cu vârste cuprinse între șase și doisprezece ani, cărora le face o promisiune: o să plece împreună într-o călătorie să le arate marea pentru prima dată în viața lor.

75 de ani mai târziu, nepoata unuia dintre acești elevi descoperă povestea minunată ascunsă în spatele unei promisiuni care nu a putut fi dusă la capăt.

Vineri pana Miercuri 15:05

Joker: Folie à Deux / Joker: Delir în doi

Regia: Todd Phillips

Cu: Zazie Beetz, Joaquin Phoenix, Lady Gaga, Brendan Gleeson, Catherine Keener

Gen Film: Crima, Drama, Muzical, Thriller

Durată: 143 min

Rating: N 15

„Joker: Delir în doi” îl găsește pe Arthur Fleck instituționalizat în Arkham, unde așteaptă să fie judecat pentru crimele comise ca Joker. În timp ce orbitează între cele două personalități ale sale, Arthur își întâlnește marea lui iubire și descoperă muzica, aflată mereu în interiorul său.

Vineri pana Miercuri 20:30; 20:50

Joi 18:00; 18:50

Zăpadă, Ceai și Dragoste 2: Cu puțin noroc

Regia: Cătălin Bugean

Cu: Liviu Vârciu, Bogdan Farcaș, Levent Sali

Gen Film: Comedie

Durată: 102 min

Rating: AP 12

Tu ce ai face dacă te-ai trezi în Dacia anului 85? Asta este și întrebarea pe care și-o pun cei trei protagoniști Zăpadă, Ceai și Dragoste care descoperă o modalitate de a călători în timp când încercau să evadeze din închisoare. Cei trei sunt supuși unor încercări teribile și trebuie să găsească o cale de a se întoarce în prezent, dar și să supraviețuiască conflictelor și tentațiilor vremii. Războiul este în toi, împărații sunt însetați de luptă și bogăție, iar timpul se scurge, atât în trecut, cât și în prezent pentru cei rămași să „colecționeze”.

Vineri pana Miercuri 18:20

Joi 15:45

Anul Nou care n-a fost

Regia: Bogdan Mureșanu

Cu: Adrian Văncică, Iulian Postelnicu, Emilia Dobrin, Mihai Călin, Ioana Flora, Ada Galeș

Gen Film: Comedie, Drama

Durată: 143 min

Rating: AP 12

O tragicomedie a cărei acțiune se desfășoară într-o singură zi, înaintea Revoluției din 1989, în care personajele caută normalitate, siguranță, iubire, libertate și sens, într-o lume absurdă, alimentată de frică.

Vineri pana Miercuri 18:00

Joi 16:00

Transformers One / Transformers Unu 3D

Regia: Josh Cooley

Cu: Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Keegan-Michael Key, Laurence Fishburne, Brian Tyree Henry

Gen Film: Acţiune, Animaţie, Aventuri, Fantastic, SF

Durată: 104 min

Rating: AG

Transformers Unu este povestea neștiută a originii lui Optimus Prime și Megatron, mai bine cunoscuți drept dușmani înverșunați, dar care odată au fost prieteni legați ca frați care au schimbat soarta Cybertronului pentru totdeauna.

Dublat: Vineri pana Miercuri 16:05

Joi 13:30

Beetlejuice Beetlejuice

Regia: Tim Burton

Cu: Jenna Ortega, Monica Bellucci, Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O’Hara

Gen Film: Comedie, Fantastic, Horror

Durată: 110 min

Rating: AP12

Beetlejuice se întoarce! După o neașteptată tragedie de familie, trei generații din familia Deetz revin acasă în Winter River. Încă bântuită de amintirea lui Beetlejuice, viața Lydiei este dată peste cap atunci când fiica ei rebelă, Astrid, descoperă misterioasa machetă a orașului în podul casei, iar portalul către viața de apoi este deschis accidental. În timp ce problemele se adună pe ambele fronturi, e doar o chestiune de timp până când cineva pronunță Beetlejuice de trei ori, iar înșelătorul demon apare pentru a împrăștia haos.

Vineri pana Miercuri 17:20

Joi 14:50

10 Lives / 10 vieți norocoase

Regia: Christopher Jenkins

Cu: Sophie Okonedo, Simone Ashley, Bill Nighy, Jeremy Swift

Gen Film: Animatie, Comedie, Familie

Durată: 93 min

Rating: AG

Beckett este un motan adorabil și extrem de răsfățat care nu știe să aprecieze lucrurile bune din viață sa. Stăpâna lui este Rose, o tânără cercetătoare hotărâtă să salveze albinele de la extincție, l-a găsit și salvat pe pisoi de la un adăpost pentru animale încă de când era puiuț și de atunci au fost mereu doar ei doi.

Însă totul e pe cale să se schimbe radical după ce Beckett își pierde și cea de-a noua viață. „10 vieți norocoase” este povestea unui personaj pe cât de pufos pe atât de egoist care învață ce înseamnă altruismul și eroismul atunci când iubești. Uneori e nevoie să încerci mai multe drumuri diferite până ajungi la destinul și cea mai bună versiune a ta!

Dublat: Vineri pana Miercuri 11:50; 13:05

Joi 11:30; 12:50

Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor. Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.

