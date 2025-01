Profesorul ASE, Cristian Păun despre antreprenoriat și investiții: ”Sfătuiesc tinerii să învețe să investească la bursă”

Profesorul ASE, Cristian Păun, originar din județul Alba, a vorbit în cea mai recentă postare despre antreprenoriat și investiții și ce presupun fiecare în parte.

”Când investesc pe bursă, sunt antreprenor autentic?

Antreprenoriatul presupune trei lucruri esențiale: descoperirea unei oportunități (o nevoie insuficient sau incomplet acoperită de un bun sau un serviciu la momentul descoperirii), calculul din spate care să ajute la luarea deciziei (trebuie calculat dacă merită făcută investiția care să valorifice oportunitatea descoperită, dacă este vorba de o pierdere sau profit, dacă este vorba de un profit suficient de mare prin comparație cu alte alternative sau costuri de oportunitate) și trebuie integrat în acest calcul un risc inerent (pentru că decizia antreprenorială se referă mereu la viitor).

În investiții este la fel: descopăr o companie care are potențial de creștere, calculez un profit potențial și îl compar cu alte alternative, integrez riscul inerent prin diferite instrumente (adaug un futures pe acțiuni, eventual, la poziția deschisă pe acțiuni; adaug o limită-stop etc.).

Totuși, sunt câteva diferențe între antreprenoriat și investițiile la bursă. În antreprenoriat, importantă este decizia și controlul aproape total pe care îl are antreprenorul asupra ideii sale de afacere. Antreprenoriatul se manifestă cu precădere în fazele incipiente ale unei afaceri. Când antreprenorul finanțează semnificativ ideea lui, muncește pentru ideea lui, convinge pe alții să îi vină alături, cu capital, cu resurse sau cu muncă. După ce afacerea se maturizează, alături de antreprenori apar ”capitaliștii”. Investitorii mai mici și mai mari care investesc în activele financiare ale unei afaceri, direct sau prin intermediul burselor sau intermediarilor financiari specializați. Capitaliștii furnizează capitalul necesar afacerii, fac calcule specifice de profit care derivă din diferența de preț la acțiunile pe care le cumpără (influențată de succesul afacerii din spate) și de dividend (influențat și el de acest succes).

Obiectivul în antreprenoriat, ca și în investiții, este profitul. La antreprenoriat însă, profitul este derivat direct din capacitatea antreprenorului de a vinde produse sau servicii pe piață, succesul lui depinde de așa ceva. Antreprenorul este ”în sclavie” la consumator din prima clipă a existenței sale, extrage profit direct din capacitatea de a-l convinge pe consumator că produsele lui au cel mai bun raport calitate preț. Capitalistul nu are direct legătură cu asta. El nu este antreprenor. El își încredințează capitalul său antreprenorului, având încredere în talanții și în potențialul său, prin raportare la concurență și la consumatori. Capitalistul are răbdare și capitalul lui conferă răbdarea necesară oricărei afaceri.

Procesul de producție este adesea îndelungat, salariații și furnizorii nu prea au răbdare până când se încheie producția și se încasează contravaloarea produsului realizat. Asta vinde capitalistul, răbdare. Și cere un preț pentru această răbdare a lui, dividendul sau dobânda.

Investitorul are o încredere mai mare și de natură diferită în afacerea pe care o finanțează. Devine proprietar pe o parte din afacere, își asumă pierderile aferente (nu câștigă dividend când compania este pe pierdere), participă la decizie și are un control mai mare asupra afacerii decât are creditorul ei. Când investește, hazardul moral al investitorului este mult mai mic. El cumpănește bine decizia.

În concluzie, nu putem pune egalitate între antreprenoriat și investitorii într-un act antreprenorial (o afacere). Dar putem spune că investiția este fundamentală pentru dezvoltarea unei afaceri și că este o formă mai simplificată de antreprenoriat, care împrumută multe caracteristici ale acestuia (descoperire, calcul, asumarea riscurilor, profit etc.). Ca orice acțiune umană (mai simplă sau mai complexă), are mereu ceva antreprenorial în ea. Dar nu înseamnă că, atunci când cumperi acțiuni la compania X, ai legătură cu ceea ce se întâmplă pe viitor cu afacerea din spatele companiei X.

Adesea, sfătuiesc tinerii să învețe să investească la bursă, aducând ca argumet faptul că aceast tip de acțiune ar fi cea mai simplă și cea mai la îndemână formă de antreprenoriat, cea mai apropiată de ei alegere de a face parte dintr-o afacere. Dar nuanțele nu sunt atât de clare. E puțin mai complicat de atât.

Notă: Acest material reprezintă opinii personale, nu reprezintă punctul de vedere al Academiei de Studii Economice din București și nu implică sub nicio formă universitatea din care fac parte”, a scris Păun pe Facebook.

