Program Cinema Inspire Alba Mall. Ce filme vor rula în perioada 31 martie – 6 aprilie 2023

Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 17-23 martie 2023. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

John Wick: Chapter 4 / John Wick: Capitolul 4 Avanpremiera

Regia: Chad Stahelski

Cu: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Bill Skarsgård

Gen Film: Actiune, Crima, Thriller

Durată: 173 min

Rating: N 15

John Wick (Keanu Reeves) își înfruntă cei mai periculoși adversari de până acum în al patrulea capitol al seriei. Pe măsură ce crește prețul pe capul lui, Wick își duce lupta împotriva celor din Masa Aleșilor la nivel mondial, în timp ce îi caută pe cei mai puternici jucători din lumea interlopă la New York, Paris, Osaka și Berlin.

Marti, Joi 21:15

Haita de acțiune Avanpremiera

Regia: Vali Dobrogeanu

Cu: Antonia, Vlad Brumaru, Anca Dumitra, Matei Dima

Gen Film: Actiune, Comedie

Durată: 104 min

Rating: AP 12

Denzel (Matei Dima) este polițist la rutieră, însă el se visează în filmele americane și își dorește să rezolve cazuri complexe. Este luat la mișto de toți colegii lui din secție pentru că este prea naiv să fie corupt și nu-l duce capul destul cât să fie comisar adevărat.

Împreună cu Oli (Antonia) o polițistă care are probleme cu nervii pentru că e sătulă de misoginismul din România și Aurel, primul agent de circulație din departament de etnie rromă, încep să investigheze un caz interesant, însă scormonesc unde nu trebuie.

Marti, Joi 21:15

65

Regia: Scott Beck, Bryan Woods

Cu: Adam Driver, Ariana Greenblatt

Gen Film: Actiune, Aventuri. Drama, SF, Thriller

Durată: 98 min

Rating: AP 12

După un accident devastator pe o planetă necunoscută, pilotul Mills (Adam Driver) descoperă rapid că a rămas blocat pe Pământ … cu 65 de milioane de ani în urmă. Acum, cu o singură șansă de salvare, Mills și un alt supraviețuitor, Koa (Ariana Greenblatt), trebuie să-și croiască drum pe un teren necunoscut plin de creaturi preistorice periculoase într-o luptă epică pentru supraviețuire.

Vineri pana Luni, Miercuri 21:20

Marti, Joi 19:10

To the North / Spre nord

Regia: Mihai Mincan

Cu: Soliman Cruz, Niko Becker, Alexandre Nguyen, Bart Guingona

Gen Film: Thriller

Durată: 127 min

Rating: AP 12

Joel, un marinar credincios filipinez descoperă un pasager român urcat clandestin pe vasul pe care lucrează. Știind că tânărul Dumitru riscă să fie aruncat peste bord dacă va fi descoperit de căpitan și ofițeri, Joel intră într-un joc periculos de a-l salva, implicându-și echipajul, credința în Dumnezeu și deopotrivă, viața unui om nevinovat.

Vineri pana Luni, Miercuri 20:35

Marti, Joi 21:00

Cei trei purcelusi

Regia: Ioana Ernea

Cu: Ioana Ernea si Alexa Istrate

Gen Film: Teatru

Durată: 45 min

Rating: AG

Cu totii stim povestea celor trei purcelusi care isi construiesc case, dar e mult mai amuzant sa ii vedem la treaba, sa ii punem piedica lupului sau sa-l ajutam sa sufle peste case. Si asta nu fiindca am fi rai, ci ca sa le aratam tuturor ca graba si lenea strica treaba si ca, daca vrei sa faci un lucru bun si durabil, trebuie sa iti pui mintea la contributie si sa nu te feresti de munca.

