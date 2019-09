Programul Generația Tech în Alba Iulia: Specializări gratuite în domeniile digitale pentru tinerii pasionați de IT

În zilele noastre, să te pricepi în domeniul IT a devenit nu numai o modă, ci și o cerință de bază pe piața muncii. Programul Generația Tech, finanțat de Google, urmărește pregătirea gratuită a tinerilor din România în domeniile digitale. Printre orașele selectate în cadrul proiectului se numără și Alba Iulia. Astfel, tinerilor albaiulieni li se oferă șanse mari în carierele online.

În contextul unei piețe profesionale în schimbare, cu cerințe care avansează de la an la an în direcția digitală, să te pricepi la IT a devenit una dintre cele mai cerute cerințe ale angajatorilor din România.

Programul Generația Tech vine în întâmpinarea acestor nevoi, oferind tinerilor de 15-24 ani oportunitatea să se specializeze gratuit în domeniile digitale căutate azi.

Trei orașe au fost selectate în 2019 în cadrul proiectului- Alba Iulia, Oradea și Piatra Neamț – și 300+ tineri vor beneficia în primul val de formările gratuite oferite. Dezvoltat de către Digital Nation, comunitate cu vechime pe scena IT, Generația Tech este cel mai ambițios proiect până în prezent al organizației. Proiectul a atras și atenția companiei Google, care finanțează demersul de pregătire a noilor generații de specialiști digitali de la noi din țară.

Ce înseamnă mai exact să ajungi specialist digital și ce tip de lucruri sunt învățați tinerii în cadrul programului? În 2019, Generația Tech include două specializări din care aceștia pot alege: IT Literacy și Learn to Code.

IT Literacy le vine în ajutor celor care își doresc să ajungă în roluri digitale administrative. Aici înveți cum să navighezi prin toată suita de instrumente digitale care te ajută să pregătești documente și rapoarte și să lucrezi în timp real cu colegii pe ele; să standardizezi și să automatizezi procese operaționale ca să nu mai faci muncă manuală; să inițiezi conferințe și ședințe în format digital; să obții metrici și să realizezi automat previziuni.

Learn to Code vine în întâmpinarea celor care își doresc să ajungă programatori și vor să fie introduși în domeniul aplicațiilor – înveți cum să folosești consolele și terminalele de lucru; să setezi variabile și să definești operatori și funcții; să configurezi și să lucrezi cu baze de date; să traduci în limbaje de programare cerințele unui brief de web/mobile app.

sursa: start-up.ro