Program Cinema Inspire Alba Mall. Ce filme vor rula în perioada 13 – 19 ianuarie 2023

Programul Inspire Cinema Alba Iulia, pentru perioada 6 – 12 ianuarie 2023. Ce filme vor rula la cinematograful din centrul comercial Alba Mall

A Man Called Otto / Un bărbat pe nume Otto Avanpremiera

Regia: Marc Forster

Cu: Tom Hanks

Gen Film: Comedie, Drama

Durată: 132 min

Rating: N 15

Bazat pe bestsellerul nr. 1 din New York Times A Man Called Ove, Un bărbat pe nume Otto spune povestea lui Otto Anderson (Tom Hanks), un bărbat morocănos care nu mai vede un scop în viață după pierderea soției. Otto este gata să sfârșească cu toate, dar planurile îi sunt întrerupte atunci când o tânără familie plină de viață se mută în vecinătate, iar el își întâlnește perechea în Marisol – care-l provoacă să vadă viața într-un mod diferit, ceea ce duce la o prietenie neverosimilă care transformă lumea din jurul lui.

Joi 21:00

M3GAN Avanpremiera

Regia: Gerard Johnstone

Cu: Allison Williams, Violet McGraw, Jenna Davis, Brian Jordan Alvarez, Arlo Green

Gen Film: Horror, SF, Thriller

Durată: 107 min

Rating: N 15

M3GAN este o minune a inteligenței artificiale, o păpușă foarte apropiată de realitate, programată să fie cel mai bun companion al unui copil și cel mai mare aliat al unui părinte. Proiectată de geniala specialistă în robotică Gemma, jucăria de companie MEGAN poate asculta, privi și învăța în timp ce devine prietenă și profesoară, colegă de joacă și protectoare pentru copilul la care este conectată.

Joi 21:15

Romina, VTM

Regia: Paul-Răzvan Macovei

Cu: Nicole Cherry, Tzancă Uraganu, Bogdan de la Ploiești

Gen Film: Comedie, Romantic, Dragoste

Durată: 88 min

Rating: AP 12

Romina (Nicole Cherry), înfiptă și isteață cum e ea, încearcă să salveze terasa tatălui ei din Costinești. Ca să reușească, e nevoită să își confrunte toate fricile. În peripeția ei, ajunge să se îndrăgostească de Valentin (Rareș Mariș), un turist venit în vacanță la Costinești, cu planuri de a cânta la chitară pe pietonală pentru a câștiga un ban cinstit. Romina îl ajută pe Valentin să devină artist în toată regula, și, fără să își dea seama, Valentin ajunge să semene cam mult cu Gino (Bogdan DLP). Între Romina și Gino pare că a fost ceva la un moment dat, și asta îl face pe Valentin să devină gelos. Cei 3 sunt acompaniați de o gașcă foarte colorată, formată din Narcisa (Cesima Nechifor), Dana (Ana-Maria Guran), Mihai (Costi Max), Pamela (Cristina Pucean), Sebi (Yny Sebi), Bobby (Costel Biju) și Tzancă Uraganu. Va reuși Romina să salveze terasa tatălui ei și dacă da, la ce cost?

Vineri pana Miercuri 17:30; 19:25; 21:30

Joi 15:20; 17:20; 19:20

Operation Fortune: Ruse de guerre / Operațiunea Fortune: Urzeala războiului

Regia: Guy Ritchie

Cu: Josh Hartnett, Jason Statham, Cary Elwes, Hugh Grant, Bugzy Malone, Aubrey Plaza

Gen Film: Actiune, Thriller

Durată: 119 min

Rating: AP 12

Agentul special Orson Fortune și echipa sa de agenți recrutează una dintre cele mai mari vedete de cinema de la Hollywood pentru a-i ajuta într-o misiune sub acoperire, atunci când vânzarea unei noi tehnologii mortale de arme amenință să perturbe ordinea mondială.

Vineri pana Miercuri 16:25; 21:00

Joi 16:25

Finnick / Lumea secretă a spiridușilor

Regia: Denis Chernov

Cu: Paul Castro Jr., Clifford Chapin, Emily Cramer, Artur Babich, Nathalie Ferare

Gen Film: Animatie, Aventuri

Durată: 93 min

Rating: AG

Finnick este un tânăr spiriduș, căruia nu pare să-i pese de responsabilitatea de a transforma casa oamenilor într-un cămin. Totul se schimbă atunci când o nouă familie vine în casa pe care o protejează el, iar trucurile lui de a scăpa de responsabilitate nu mai funcționează deloc.