Duminica 12:00

Shazam! Fury of the Gods / Shazam! Furia zeilor

Regia: David F. Sandberg

Cu: Meagan Good, Zachary Levi, Helen Mirren, Jack Dylan Grazer, Adam Brody, Lucy Liu, Marta Milans

Gen Film: Actiune, Aventuri. Comedie, Crima, Fantastic, Thriller

Durată: 1135 min

Rating: AP 12

Înzestrat cu puterile zeilor, Billy Batson împreună cu frații săi adoptivi încă învață cum să jongleze viețile de adolescenți cu alter-ego-urile de supereroi adulți. Dar când Fiicele lui Atlas, un trio răzbunător de zei antici, sosesc pe Pământ în căutarea magiei ce le-a fost furată, Billy – alias Shazam – și familia lui sunt împinși într-o luptă pentru superputeri, viețile lor și soarta întregii planete.

Vineri pana Luni, Miercuri 20:50

Marti, Joi 20:30

Scream VI

Regia: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Cu: Melissa Barrera, Hayden Panettiere, Jenna Ortega, Courteney Cox, Dermot Mulroney

Gen Film: Horror, Mister, Thriller

Durată: 128 min

Rating: IM18

În noul film Scream, cele patru supraviețuitoare ale crimelor lui Ghostface părăsesc micul orășel Woodsboro pentru a începe o viață nouă la New York.

Vineri pana Luni, Miercuri 18:00

Marti, Joi 18:20

Creed III

Regia: Michael B. Jordan

Cu: Michael B. Jordan, Phylicia Rashad, Tessa Thompson

Gen Film: Acţiune, Dramă, Sport

Durată: 116 min

Rating: AP12

După ce a dominat lumea boxului, Adonis Creed s-a bucurat de succes atât în carieră, cât și în viața de familie. Dar când un prieten din copilărie și fost fenomen al boxului, Damian, reapare după ce a ispășit o lungă pedeapsă în închisoare, Adonis este dornic să demonstreze că își merită șansa în ring. Confruntarea dintre foștii prieteni este mai mult decât o simplă ceartă. Pentru a stabili scorul final, Adonis trebuie să-și pună întreg viitorul în joc pentru a se lupta cu Damian, care nu are nimic de pierdut.

Vineri, Sambata, Luni, Miercuri 12:05; 18:50

Duminica 18:50; Marti, Joi 13:00; 18:00

Cocaine Bear / Ursul narcoman

Regia: Elizabeth Banks

Cu: Ray Liotta, Keri Russell, Margo Martindale, Kristofer Hivju, O’Shea Jackson Jr.

Gen Film: Thriller

Durată: 100 min

Rating: N 15

Un grup ciudat de polițiști, infractori, turiști și adolescenți se întâlnesc într-o pădure din Georgia, unde un urs negru de 500 de kilograme se dezlănțuie după ce a ingerat cocaină în mod neintenționat. Bazat pe o întâmplare adevărată.

Vineri, Sambata, Luni, Miercuri 14:35

Duminica 14:20

Inspector Sun and the Curse of the Black Widow / Aventurile inspectorului Sun

Regia: Julio Soto

Cu: Ronny Chieng, Catherina Martínez, Jesús Barreda, Andrea Villaverde, Txema Moscoso

Gen Film: Animatie, Familie, Mister

Durată: 95 min

Rating: AG

Shanghai, 1934. Într-o lume a insectelor paralelă cu cea a oamenilor, Inspectorul Sun câștigă ultima misiune împotriva inamicului său, Lăcusta Roșie, înainte de a se îmbarca într-o călătorie către San Francisco. Însă vacanța lui se termină brusc când milionarul Dr. Acșiață este găsit ucis. Ceea ce începe ca un caz de rutină pentru Sun va decide în cele din urmă soarta umanității.

Dublat: Vineri pana Luni, Miercuri 11:50

Marti, Joi 12:00

Ant-Man and the Wasp: Quantumania 3D

Regia: Peyton Reed

Cu: Michelle Pfeiffer, Evangeline Lilly, Paul Rudd, Jonathan Majors

Gen Film: Actiune, Aventuri, Comedie, Mister, SF, Thriller

Durată: 130 min

Rating: AP 12

Super-eroii parteneri Scott Lang (Paul Rudd) și Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) se reunesc pentru a-și continua aventurile întruchipându-i pe Omul-Furnică și pe Viespea.

