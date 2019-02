Program Cinema Inspire Alba Mall. Ce filme vor rula în perioada 22 – 28 februarie 2019

Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 22 – 28 februarie 2019. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall.

What Men Want / Ce-şi doresc bărbaţii Avanpremiera

Regia: Adam Shankman

Cu: Taraji P. Henson

Gen Film: Comedie, Fantastic, Dragoste, Romantic

Durată: 122 min

Rating: AP 12

Ali Davis este un agent sportiv de succes, care este în mod constant exclusă de către colegii ei bărbați. Atunci când Ali primește o promovare bine meritată, ea se întreabă ce altceva trebuie să facă pentru a reuși într-o lume a bărbaților. Cu toate astea, ajunge să obțină un avantaj neașteptat asupra: începe să le audă gândurile. Cu noua ei putere, Ali se străduiește să-și depășească colegii în timp ce concurează pentru a semna un contract cu următorul superstar al baschetului, însă provocările pe care trebuie să le parcurgă îi vor testa relația cu cei mai buni prieteni și cu un potențial nou interes amoros.

Joi 21:00

Green Book / Green Book: O prietenie pe viață Avanpremiera

Regia: Peter Farrelly

Cu: Linda Cardellini, Viggo Mortensen, Mahershala Ali

Gen Film: Biografic, Comedie, Drama

Durată: 135 min

Rating: AP 12

Povestea reală a unei prietenii improbabile dintre un pianist de culoare şi un italo-american dur pe care cel dintâi îl angajează ca şofer şi asistent personal. Unde? În America anilor ’60, unde rasismul şi prejudecăţile încă erau o normalitate.

Joi 20:40

Vice / Vicele

Regia: Adam McKay

Cu: Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell, Sam Rockwell, Lily Rabe

Gen Film: Biografic, Drama, Istoric

Durată: 137 min

Rating: AP 12

Vice e povestea lui Dick Cheney (Christian Bale), un fin cunoscător al sistemului birocratic din Washington, care ajunge în mod discret să posede o putere politică imensă, ca Vicepreședinte in echipa prezidenţială a lui George W. Bush. Dick Cheney devine cel mai puternic om din SUA și contribuie în mod decisiv la impunerea unei noi ordini mondiale. Consecințele acțiunilor sale le resimțim până azi

Vineri pana Miercuri 20:30

Joi 18:20

Cold Pursuit / Ucide-i cu sânge rece

Regia: Hans Petter Moland

Cu: Emmy Rossum, Liam Neeson, Laura Dern, William Forsythe

Gen Film: Actiune, Drama, Thriller

Durată: 123 min

Rating: N15

Toate problemele par să fi înghețat sub stratul uriaș de zăpadă în acest orășel nordic. Nels Coxman (Liam Neeson), cetățean model și familist convins, este pus la grea încercare în momentul în care fiul sau este găsit mort în circumstanțe foarte misterioase. Răzbunarea devine principala lui preocupare și rând pe rând își face dreptate singur executându-i pe cei pe care îi consideră vinovați.

Vineri pana Joi 21:20

The Favourite / Favorita

Regia: Yorgos Lanthimos

Cu: Emma Stone, Rachel Weisz, Joe Alwyn, Olivia Colman, Nicholas Hoult

Gen Film: Biografic, Istoric

Durată: 124 min

Rating: AP12

Începutul secolului al XVIII-lea. Anglia este în război cu francezii. Cu toate acestea, cursele cu rațe și degustarea de ananas sunt activități care prosperă. Fragila regină Anne (Olivia Colman) ocupă tronul, iar prietena ei, Lady Sarah (Rachel Weisz), guvernează țara în locul ei, în timp ce are grijă de sănătatea și de caracterul schimbător al Annei. Atunci când Abigail (Emma Stone) sosește la palat în postura de servitoare, farmecul ei o cucerește pe Sarah, care o ia sub aripa ei. Astfel, Abigail întrevede o șansă de a se întoarce la rădăcinile ei aristocratice. În timp ce problemele politice devin destul de consumatoare pentru Sarah, Abigail descoperă oportunitatea de a deveni însoțitoarea reginei. Prietenia lor înfloritoare îi oferă șansa să-și îndeplinească ambițiile și nu va lăsa nicio femeie, bărbat, politică sau iepure să îi stea în cale

Vineri pana Miercuri 20:50

Joi 18:00

The Lego Movie 2: The Second Part 3D / Marea Aventură Lego 2

Regia: Mike Mitchell, Trisha Gum

Cu: Jason Momoa, Alison Brie, Chris Pratt, Stephanie Beatriz, Elizabeth Banks, Jonah Hill, Margot Robbie

Gen Film: Actiune, Aventuri, Animatie, Familie, Comedie

Durată: 112 min

Rating: AG

Au trecut 5 ani deja de când lucrurile rămăseseră în bună ordine, iar cetăţenii întâmpină acum o nouă ameninţare: Lego Duplo, invadatorii din spaţiul cosmic, dezmembrează totul în calea lor mai repede decât s-ar putea reconstrui..

