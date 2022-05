Program Cinema Inspire Alba Mall. Ce filme vor rula în perioada 20 – 26 mai 2022

Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 20 – 26 mai 2022. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Top Gun: Maverick Avanpremiera

Regia: Joseph Kosinski

Cu: Tom Cruise, Jennifer Connelly, Val Kilmer

Gen Film: Actiune, Drama

Durată: 136 min

Rating: AP 12

După mai mult de 30 de ani în armată ca unul din cei mai buni aviatori, Pete Mitchell se întoarce acolo unde a început, dar cu misiunea de a-și pune în slujba celor nou recrutați abilitățile sale extraordinare de pilot de teste, chiar dacă asta înseamnă să nu avanseze în rang, așa cum ar fi meritat.

Joi 18:00; 20:45

Jujutsu Kaisen 0

Regia: Seong-Hu Park

Cu: Aya End, Chinatsu Akasaki

Gen Film: Actiune, Animatie, Fantastic

Durată: 110 min

Rating: AP 12

În copilărie, Orimoto Rika a murit într-un accident de mașină chiar în fața celui mai bun prieten al ei, Okkotsu Yuta. „Când vom crește mari, ne vom căsători. E o promisiune!” Rika a devenit o apariție, iar Okkotsu a început să-și dorească și el să moară după ce a suferit de pe urma blestemului ei.

Însă cel mai mare vrăjitor Jujutsu, Gojo Satoru, l-a primit la liceul la care preda. Acolo Okkotsu își cunoaște colegii de clasă, Zen’in Maki, Inumaki Toge și Panda, și reușește să își găsească în sfârșit determinarea. „Vreau să am destulă încredere în mine să spun: este OK că trăiesc! Cât timp sunt la Liceul Jujutsu, voi rupe blestemul lui Rika-chan.”

Vineri pana Miercuri 17:30

Joi 16:20

Where Is Anne Frank / Unde este Anne Frank?

Regia: Ari Folman

Cu: Emily Carey, Michael Maloney

Gen Film: Animatie, Istoric

Durată: 104 min

Rating: AG

Filmul urmărește călătoria lui Kitty, prietena imaginară a lui Anne Frank, căreia cea din urmă îi dedică jurnalul său. O adolescentă bătăioasă, Kitty se trezește, într-un viitor nu foarte îndepărtat, în casa tinerei Anne, din Amsterdam, de unde pornește în căutarea ei, simțind că este în viață undeva în Europa de astăzi. Pe cât de mult o șochează lumea modernă, pe-atât este Kitty de încântată de contactul cu moștenirea lăsată de Anne.

Vineri pana Miercuri 13:00; 15:15

Joi 12:00; 14:10

Fireheart

Regia: Laurent Zeitoun, Theodore Ty

Cu: Laurie Holden, Kenneth Branagh, Olivia Cooke

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 97 min

Rating: AG

Georgia Nolan are 16 ani și visează să fie prima femeie pompier din lume. Când un piroman misterios începe sa provoace incendii pe Broadway, pompierii newyorkezi încep să dispară fără explicație. Tatăl Georgiei, Shawn, este chemat de la pensie de primarul metropolei pentru a investiga disparițiile. Disperată să-și ajute tatăl și să salveze orașul, tânăra se deghizează, devenind „tânărul Joe”, și se alătură unei echipe de pompieri independenți care încearcă să-l oprească pe piroman.

Dublat: Vineri pana Miercuri 14:30

Joi 15:50

Firestarter / Focul viu

Regia: Keith Thomas

Cu: Zac Efron, Ryan Kiera Armstrong, Sydney Lemmon

Gen Film: Drama, Horror, SF, Thriller

Durată: 100 min

Rating: N 15

Într-o nouă adaptare a thrillerului clasic al lui Stephen King de la producătorii filmului The Invisible Man, o fată cu puteri pirokinetice extraordinare luptă pentru a-și proteja familia, dar și pe ea însăși, de forțele sinistre care încearcă să o captureze și să o controleze.

Vineri pana Miercuri 19:15; 21:20

Joi 21:20

Doctor Strange in the Multiverse of Madness 3D / Doctor Strange în Multiversul Nebuniei

Regia: Sam Raimi

Cu: Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF, Thriller

Durată: 131 min

Rating: AP 12

Dr. Stephen Strange folosește o vrajă interzisă care deschide poarta către multivers și inclusiv către o versiune alternativă a lui însuși, iar amenințarea adusă de acest eveniment pare prea mare chiar și pentru puterile combinate ale lui Strange, Wong și Wanda Maximoff.

2D: Vineri pana Miercuri 19:50; Joi 18:40

3D: Vineri pana Miercuri 15:30; 18:10; 20:50

Joi 17:40; 20:25

Chickenhare and the Hamster of Darkness / Iepurele-Găină și Hamsterul Întunericului

Regia: Ben Stassen, Benjamin Mousquet

Cu: Joe Ochman, Danny Fehsenfeld, Mark Irons, Donte Paris

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie

Durată: 96 min

Rating: AG

Plasată într-o lume fantastică, luxuriantă, animația lui Ben Stassen și Benjamin Mousquet urmărește aventurile tânărului Chickenhare, născut jumătate găină – jumătate iepure. Adoptat de regele Peter, faimos aventurier, și dornic să fie acceptat și iubit așa cum este, Chickenhare vrea să aibă parte de propria mare aventură chiar și așa, stângaci, cum este. După ce marele răufăcător al ținutului – unchiul său – evadează și amenință să-l înlăture pe tatăl lui adoptiv de pe tron, eroul nostru împiedicat decide să-i zădărnicească planul alături de Abe, o țestoasă mereu sarcasitcă, și Meg, o femelă scons maestră în artele marțiale.

Dublat: Vineri pana Miercuri 12:20

Joi 12:50

Sonic the Hedgehog 2

Regia: Jeff Fowler

Cu: Ben Schwartz, Idris Elba, Jim Carrey, James Marsden

Gen Film: Actiune, Aventuri, Comedie, Familie, SF

Durată: 127 min

Rating: AG

Robotnik se întoarce, de data asta cu un nou partener, Knuckles, în căutarea unui smarald care are puterea să clădească, dar și să distrugă civilizații. Sonic face echipă cu Tails, noua lui parteneră, și împreună se îmbarcă într-o aventură pentru a găsi smaraldul înainte ca acesta să cadă pe mâini greșite.

Dublat: Vineri pana Miercuri 16:40

Joi 15:00

Turning Red 3D / Roșu aprins

Regia: Domee Shi

Cu: Sandra Oh, Rosalie Chiang

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic

Durată: 105 min

Rating: AG

Roșu aprins o prezintă pe Mei Lee, o tânără încrezătoare, ciudățică, în vârstă de 13 ani, care trebuie să se împartă între viața haotică de adolescentă și cea de fată cuminte a mamei. Ming, mama ei protectoare, chiar ușor dominatoare, nu este niciodată prea departe de fiica ei – o realitate cu care Mei nu se împacă deloc.

Dublat: Vineri pana Miercuri 13:20

Joi 13:40

Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor.

Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.