Dublat: Vineri pana Joi 14:20

Lamborghini: The Man Behind the Legend / Lamborghini: Omul din spatele legendei

Regia: Robert Moresco

Cu: Frank Grillo, Mira Sorvino, Gabriel Byrne

Gen Film: Biografic, Drama, Sport

Durată: 102 min

Rating: AP 12

Filmul prezintă povestea adevărată a transformării complexe a lui Ferruccio Lamborghini, de la începuturile modeste în construcția de tractoare, până la rivalitatea cu Enzo Ferrari. Geniul său de neegalat l-a făcut o adevărată legendă în industria automobilistică, dar pasiunile sale au atras greutăți emoționale în viața personală atât de plină de romantism, cât și de suferință.

Vineri pana Joi 18:50

Două inimi

Regia: Cătălin Dascălu, Oleg Oz

Cu: Iuliana Beregoi, Connect-R, Ceanu Zheng

Gen Film: Drama, Romantic, Dragoste

Durată: 103 min

Rating: AP12

Lexi, o fată de 19 ani, săracă, cu o viață plină de greutăți, dar foarte talentată, scrie versuri și muzică într-un caiet. Înainte de o întâlnire importantă care îi poate schimba viața și la care caietul ei ar juca un rol crucial, Lexi pierde caietul. Printr-un concurs de împrejurări, Lexi crede că acesta a ajuns în posesia lui Zen, un superstar arogant, cântăreț de muzică trap.

Vineri pana Miercuri 15:20

Lyle, Lyle, Crocodile / Lilu, Lilu, Crocodilu

Regia: Josh Gordon, Will Speck

Cu: Javier Bardem, Constance Wu, Brett Gelman, Shawn Mendes, Scoot McNairy

Gen Film: Animatie, Aventuri, Comedie, Familie, Fantastic, Muzical

Durată: 112 min

Rating: AG

Avand la bază cartea pentru copii cu același nume, lungmetrajul semnat de Josh Gordon și Will Speck spune povestea lui Lilu, un crocodil neobișnuit care trăiește în marele New York și care… nu mușcă

Dublat: Vineri pana Joi 12:00

Avatar: The Way of Water 3D / Avatar: Calea apei

Regia: James Cameron

Cu: Zoe Saldana, Kate Winslet, Sigourney Weaver, Sam Worthington

Gen Film: Actiune, Aventuri, Fantastic, SF

Durată: 195 min

Rating: AP 12

La câțiva ani după lupta cu pământenii, extratereștrii de pe Pandora își continuă liniștiți viețile. Jake Sully trăiește fericit în noul lui corp alături de iubita lui. Fericirea celor de pe Pandora este însă pe cale sa fie distrusă de o nouă amenințare. North este liderul unui clan de extratereștrii necunoscuți care își spun „venusieni”. Acestia încep încetul cu încetul să provoace mari pagube pe Pandora, iar Jake realizează că trebuie să ia masuri împotriva fiarelor spațiale. Pe locuitorii de pe Pandora îi așteaptă o bătălie epică în care Jake va trebui să riște totul, poate chiar și propria lui viață.

Vineri pana Joi 12:20; 16:00; 19:45

Puss in Boots: The Last Wish 3D / Motanul încălțat: Ultima dorință

Regia: Joel Crawford, Januel Mercado

Cu: Antonio Banderas, Salma Hayek, Florence Pugh, Olivia Colman

Gen Film: Animatie, Aventuri, Familie, Comedie, FamilieFantastic

Durată: 105 min

Rating: AG

Pentru prima dată în mai bine de un deceniu, DreamWorks Animation prezintă o nouă aventură în universul Shrek, în timp ce îndrăznețul haiduc Motanul încălțat descoperă că pasiunea lui pentru pericol și nesocotirea față de siguranță și-au luat amprenta pe sănătatea lui. Motanul a distrus opt din cele nouă vieți ale sale, deși a pierdut numărătoarea pe parcurs. Recuperarea acelor vieți îl va trimite pe Motanul încălțat în cea mai mare aventură de căutare de până acum.

Dublat: Vineri pana Joi 13:00

Ne rezervam dreptul de a modifica programul de rulare al filmelor.

Rezervari si bilete: www.inspirecinema.ro.