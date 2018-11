Program Cinema Inspire Alba Mall. Ce filme vor rula în perioada 9 – 15 noiembrie 2018

Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 9 – 15 noiembrie 2018. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall.

Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald 3D / Animale Fantastice: Crimele lui Grindelwald Avanpremiera

Regia: David Yates

Cu: Katherine Waterston, Johnny Depp, Zoë Kravitz, Ezra Miller, Eddie Redmayne, Jude Law

Gen film: Crimă, Dramă, Thriller

Durată: 139 min

Rating: AP12 IMDB: 9.0

Este anul 1927, iar povestea începe la câteva luni după ce Newt a ajutat la descoperirea și capturarea infamului vrăjitor întunecat, Gellert Grindelwald. Cu toate acestea, așa cum a promis că va face, Grindelwald a realizat o evadare dramatică și a adunat mai mulți adepți la cauza sa, ridicând vrăjitorii mai presus de toate ființele non-magice. Singurul care ar putea să-l oprească este vrăjitorul pe care l-a numit cândva cel mai drag prieten al său, Albus Dumbledore.

Subtitrat: Marti, Joi 21:00

Dublat: Joi 13:00

Life Itself / Asta-i viața Avanpremiera

Regia: Dan Fogelman

Cu: Olivia Cooke, Olivia Wilde, Samuel L. Jackson, Oscar Isaac, Antonio Banderas, Mandy Patinkin

Gen film: Drama, Dragoste, Romantic

Durată: 123 min

Rating: N15 IMDB: 5.8

Life Itself (2018) spune o poveste în care viețile mai multor oameni, toate conectate printr-un eveniment unic, se intersectează de-a lungul deceniilor, de pe străzile din New York până în Spania rurală. În timp ce un cuplu tânăr din New York, trece de la povestea de dragoste din facultate, la căsătorie și la nașterea primului lor copil, răsturnările neașteptate ale călătoriei lor creează reverberații care au ecou peste continente și asupra mai multor vieți. Regizorul și scenaristul Dan Fogelman examinează pericolele și recompensele vieții de zi cu zi într-o poveste despre mai multe generații. Life Itself (2018) sărbătorește condiția umană și toate complicațiile sale cu umor, durere și dragoste. Nu există o poveste mai mare decât viața în sine. Un moment întâmplător poate modela întreaga existență în moduri pline de semnificații și neimaginate vreodată.

Joi 21:20

Up and Away / Covorul zburător

Regia: Karsten Kiilerich

Cu: Vibeke Dueholm, Peter Frödin, Erik Holmey

Gen film: Animatie, Familie

Durată: 86 min

Rating: AG IMDB: 6.7

Hodja, fiul unui croitor dintr-un sătuc din deşert, visează să cunoască lumea plină de aventuri de dincolo de munţii pe care îi vede la orizont. Soarta îi surâde când vecinul său, bătrânul El Faza, îi împrumută covorul său zburător, cu condiţia să i-o aducă pe nepoata acestuia, rămasă singură în Petto, oraşul sultanului. Împreună cu căpriţa sa, Raya, Hodja porneşte într-o călătorie plină de peripeţii în care va avea de înfruntat pericolele oraşului, aligatori, pe sultan şi gărzile lui.

Dublat: Vineri pana Miercuri 12:00; 14:30

Joi 14:20

Elliot the Littlest Reindeer / Elliot: O poveste de Crăciun

Regia: Jennifer Westcott

Cu: Josh Hutcherson, Samantha Bee

Gen film: Animatie, Familie

Durată: 94 min

Rating: AG IMDB: 6.8

Când unul dintre renii lui Moș Crăciun anunță brusc că se pensionează, e nevoie urgentă să i se găsească un înlocuitor! Deși e cel mai nepotrivit candidat, Elliot, ajutat de Hazel, prietena lui cea mai bună, e ferm hotărât să dovedească lumii întregi că el e “renul” care trebuie să facă parte din echipa Moșului.

Dublat: Vineri pana Miercuri 12:15; Joi 12:40

The Girl in the Spider’s Web / Prizonieră în pânza de păianjen

Regia: Fede Alvarez

Cu: Sylvia Hoeks, Claire Foy, Keith Stanfield, Stephen Merchant, Vicky Krieps

Gen film: Crimă, Dramă, Thriller

Durată: 122 min

Rating: N15 IMDB: 5.7

Tânăra hackeriță Lisbeth Salander și jurnalistul Mikael Blomkvist se trezesc prinși într-o rețea de spioni, criminali cibernetici și oficiali corupți.

Vineri pana Luni, Miercuri 18:30; 21:00

Marti, Joi 18:30; 20:40

Overlord

Regia: Julius Avery

Cu: Wyatt Russell, Bokeem Woodbine, Pilou Asbæk, Iain De Caestecker, Jacob Anderson

Gen film: Acţiune, Horror, Mister, SF, Thriller

Durată: 114 min

Rating: IM18 IMDB: 7

Descoperă sursa răului suprem!

Aceasta este povestea a doi soldați americani aflați dincolo de linia inamică în Ziua Z.

