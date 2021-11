Program Cinema Inspire Alba Mall. Ce filme vor rula în perioada 26 noiembrie – 2 decembrie 2021

Cum poti arata spectaculos in aceasta iarna? Trucuri simple pentru o aparitie de senzatie

Iarna este un anotimp unic, ce vine la pachet cu numeroase frumuseti dar si cu diferite provocari, in special pentru cei care isi doresc sa fie mereu la moda in absolut orice circumstanta. Temperaturile scazute si vremea in general capricioasa sunt lucruri ce pot strica cu usurinta un machiaj perfect si uneori pot chiar limita si alegerile pe care le putem face in materie de tinute. In ciuda acestui fapt insa, in aceasta lume a modei si a frumusetii, orice este posibil. Pentru ca intelegem perfect provocarile prin care treci, venim in intampinarea ta cu cateva ponturi care te pot ajuta sa arati fabulos chiar si in cele mai mohorate zile de iarna.

Chiar daca iarna renuntam in mod firesc la hainele scurte si subtiri din timpul sezonului cald, acest lucru nu inseamna nici pe departe ca nu ne vom mai putea bucura de confort sau de aparitii de senzatie. Iata asadar cateva trucuri la care sa apelezi cu incredere, ori de cate ori vrei sa atragi priviri!

Ai grija de sanatatea tenului tau!

Desi poate parea un aspect ce are mai putin legatura cu o tinuta de senzatie, un ten cu un aspect sanatos este in mod cert un lucru ce te poate transforma intr-o veritabila atractie in orice circumstanta. Unul dintre aliatii de nadejde ai tenului tau in aceasta perioada sunt cremele intens hidratante ce pot fi achizitionate de la MyCosmetics.ro si care vor proteja pielea fetei de efectele negative ale frigului, ce poate lasa urme vizibile pe acesta.

Nu neglija culorile tari

Odata cu sosirea sezonului rece, avem tendinta de a renunta la purtarea culorilor stridente, considerandu-le nepotrivite pentru sezonul in curs. In realitate insa, o jacheta cocheta de o culoare tare poate fi un lucru ce te va scoate din anonimat in sezonul rece. Daca esti mai indrazneata, poti chiar opta pentru un model floral, care sa iti inveseleasca orice zi intunecata si friguroasa de iarna. Acest lucru insa poate fi aplicat si in cazul incaltamintei sau al altor produse vestimentare pe care le vei purta. Albul, rosul sau maroul sunt doar cateva exemple de culori pe care le poti purta cu incredere chiar si in sezonul rece.

Bijuteriile, detaliile ce fac diferenta

Este adevarat ca in sezonul rece bijuteriile sunt mai greu de observat de hainele lungi si groase pe care le purtam, insa acest lucru nu ar trebui sa fie un motiv pentru care sa renuntam la cercei, inele sau pandantive pe care ni le putem procura foarte simplu din magazine online de profil precum Alexiabijou.ro. In spatele unei tinute impecabile sta totodata si o accesorizare de succes.

Fularul sau esarfa, accesorii vedeta ale sezonului rece

In materie de accesorii, un sezonul rece poti purta cu incredere un fular sau in cazul unei tinute elegante o esarfa. Aceste accesorii nu doar ca aduc un plus de estetica tinutei alese, insa vin la pachet si cu un plus de confort termic. Pentru un efect cat mai deosebit, este recomandat sa te asiguri ca optezi pentru o culoare care sa intre intr-o armonie cromatica cat mai placuta cu restul produselor vestimentare pe care le porti.