Dublat: Vineri pana Miercuri 12:00; 14:10

Joi 12:00; 14:15

Alita: Battle Angel 3D / Alita: Îngerul războinic

Regia: Robert Rodriguez

Cu: Jennifer Connelly, Rosa Salazar, Christoph Waltz, Mahershala Ali

Gen Film: Actiune, Aventuri, Dragoste

Durată: 127 min

Rating: AP12

Când Alita (Rosa Salazar) se trezește fără să-și amintească cine este, într-o lume din viitor pe care nu o recunoaște, ea este luată de Ido (Christoph Waltz), un medic binevoitor care își dă seama că undeva în acest corp de cyborg abandonat se află inima și sufletul unei tinere cu un trecut extraordinar. În timp ce Alita învață să-și trăiască noua viață pe străzile rău famate ale orașului Iron, Ido încearcă să o protejeze de trecutul ei misterios, în timp ce noul ei prieten Hugo (Keean Johnson) o ajută să-și recapete memoria.

Vineri pana Miercuri 16:20; 18:00

Joi 15:50; 18:50

Happy Death Day 2U / Zi de naștere mortală 2

Regia: Christopher Landon

Cu: Jessica Rothe, Israel Broussard, Steve Zissis, Phi Vu

Gen Film: Horror, Mister, Thriller

Durată: 107 min

Rating: AP12

Jessica Rothe se întoarce în fruntea distribuției cu o nouă serie de întâmplări mortale în “Zi de naştere mortală 2”, continuarea marelui succes de box-office din 2017. De data aceasta, Tree (Jesica Rothe) descoperă că e mult mai ușor să moară iar și iar, față de pericolele pe care le are de înfruntat cât timp e în viață.

Vineri pana Miercuri 18:40

Joi 15:30

Oh, Ramona!

Regia: Cristina Jacob

Cu: Bogdan Iancu, Aggy K. Adams

Gen Film: Comedie, Romantic, Dragoste

Durată: 114 min

Rating: AP12

Oh, Ramona! urmărește transformarea lui Andrei dintr-un adolescent într-un adult care-și trăiește candid și autoironic prima poveste de dragoste, inocentă și neîmpărtășită, în alternanță cu a doua poveste, intensă și nebunească, incapabil să facă o alegere. Oh, Ramona! este rescrierea cinematografică a cărții lui Andrei Ciobanu „Suge-o, Ramona!”.

Vineri pana Miercuri 15:45; 19:00

Joi 16:30

Drunk Parents / Și bețivi și mincinoși

Regia: Fred Wolf

Cu: Alec Baldwin, Salma Hayek

Gen Film: Comedie

Durată: 101 min

Rating: AP12

Doi părinți alcoolici încearcă să ascundă de fiica lor, dar și de cercul lor social, faptul că au dificultăți financiare, prin scheme pe cât de elaborate, pe atât de comice.

Vineri pana Miercuri 16:40

Escape Room / Scapă, dacă poţi!

Regia: Adam Robitel

Cu: Tyler Labine, Deborah Ann Woll, Taylor Russell, Logan Miller, Jay Ellis

Gen Film: Actiune, Horror, Thriller

Durată: 105 min

Rating: N15

Escape Room / Scapă dacă poţi este un thriller psihologic despre şase oameni care nu se cunosc între ei, dar care se confruntă cu o serie de situaţii critice, imposibil de controlat şi care trebuie fie să-şi pună mintea la contribuţie pentru a le depăşi, fie să moară.

Vineri pana Miercuri 14:30

How to Train Your Dragon: The Hidden World 3D / Cum să-ți dresezi dragonul 3

Regia: Dean DeBlois

Cu: Jonah Hill, Cate Blanchett, Kristen Wiig, Jay Baruchel, Gerard Butler

Gen Film: Actiune, Aventuri, Animatie, Comedie, Familie, Fantastic

Durată: 109 min

Rating: AG

Acum șef și conducător al Insulei Tontului, alături de Astrid, Sughiț a creat o utopie glorios de haotică pentru populația de dragoni. Apariția bruscă a Furiei Luminii coincide cu cea mai sumbră amenințare care a planat vreodată asupra orășelului lor, așa că Sughiț și Știrbul trebuie să părăsească singurul cămin pe care l-au cunoscut vreodată, și să pornească într-o călătorie spre o lume ascunsă despre care se știe că există doar în legende. Pe măsură ce li se dezvăluie adevăratul destin, dragonul și călărețul său vor lupta împreună, până la capătul Pământului, pentru a apăra tot ce a ajuns să le fie mai drag.

Dublat: Vineri pana Miercuri 13:30

Joi 13:40

A Dog’s Way Home / Drumul unui câine către casă

Regia: Charles Martin Smith

Cu: Bryce Dallas Howard, Ashley Judd, Alexandra Shipp, Edward James Olmos

Gen Film: Aventuri, Familie

Durată: 101 min

Rating: AG

Numele ei este Bella și era o cățelușă fericită alături de familia ei. Până într-o zi când, o biată veveriță a schimbat totul, iar căţeluşa s-a trezit la 600 de kilometri de casă. Va reuși Bella să se întoarcă?

Dublat: Vineri pana Miercuri 12:30; Joi 13:20