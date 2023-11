Profesorul universitar la ASE, Cristian Păun: „Din doi ani consecutivi, mai mult de un an îl muncești pentru stat și vreo 10-11 luni pentru tine și familia ta”

Cristian Păun, profesorul universitar din cadrul Academiei de Științe Economice București, a abordat pe pagina de socializare subiectul impozitării veniturilor românilor într-un mod diferit față de cel din prezent.

„Impozitul pe venit este de 10%. Asta înseamnă că odată la 10 ani trebuie să muncești un an întreg fără a încasa nimic pentru a plăti acest impozit.

TVA pentru orice cumperi este de 19%. Asta înseamnă, odată la 5 ani, trebuie să muncești un an întreg fără a încasa nimic pentru a plăti acest impozit. Adică, 2 ani din cei 10 ani (din care unul deja îl muncești pentru impozitul pe venit).

Contribuția la sănătate este de 10%. Asta înseamnă că alt an din 10 ani trebuie să muncești pentru a plăti această contribuție la sănătate.

Contribuția la sănătate Pilon 1 este de 21,25%. Asta înseamnă că odată la 5 ani trebuie să muncești un an fără să câștigi nimic pentru a plăti pensia celor care acum sunt la pensie. Pentru tine va munci altcineva, în același mod. Adică, 2 ani din 10 ani (4 deja îi munciți pentru cele de mai sus, fără nimic pentru dumneavoastră).

Adunați și voi: 1 an (impozit pe venit) + 2 ani (TVA) + 1 an (contribuție la sănătate) + 2 ani (contribuție la pensia altora) = 6 ani. 6 ani din 10 ani îi muncim pentru alții. Nu pentru noi. Integral. Fără să ducem nimic acasă pentru noi.

E puțin, nu? 6 ani din 10 ani. Adică, din doi ani consecutivi, mai mult de un an îl muncești pentru stat și vreo 10-11 luni pentru tine și familia ta. Chiar mai puțin dacă adăugați că la toate astea mai plătim și altele. Inclusiv faptul că nu beneficiem de mai nimic din toate astea (ni se strică mașina în gropile care ar trebui reparate din acești bani).

Nu întâmplător, Ziua Libertății Fiscale în România (de la ce dată încolo muncești pentru tine, nu pentru stat) se serbează prin iulie, de ceva ani. 6 luni din 12 luni. Asta înseamnă că un an muncești pentru tine, un an pentru stat. De fapt, mai puțin de un an pentru tine, mai mult de un an pentru stat.

Nebunie, nu?” a transmis Cristian Păun, profesor al Academiei de Studii Economice, prin intermediul paginii sale de socializare.