Program Cinema Inspire Alba Mall. Ce filme vor rula în perioada 4 – 10 martie 2022

Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 11 – 17 februarie 2022.

Uncharted Avanpremiera

Regia: Ruben Fleischer

Cu: Tom Holland, Mark Wahlberg

Gen Film: Acţiune, Aventuri

Durată: 121 min

Rating: AP 12

Un hoț descurcăreț, Nathan Drake (Tom Holland) este recrutat de către versatul vânător de comori Victor „Sully” Sullivan (Mark Wahlberg) pentru a recupera o avere pierdută cândva acum 500 de ani de către exploratorul Fernando Magellan.

Ceea ce începe ca un jaf obișnuit pentru cei doi devine o cursa contracronometru pe întregul glob pentru a descoperi comoara, înaintea nemilosulului Moncada (Antonio Banderas), care pretinde că această comoară i se cuvine lui și familiei sale.

Joi 21:00

Dog / Dog. Un câine de legendă Avanpremiera

Regia: Reid Carolin, Channing Tatum

Cu: Channing Tatum, Cayden Boyd, Aqueela Zoll, Ronnie Gene Blevins

Gen Film: Comedie

Durată: 106 min

Rating: AP 12

Briggs, fost grănicer, și Lulu, o femelă din rasa Malinois belgian, pornesc la drum de-a lungul coastei Pacificului pentru a ajunge la înmormântarea celui mai bun prieten din armată. Unul dintre ei mai are de trăit o săptămână, iar celălalt trăiește fiecare zi ca și când ar fi ultima.

Joi 21:20

Death on the Nile / Moarte pe Nil

Regia: Kenneth Branagh

Cu: Gal Gadot, Kenneth Branagh, Armie Hammer, Emma Mackey

Gen Film: Crima, Drama, Mister

Durată: 132 min

Rating: AP 12

Pacea și liniștea de pe vasul de croazieră S.S. Karnak se evaporă după ce o tânără moștenitoare este ucisă. Renumitului detectiv belgian Hercule Poirot, aflat în vacanță la bordul navei, i se încredințează sarcina importantă de a-l identifica pe pasagerul responsabil pentru crimă înainte să ucidă din nou.

Vineri pana Joi 18:00; 20:40

Marry Me / Mărită-te cu mine

Regia: Kat Coiro

Cu: Owen Wilson, Jennifer Lopez, Maluma

Gen Film: Comedie, Romantic, Dragoste, Muzica

Durată: 117 min

Rating: AG

Plin de melodii originale intepretate de Jennifer Lopez și de starul mondial de muzică latină Maluma, Mărită-te cu mine îi are ca protagoniști pe Lopez în rolul vedetei Kat Valdez și pe Owen Wilson în rolul lui Charlie Gilbert, un profesor de matematică – doi străini care acceptă să se căsătorească și de-abia apoi să se cunoască. O poveste de dragoste puțin probabilă dintre doi oameni diferiți care caută ceva real într-o lume în care valoarea se bazează pe like-uri și fani, Mărită-te cu mine este o comedie romantică modernă despre celebritate, căsătorie și rețelele sociale

Vineri pana Miercuri 18:35; 21:00

Joi 13:50; 18:50

Moonfall

Regia: Roland Emmerich

Cu: Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Michael Peña, Donald Sutherland

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF

Durată: 125 min

Rating: AP 12

În Moonfall, o forță misterioasă doboară Luna de pe orbită și o aruncă pe un curs de coliziune cu Pământul – și cu viața așa cum o cunoaștem noi. Cu doar câteva săptămâni înainte de impact, când lumea este în pragul distrugerii, directorul NASA și fostul astronaut Jocinda „Jo” Fowler (câștigătoarea a unui Oscar, Halle Berry) are o idee care poate salva planeta noastră. Dar doar Brian Harper (Patrick Wilson), împreună cu un împătimit al teoriilor conspirației, K.C. Houseman (John Bradley din Game of Thrones), au încredere în propunerea ei.

Vineri pana Miercuri 20:20

Joi 18:30

Miracol

Regia: Bogdan George Apetri

Cu: Ioana Bugarin, Emanuel Pârvu

Gen Film: Crima, Drama, Thriller

Durată: 123 min

Rating: AP 12

Împărțit în două capitole, „Miracol” o urmărește pe tânăra călugăriță novice Cristina Tofan (Ioana Bugarin) în timp ce se strecoară afară dintr-o mănăstire izolată pentru a merge la spitalul din orașul vecin. Nereușind să-și rezolve problemele și să-l găsească pe bărbatul pe care îl caută, pe drumul de întoarcere întâlnește o soartă neașteptată.