Alături de părinții lui Hope, Hank Pym (Michael Douglas) și Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer), și de fiica lui Scott, Cassie Lang (Kathryn Newton) familia explorează Tărâmul Cuantic, interacționând cu noi creaturi ciudate într-o aventură care va testa limitele posibilului.

Vineri, Sambata, Luni, Miercuri 14:20

Duminica 14:35; Marti, Joi 15:15

Pil / Aventurile lui Pil

Regia: Julien Fournet

Cu: Kaycie Chase, Paul Borne, Julien Crampon, Pierre Tessier, Gauthier Battoue

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 94 min

Rating: AG

O copilă curajoasă se deghizează în prințesă pentru a salva regatul și pe moștenitorul tronului.

Pil este orfană și locuiește pe străzile din Roc-en-Brume. Ajutată de trei nevăstuici îmblânzite, ea fură mâncare de la castelul odiosului Tristain, uzurpatorul tronului. Într-o zi, pentru a scăpa de gărzile care o urmăresc, Pil se deghizează în prințesă. Fără voia ei, ajunge să participe la marea salvare a lui Roland, moștenitorul tronului, ajuns victimă a unei vrăji care l-a transfromat într-un… pisipui (jumătate pisică, jumătate pui). Aventura va întoarce regatul cu sus-n jos și o învăța pe Pil că noblețea se găsește în fiecare dintre noi.

Dublat: Vineri pana Luni, Miercuri 12:20; 13:50

Marti, Joi 13:15

Ramon

Regia: Jesús del Cerro

Cu: Pavel Bartoș, Elvira Deatcu

Gen Film: Actiune, Comedie

Durată: 105 min

Rating: AG

La prima vedere, Ramon pare un om simplu a cărui unică și mare pasiune este viticultura. Viața lui este dată peste cap atunci când, printr-o serie neașteptată de împrejurări, întâlnește cea mai frumoasă femeie din lume de care se îndrăgostește fulgerător.

Decide să plece la București să își găsească “marea iubire”. Ajuns aici, Ramon descoperă că viața într-un oraș mare nu este deloc ușoară. Totul se complică atunci când devine și suspectul principal în cel mai mare jaf al secolului, furtul unui tablou de 50 de milioane de euro!

Vineri pana Luni, Miercuri 16:40

Marti, Joi 16:10

The Amazing Maurice / Năstrușnicul motan Maurice

Regia: Toby Genkel, Florian Westermann

Cu: Emilia Clarke, Hugh Laurie

Gen Film: Animatie, Familie

Durată: 98 min

Rating: AG

După cartea lui Terry Pratchett. Povestea lui Maurice, un motan care își duce traiul pe străzi și care născocește o înșelătorie perfectă pentru a face bani – un puști care nu pare prea isteț, dar care cântă la cimpoi și are propria lui hoardă de șobolani ciudat de alfabetizați.

Dublat: Vineri pana Luni, Miercuri 15:50

Marti, Joi 14:00

Avatar: The Way of Water 3D / Avatar: Calea apei

Regia: James Cameron

Cu: Zoe Saldana, Kate Winslet, Sigourney Weaver, Sam Worthington

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF

Durată: 195 min

Rating: AP 12

La câțiva ani după lupta cu pământenii, extratereștrii de pe Pandora își continuă liniștiți viețile. Jake Sully trăiește fericit în noul lui corp alături de iubita lui. Fericirea celor de pe Pandora este însă pe cale sa fie distrusă de o nouă amenințare. North este liderul unui clan de extratereștrii necunoscuți care își spun „venusieni”. Acestia încep încetul cu încetul să provoace mari pagube pe Pandora, iar Jake realizează că trebuie să ia masuri împotriva fiarelor spațiale. Pe locuitorii de pe Pandora îi așteaptă o bătălie epică în care Jake va trebui să riște totul, poate chiar și propria lui viață.

Vineri pana Luni, Miercuri 17:10

Marti, Joi 15:30

Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor.

Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.