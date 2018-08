Programatori din Vietnam pentru Companiile de IT din România. Vor fi detaşaţi pe perioade definite de timp

România ar putea începe să „importe“ specialişti în IT din state asiatice pe contracte de până la doi ani pentru a acoperi deficitul de personal din companiile locale de IT.

Până acum, vietnamezii, nepalezii şi filipinezii au fost recrutaţi de angajatorii români pentru poziţii de muncitori în industria ospitalităţii, producţie sau în agricultură.

„În ultimele luni am început să evaluăm tot mai serios selecţia şi recrutarea unor specialişti în domeniul IT din Asia, Vietnam, care să fie detaşaţi în România pe perioa­de definite de timp“, a spus pentru ZF Răzvan Rada, general manager în cadrul Head Hunting IT.

În prezent, în sectorul IT&C lucrează 178.700 de salariaţi, dintre care 84.000 în sectorul serviciilor informa­ti­ce. Anual, de pe băncile facultăţilor cu profil IT ies circa 6.000 – 7.000 de absolvenţi, însă nevoia de pe piaţa muncii este dublă, spun angajatorii. Astfel, recrutarea de forţă de muncă în domeniul IT din ţări precum Vietnam a devenit o necesitate şi pentru industria IT, care deşi oferă pachete salariale avantajoase şi peste media naţională nu reuşeşte să atragă români specialişti în domeniul IT înapoi în ţară.

Sursa: news.ro