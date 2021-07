Program Cinema Inspire Alba Mall. Ce filme vor rula în perioada 2 – 8 iulie 2021

Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 2 – 8 iulie 2021. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

Black Widow 3D / Văduva neagră Avanpremiera

Regia: Cate Shortland

Cu: Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour, Rachel Weisz

Gen Film: Actiune, SF, Thriller

Durată: 138 min

Rating: AP 12

Natasha Romanoff, maestră în spionaj și infiltrare, expertă în arte marțiale, cu o agilitate excepțională, devine super-eroina Văduva neagră. Acțiunea filmului are loc după evenimentele din Captain America: Civil War, atunci când Natasha se simte forțată să își confrunte trecutul.

Joi 20:40; 21:10

The Ice Road / Drumul terorii

Regia: Jonathan Hensleigh

Cu: Laurence Fishburne, Liam Neeson

Gen Film: Thriller

Durată: 108 min

Rating: AP 12

După ce o mină de diamante izolată din nordul înghețat al Canadei se prăbușește, un șofer organizează o misiune de salvare a minerilor. Însă apele din zonă se încălzesc, iar asta va crea un pericol chiar mai mare pentru toți cei implicați.

Vineri pana Miercuri 21:10

Joi 18:50

Spiral: From the Book of Saw / Spiral: Următorul capitol Saw

Regia: Darren Lynn Bousman

Cu: Samuel L. Jackson, Max Minghella, Marisol Nichols, Chris Rock

Gen Film: Crima, Horror, Mister, Thriller

Durată: 98 min

Rating: IM 18

O minte genială dar sadică dezlănțuie un mod bolnav de a face justiţie în filmul Spiral: Următorul capitol Saw. Lucrând în umbra unui apreciat veteran al poliției (Samuel L. Jackson), detectivul Ezekiel „Zeke” Banks (Chris Rock) și partenerul său începător (Max Minghella) se ocupă de o investigație a crimelor care amintesc într-un mod tulburator de trecutul înfiorător al orașului. Prins fără să vrea într-un mister care se adânceşte din ce în ce mai mult, Zeke se trezeşte în centrul jocului morbid al minţii criminale.

Vineri pana Joi 16:20; 21:30

Way Down / Jaful secolului

Regia: Jaume Balagueró

Cu: Famke Janssen, Freddie Highmore, Liam Cunningham

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, Thriller

Durată: 123 min

Rating: AP 12

Banca Spaniei este unică. O bancă absolut inaccesbilă. O bancă pe care nimeni nu ar putea s-o jefuiască vreodată. Nu există planuri ale băncii. Nu există hărți. Nimic despre sistemul de proiectare al seifului. Este un mister absolut. În plus, șeful securității păzește banca ca pe propria viață. Aceasta e provocarea care îi aprinde interesul lui Tom, un geniu al ingineriei, care e hotărât să afle secretele seifului, și să pătrundă în adâncurile băncii. Ținta e o comoară de mult dispărută, care va fi adusă în seiful băncii pentru doar zece zile.

Vineri pana Miercuri 20:50

Joi 18:00

Spirit Untamed / Spirit neîmblânzit

Regia: Elaine Bogan, Ennio Torresan

Cu: Isabela Moner, Jake Gyllenhaal

Gen Film: Animatie, Aventuri, Familie, Western

Durată: 93 min

Rating: AG

O aventură spectaculoasă despre o fată neînfricată care tânjește după un loc de apartenență, și care descoperă un spirit înrudit atunci când viața ei se intersectează cu un cal sălbatic, Spirit neîmblânzit este următorul capitol din iubita poveste creată de DreamWorks Animation.

Lucky Prescott nu și-a cunoscut niciodată cu adevărat mama care a murit, o talentată călăreață de rodeo din Miradero, un orășel de frontieră. La fel ca mama ei, Lucky nu este un fan al regulilor și restricțiilor, ceea ce o îngrijorează pe Cora, mătușa care are grijă de ea. Lucky a crescut într-un oraș de pe Coasta de Est, sub supravegherea strictă a Corei, dar, când Lucky își forțează norocul cu prea multe escapade riscante, Cora o trimite înapoi în Miradero la tatăl ei, Jim.