Vineri pana Miercuri 15:30

Belle

Regia: Mamoru Hosoda

Cu: Kaho Nakamura, Ryô Narita, Shôta Sometani, Tina Tamashiro

Gen Film: Animatie, Aventuri, Fantastic, Muzical

Durată: 125 min

Rating: AG

Vârsta adolescenței este una dificilă pentru Suzu, o fată timidă de 17 ani ce locuiește alături de tatăl ei într-un sat din Japonia. Într-o zi Suzu decide să-și creeze un cont pe „U”, o lume virtuală cu peste 5 miliarde de membri. Devine astfel Belle, o frumoasă cântăreață care se bucură de succes și popularitate. În „U” întâlnește o creatură înfricoșătoare, care locuiește singură într-un castel plutitor, refuzând să lase pe cineva să se apropie sau să explice celorlalți rănile de pe corp. Împreună, cei doi pornesc într-o călătorie plină de aventuri, provocări și iubire, în încercarea de a deveni cine sunt cu adevărat.

Dublat: Vineri pana Miercuri 13:10; Joi 13:25

Subtitrat: Vineri pana Miercuri 16:00; Joi 16:15

Those Who Wish Me Dead / Toți cei care mă vor mort

Regia: Taylor Sheridan

Cu: Angelina Jolie, Nicholas Hoult

Gen Film: Actiune, Drama, Thriller

Durată: 105 min

Rating: AP 12

Angelina Jolie este Hannah, o femeie pompier care încă se reface dupa pierderea a trei vieți pe care nu a reușit să le salveze dintr-un incendiu şi care întâlneşte un băiat de 12 ani traumatizat şi fără adăpost. Filmul îi mai are în rolurile principale pe Nicholas Hoult, Finn Little, Aiden Gillen, Medina Senghore, Tyler Perry, Jake Weber și Jon Bernthal.

Vineri pana Miercuri 15:10

Tabăra

Regia: Vali Dobrogeanu

Cu: Andrei Șelaru, Dia, Cristi Munteanu, Andrei Gavril

Gen Film: Actiune, Familie

Durată: 86 min

Rating: AP12

Filmul Tabăra spune povestea unor copii care ajung într-o tabără de “deztehnologizare” în care sunt învățați să scape de dependența de tehnologie, de la telefoane până la social media și tablete. Filmul are un scop moralizator, însă este combinat cu mult umor și intrigi interesante. Tabăra este un film românesc independent și totodată ultimul proiect al trupei 5GANG.

Vineri pana Miercuri 13:30

Joi 16:00

Spider-Man: No Way Home 3D / Omul-Păianjen: Niciun drum spre casă

Regia: Jon Watts

Cu: Zendaya, Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, Jamie Foxx, Angourie Rice

Gen Film: Actiune, Aventuri, SF

Durată: 153 min

Rating: AP 12

Pentru prima dată în istoria filmelor cu Spider-Man, prietenosul erou al cartierului trăiește fără mască, dar și fără posibilitatea de a separa viața normală de cea de supererou. Când are nevoie de ajutorul lui Doctor Strange, miza crește mai mult decât oricând, ceea ce îl obligă pe Peter să privească cu alți ochi realitatea.

Vineri pana Miercuri 17:20

Joi 15:30

Encanto 3D

Regia: Jared Bush, Byron Howard, Charise Castro Smith

Cu: Stephanie Beatriz, Diane Guerrero, Wilmer Valderrama, Angie Cepeda, Rhenzy Feliz

Gen Film: Animatie, Comedie, Familie, Fantastic, Musical

Durată: 115 min

Rating: AG

Mirabel, o fată din Columbia, se confruntă cu frustrarea de a fi singurul membru al familiei sale care nu posedă puteri magice.

Acțiunea are loc într-un sat magic din Columbia și prezintă familia Madrigal, în care fiecare membru are propriile sale daruri, cum ar fi schimbarea formei, creșterea plantelor sau super-forța. Chiar și casa este fermecată, dansând în ritmul vieții de zi cu zi.

Dublat: Vineri pana Miercuri 12:50

Joi 13:00