Vineri pana Miercuri 16:15; 21:20

Joi 16:15; 19:00

Goosebumps 2: Haunted Halloween

Regia: Ari Sandel

Cu: Madison Iseman, Wendi McLendon-Covey, Jeremy Ray Taylor, Chris Parnell, Shari Headley

Gen Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Horror

Durată: 95 min

Rating: AP12 IMDB: 6

Halloween-ul revine la viață într-o nouă aventură bazată pe seria de cărți pentru copii cu același nume a scriitorului R.L. Stine. Continuarea se învârte în jurul a trei prieteni care trebuie să-l oprească pe Slappy The Dummy de la începerea apocalipsei de Halloween. În micul oraș Wardenclyffe, în noaptea de Halloween, doi băieți pe nume Sonny și Sam găsesc un manuscris numit „Haunted Halloween” într-o casă abandonată, care anterior fusese deținută de R. L. Stine. Când l-au deschis, ei l-au eliberat fără să știe pe Slappy, care intenționează să declanșeze o apocalipsă de Halloween cu ajutorul aliaților săi monștrii. Prietenii întâmpină accidental un nou val de necazuri condus de marioneta Slappy. Acum, Sonny, sora lui, Sarah, și Sam trebuie să lucreze împreună pentru a contracara complotul lui Slappy înainte ca totul să fie pierdut.

Vineri pana Miercuri 16:50; Joi 14:40

Bohemian Rhapsody

Regia: Dexter Fletcher, Bryan Singer

Cu: Mike Myers, Lucy Boynton, Rami Malek, Tom Hollander, Gwilym Lee

Gen film: Biografic, Dramă, Muzical

Durată: 139 min

Rating: AP12 IMDB: 8.4

Bohemian Rhapsody (2018) este o celebrare a legendarei trupe Queen, a muzicii lor și a liderului extraordinar al formației, Freddie Mercury, care a sfidat stereotipurile și a distrus convențiile, devenind unul dintre cei mai iubiți artiști de pe planetă. Filmul urmărește ascensiunea meteorică a trupei prin melodiile lor iconice și sunetul revoluționar, apropierea de colaps a formației pe măsură ce stilul de viață al lui Mercury scapă de sub control, dar și reuniunea lor triumfătoare în ajunul concertului „Live Aid”, unde Mercury, care se confruntă cu o boală amenințătoare, conduce trupa într-una dintre cele mai puternice performanțe din istoria muzicii rock.

Vineri pana Luni, Miercuri 18:00; 20:40

Marti, Joi 18:00

Hunter Killer / Operaţiunea Hunter Killer

Regia: Donovan Marsh

Cu: Gary Oldman, Gerard Butler, Caroline Goodall, Taylor John Smith, Michael Nyqvist, Common

Gen film: Actiune, Thriller

Durată: 126 min

Rating: AP12 IMDB: 7

Un căpitan de submarin american face echipă cu pușcașii marini pentru a-l salva pe președintele Rusiei, răpit de un general răzvrătit.

Vineri pana Miercuri 18:50

Joi 16:35

Smallfoot 3D / Aventurile lui Smallfoot

Regia: Karey Kirkpatrick, Jason Reisig

Cu: Zendaya, Channing Tatum, Danny DeVito, Gina Rodriguez, James Corden

Gen film: Animatie, Comedie, Familie

Durată: 101 min

Rating: AG IMDB: 6.8

O aventură animată pentru toate vârstele, Smallfoot întoarce legenda „Bigfoot” cu susul în jos atunci când un tânăr yeti descoperă ceva ce credea că nu există: un om. Deși nu a întâlnit niciodată unul, strălucitul Migo este hotărât să le arate semenilor săi existența dificil de sesizat a omului.

Dublat: Vineri pana Miercuri 12:30; 13:40

Joi 12:20

A Star Is Born / S-a născut o stea

Regia: Bradley Cooper

Cu: Lady Gaga, Bradley Cooper

Gen film: Dramă, Muzical, Romantic, Dragoste

Durată: 140 min

Rating: AP12 IMDB: 8.3

Tragica poveste de dragoste este centrată în jurul muzicianului Jackson Maine (Bradley) care o întâlneşte pe tânăra aspirantă Ally (Lady Gaga) şi se îndrăgosteşte pe loc de ea. Deşi nu mai spera să devină cântăreaţă vreodată, Ally cucereşte publicul imediat, după ce Jack o convinge să urce pe scenă, la unul dintre concertele lui. Pe măsură ce cariera lui Ally ia amploare, povestea lor de dragoste se deteriorează, iar Jack se simte tot mai singur în interminabila lui luptă cu demonii interiori.

Vineri pana Miercuri 14:10

Venom 3D

Regia: Ruben Fleischer

Cu: Michelle Williams, Tom Hardy

Gen film: Acţiune, Horror, SF, Thriller

Durată: 117 min

Rating: AP12 IMDB: 7.0

Tom Hardy joacă rolul lui Eddie Brock, un jurnalist care investighează cercetările unui sinistru om de știință (Riz Ahmed), care face experiențe pe o stranie materie neagră extraterestră. Brock ajunge în contact cu aceasta. Materia îi infestează corpul și îi schimbă personalitatea, dându-i în schimb super-puteri.

Vineri pana Joi 15:40