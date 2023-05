Program Cinema Inspire Alba Mall. Ce filme vor rula în perioada 5 – 11 mai 2023

Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 28 aprilie – 4 mai 2023. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Guardians of the Galaxy Vol. 3 3D / Gardienii galaxiei: Volumul 3 Avanpremiera

Regia: James Gunn

Cu: Pom Klementieff, Chris Pratt, Dave Bautista, Bradley Cooper, Zoe Saldana, Karen Gillan

Gen Film: Actiune, Aventura, Comedie, SF

Durată: 155 min

Rating: AP 12

În Gardienii galaxiei Vol. 3 de la Studiourile Marvel, iubitul nostru grup de neadaptați arată puțin diferit acum. Peter Quill, încă tulburat de pierderea Gamorei, trebuie să-și regrupeze echipa în jurul lui pentru a apăra Universul și pentru a-l proteja pe unul dintre ei. O misiune care, dacă nu este finalizată cu succes, ar putea duce la sfârșitul Gardienilor așa cum îi cunoaștem.

Joi 20:25; 20:50

Mavka. The Forest Song / Mavka. Zâna pădurii Avanpremiera

Regia: Oleh Malamuzh, Oleksandra Ruban

Cu: Nikki Thomas, Nataliya Denisenko, Artem Pivovarov

Gen Film: Animatie, Comedie, Fantastic

Durată: 95 min

Rating: AG

Mavka, Zâna Pădurii, se confruntă cu o alegere imposibilă între dragoste și datoria ei de gardian față de Inima Pădurii, atunci când se îndrăgostește de un om, tânărul muzician Lucas. O animație plină de amuzament, aventură și magie, producția este perfectă pentru întreaga familie.

Dublat: Sambata pana Luni 13:10

Erus si Valea Iubirii

Cu: Bogdan Podlovski, Daniela Carstea, Ana Badea, Andreea Iftimescu, Valentino Tiron, Ionut Picincu, Daniel Pascariu, Theodora Munteanu, Elena Chirita, Gjerji Mani, Stefan Lamatic

Gen Film: Teatru

Durată: 63 min

Rating: AG

„Erus si Valea Iubirii” este a treia carte despre Erus a lui Alec Blenche. In primele doua, Erus viziteaza Valea Rabdarii si pe cea a Generozitatii si isi face noi parteneri in drumul sau pentru a salva Lumea. Ajunsi in Regatul Apelor, tara natala a Printesei Roua, Erus face cunostinta cu mama acesteia, Craiasa Apelor (Luna) si ii reintalneste pe cei cinci intelepti. De la acestia afla ca este unul dintre cei alesi sa faca parte din Ordinul celor 9 si ca trebuie sa-l infrunte pe Regele Frica-Frica dupa ce obtine virtutile din patru vai.

Duminica 12:00

Knights of the Zodiac / Cavalerii zodiacului

Regia: Tomasz Baginski

Cu: Famke Janssen, Madison Iseman, Sean Bean, Mark Dacascos, Nick Stahl

Gen Film: Actiune, Aventura, Drama, Fantastic, SF

Durată: 118 min

Rating: AP 12

Când o zeiță a războiului se întrupează într-o tânără fată, un băiat orfan și fără casă pe nume Seiya descoperă că destinul lui e să o protejeze și să salveze lumea. Însă doar după ce își înfruntă propriul trecut și devine Cavaler al Zodiacului.

Vineri pana Miercuri 21:00; Joi 18:00

The Black Demon / Megalodon: Demonul din adâncuri

Regia: Adrian Grunberg

Cu: Josh Lucas, Fernanda Urrejola, Héctor Jiménez, Raúl Méndez, Julio Cedillo

Gen Film: Horror, SF, Thriller

Durată: 105 min

Rating: N 15

Petrolistul Paul Sturges își duce familia în vacanță la Bahia Azul, dar orașul de coastă pe care el și soția lui îl cunoșteau odată a dispărut în mod misterios. Din adâncurile oceanului se ridică un Megalodon masiv, cunoscut în legendele locale sub numele de Demonul Negru, iar Paul trebuie să-și salveze cumva familia de acest rechin primitiv.