Dublat: Vineri pana Joi 12:10; 14:15

Fast & Furious 9 3D / Furios și iute 9

Regia: Justin Lin

Cu: Charlize Theron, Vin Diesel, John Cena, Helen Mirren, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster

Gen Film: Actiune, Aventuri, Crima, Thriller

Durată: 146 min

Rating: AP 12

Dom Toretto duce o viață liniștită alături de Letty și fiul său, micuțul Brian, cu toate că pericolul planează întotdeauna asupra orizontului lor pașnic. De data aceasta, această amenințare îl va forța pe Dom să-și înfrunte greșelile trecutului, pentru a-i putea salva pe cei pe care îi iubește cel mai mult. Echipajul său se reunește pentru a opri un complot periculos condus de cel mai priceput asasin și șofer profesionist pe care l-au întâlnit vreodată: un bărbat care se întâmplă să fie și fratele abandonat al lui Dom, Jakob. Pe parcurs, vechi prietenii vor fi readuse la viață, vechi dușmani se vor întoarce, istoria va fi rescrisă, iar adevăratul sens al familiei va fi testat mai mult ca niciodată.

3D: Vineri pana Miercuri 14:50; 17:50; 18:10; Joi 15:00; 15:45

2D: Vineri pana Joi 18:30

Bigfoot Family 3D / Bigfoot Junior 2

Regia: Jeremy Degruson, Ben Stassen

Cu: Jules Medcraft, Kylian Trouillard, Alexis Victor, Marie Chevalot, Frederic Souterelle, Sébastien Desjours

Gen Film: Animatie, Familie

Durată: 93 min

Rating: AG

Bigfoot Junior revine cu noi aventuri!

Ne întoarcem la familia lui Adam, la câteva luni după aventurile uluitoare ale primului film. Bigfoot este acum faimos și dorește să se folosească de celebritate pentru a schimba lumea. Fiul său, însă, visează la o viață liniștită de familie și este dezamăgit de celebritatea și deciziile tătalui său, în timp ce încearcă să îmblânzească puterile incredibile pe care le-a moștenit. Consolarea îi vine de la menajeria nebună adăpostită sub acoperișul său.

Dublat: Vineri pana Miercuri 12:45

Joi 12:50

Raya and the Last Dragon 3D / Raya și ultimul dragon

Regia: Don Hall, Carlos López Estrada, Paul Briggs

Cu: Kelly Marie Tran, Awkwafina, Izaac Wang, Gemma Chan, Daniel Dae Kim

Gen Film: Actiune, Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic

Durată: 119 min

Rating: AG

“Raya și ultimul dragon”, cel mai recent film de animație marca Disney spune povestea unei tinere războinice – Raya – care a pierdut tot ce conta în viață, dar are acum șansa de a recâștiga încrederea și a readuce paceaa și unitate în lumea pe care trebuie să o salveze de o forță malefică. Pentru a reuși în lupta cu răul pleacă în căutarea ultimului dragon legendar din tărâmul fantastic Kumandra sperând că super puterile lui îi vor fi de folos. Călătoria aceasta este nu numai o căutare, ci și o inițiere importantă.

Dublat: Vineri pana Joi 13:10

The Hitman’s Wife’s Bodyguard / Hitman’s Bodyguard 2: Nevasta asasinului

Regia: Patrick Hughes

Cu: Ryan Reynolds, Salma Hayek, Samuel L. Jackson, Antonio Banderas, Morgan Freeman

Gen Film: Actiune, Comedie, Thriller

Durată: 121 min

Rating: N15

Cel mai letal din lume cuplu ciudat – bodyguardul Michael Bryce (Ryan Reynolds) și asasinul Darius Kincaid (Samuel L. Jackson) – se întorc cu o altă misiune care le pune viața în pericol. Tot fără licență, dar relaxat în concediu, Bryce este forțat să intre în acțiune de către soția și mai instabilă a lui Darius, infama escroacă internațională Sonia Kincaid (Salma Hayek). Astfel, Bryce e aruncat în haos de către periculoșii lui protejați, și trio-ul criminal intră într-un complot global pentru a descoperi rapid că ei sunt singurii care pot împiedica dezastrul total în Europa.

Vineri pana Miercuri 15:40

Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor.

Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.