Vineri pana Miercuri 21:15; Joi 18:40

10 jours encore sans maman / 10 zile fără mama 2

Regia: Ludovic Bernard

Cu: Franck Dubosc, Aure Atika, Alexis Michalik, Annelise Hesme, Héléna Noguerra

Gen Film: Comedie

Durată: 101 min

Rating: AP 12

Antoine a ales să rămână acasă pentru a avea grijă de copiii săi după ce a fost concediat. Rolurile s-au inversat de doi ani încoace, iar energia lui Antoine începe să scadă în fața solicitărilor familiei sale.

Când întreaga familie se grăbește să prindă trenul pentru a pleca la schi, soția sa e chemată de urgență la cabinetul său de avocatură, așa că Antoine se vede nevoit să se descurce singur cu cei patru copii ai lor dezlănțuiți pe pârtia de schi.

Vineri pana Miercuri 18:45; Joi 15:40

Beautiful Disaster / Fericirea începe azi

Regia: Roger Kumble

Cu: Virginia Gardner, Dylan Sprouse

Gen Film: Drama, Romantic, Dragoste

Durată: 100 min

Rating: N 15

Fericirea începe azi spune povestea băiatului rău, Travis, și a studentei eminente din primul an, Abby. El își petrece nopțile luptând în meciuri de box ilegale și zilele ca un adevărat Casanova al campusului universitar. Dar Abby nu vrea să aibă de-a face cu Travis. Intrigat de dezinteresul ei, Travis îi oferă un pariu simplu: dacă va pierde următoarea luptă, trebuie să stea fără sex timp de o lună. Dar dacă va câștiga, Abby trebuie să se mute împreună cu el pentru aceeași perioadă de timp. Orice s-ar întâmpla, Travis habar nu are că trecutul întunecat al lui Abby este pe cale să iasă la suprafață. Oare Travis și-a gasit perechea?

Vineri pana Miercuri 18:30; Joi 19:10

Boss

Regia: Bogdan Mirică

Cu: Laurențiu Bănescu, Ioana Bugarin, Sergiu Costache

Gen Film: Crima, Drama, Thriller

Durată: 131 min

Rating: AP 12

Bogdan, un șofer de ambulanță metodic și inteligent, participă la un jaf armat alături de alți trei bărbați pe care abia îi cunoaște. Deși inițial pare că cei patru vor scăpa neprinși, lumea lui Bogdan se răstoarnă dramatic când începe să suspecteze că unul dintre complici manipulează ancheta poliției. Pornește într-o investigație proprie obsesivă, în încercarea de a dezgropa identitățile complicilor săi. Pe măsură ce descoperă noi detalii, se adâncește tot mai mult într-o spirală a fricii și a paranoiei.

Vineri pana Miercuri 20:40; Joi 21:15

Evil Dead Rise / Cartea morților: Posesie demonică

Regia: Lee Cronin

Cu: Alyssa Sutherland, Lily Sullivan, Morgana Davies, Nell Fisher, Jayden Daniels

Gen Film: Fantastic, Horror, Thriller

Durată: 102 min

Rating: IM 18

Mutând acțiunea din pădure înapoi în oraș, Cartea morților: Posesie demonică spune o poveste întortocheată a două surori înstrăinate, interpretate de Sutherland și Sullivan, a căror reuniune este întreruptă de apariția demonilor ce posedează oameni, împingându-i într-o bătălie primordială pentru supraviețuire, în timp ce se confruntă cu cea mai de coșmar variantă posibilă a unei familii.

Vineri pana Miercuri 19:00; Joi 16:30

Suzume no tojimari

Regia: Makoto Shinkai

Cu: Hokuto Matsumura, Eri Fukatsu, Nanoka Hara, Kôshirô Matsumoto

Gen Film: Actiune, Animatie, Aventuri

Durată: 127 min

Rating: AG

O aventură animată modernă în care Suzume, o tânără de 17 ani, îl ajută pe un bărbat misterios să închidă o serie de uși prin care se revarsă dezastre asupra întregii Japonii.

Vineri pana Miercuri 13:55

Moonbound / Aventuri până la Lună și înapoi

Regia: Ali Samadi Ahadi

Cu: Howard Nightingall, Stephan Benson, Dirk Petrick, Roxana Samadi, Jacob Banigan

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 90 min

Rating: AG

Când Peter pornește într-o călătorie magică pentru a o salva pe surioara sa, Anne, trebuie să înfrunte un teritoriu misterios: Luna! Anne a fost răpită de maleficul Om al Lunii atunci când a încercat să-l ajute pe gândacul dl Zoomzeman în căutarea soției sale. În aventura sa fantastică, Peter aterizează pe Pajiștea Stelară, unde îl întâlnește pe somnorosul domn Sandman. El știe că, doar la cina Zânei Nopții din castelul din nori, pot afla unde este Anne – dar nu sunt suficiente locuri pentru toată lumea.

Dublat: Vineri, Sambata, Luni pana Miercuri, Joi 12:00

The Super Mario Bros. Movie 3D / Super Mario Bros: Filmul

Regia: Aaron Horvath, Michael Jelenic

Cu: Anya Taylor-Joy, Chris Pratt, Seth Rogen, Jack Black, Keegan-Michael Key

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic

Durată: 108 min

Rating: AG

Povestea frațior Super Mario în călătoria lor prin Regatul Ciupercilor.

De la Nintendo și Illumination vine un nou film de animație bazat pe universul Super Mario Bros.

Dublat: Vineri pana Miercuri 12:40; 14:45; Joi 12:15

The Pope’s Exorcist / Exorcistul papei

Regia: Julius Avery

Cu: Russell Crowe, Franco Nero

Gen Film: Horror, Thriller

Durată: 108 min

Rating: N 15

Acesta este portretul lui Gabriele Amorth, un preot care a activat ca exorcist șef al Vaticanului și care a realizat peste 100.000 de astfel de ritualuri de-a lungul vieții.

Vineri pana Miercuri 16:30

Joi 13:20

Rabbit Academy / Academia iepurașilor: Paștele e în pericol

Regia: Ute von Münchow-Pohl

Cu: Friedrich von Thun, Senta Berger, Noah Levi, Elise Eikermann, Liza Simmerlein

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 81 min

Rating: AG

Iepurașul Max și-a îndeplinit visul: este primul iepure de la oraș ales să participe la atelierul iepurașilor de Paște. El și prietenii săi trebuie să-și găsească propria superputere cu care să salveze Paștele. Dar se întâmplă ceva cu totul neașteptat. Cea mai de preț comoară a iepurașilor de Paște, oul auriu, se face negru, anunțând o primejdie. Leo împreună cu banda lui de iepuri de la oraș vrea să desființeze Paștele cu totul și să păcălească o familie de vulpi să fure prețioasele ouă. Singura șansă a lui Max este să facă echipă cu vulpoiul Ferdinand, care se oferă să-l ajute. Dar poate un iepure să aibă încredere într-o vulpe?

Dublat: Vineri, Marti, Miercuri 13:20

Joi 14:00

John Wick: Chapter 4 / John Wick: Capitolul 4

Regia: Chad Stahelski

Cu: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Bill Skarsgård

Gen Film: Actiune, Crima, Thriller

Durată: 173 min

Rating: N 15

John Wick (Keanu Reeves) își înfruntă cei mai periculoși adversari de până acum în al patrulea capitol al seriei. Pe măsură ce crește prețul pe capul lui, Wick își duce lupta împotriva celor din Masa Aleșilor la nivel mondial, în timp ce îi caută pe cei mai puternici jucători din lumea interlopă la New York, Paris, Osaka și Berlin.

Vineri pana Miercuri 15:10

Joi 15:50

Haita de acțiune

Regia: Vali Dobrogeanu

Cu: Antonia, Vlad Brumaru, Anca Dumitra, Matei Dima

Gen Film: Actiune, Comedie

Durată: 104 min

Rating: N 15

Denzel (Matei Dima) este polițist la rutieră, însă el se visează în filmele americane și își dorește să rezolve cazuri complexe. Este luat la mișto de toți colegii lui din secție pentru că este prea naiv să fie corupt și nu-l duce capul destul cât să fie comisar adevărat.

Împreună cu Oli (Antonia) o polițistă care are probleme cu nervii pentru că e sătulă de misoginismul din România și Aurel, primul agent de circulație din departament de etnie rromă, încep să investigheze un caz interesant, însă scormonesc unde nu trebuie.

Vineri pana Miercuri 16:50

Joi 14:20

Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor.

Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.