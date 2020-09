Problema distanțării între elevi: Care este media elevilor per clasă, la nivel național, în funcție de mediul de rezidență

O problemă de impotanță majoră a învățământului românesc a fost scoasă la lumină de criza Covid-19 și de imposibilitatea de a asigura distanțarea între elevi, în multe situații: numărul prea mare de elevi într-o clasă. Problema este comună în orașele mari, dar cifrele sunt trase în jos, statistic, de orașele mici și ruralul depopulat. Cum arată cifrele pe care Ministerul Educației le are la dispoziție?

La nivel național, într-o clasă sunt în medie peste 21 de elevi, cifrele sunt considerabil mai mari pentru urban, iar la nivelul ciclurilor de învățământ cifrele medii depășesc limita maximă legală în preșcolar, și depășesc considerabil media legală în primar și gimnazial.

Informațiile statistice sunt esențiale pentru autorități când elaborează politici publice și legi. Iar problema numărului de elevi per clasă a fost un element-cheie în deciziile pe care le-au luat autoritățile din România și din toată lumea, atunci când au stabilit cum să se redeschidă școlile.

Dimensiunea claselor este, conform OECD, o problemă-cheie care trebuie avută în vedere de acum înainte, în sistemele de învățământ ale lumii, ca urmare a șocului produs de pandemia Covid-19.

La solicitarea EduPedu.ro, Ministerul Educației a transmis ultimele date statistice pe care le are la dispoziție în privința numărului de elevi în clasă. Cifrele sunt valabile pentru anul școlar 2019-2020, fiind culese în baza unei interogări din 15 aprilie 2020.

În funcție de mediul de rezidență, cifrele mari întâlnite în școlile din marile aglomerări urbane sunt mai mici, în medie, în datele statistice, având în vedere depopularea urbanului mic. Iar media națională este trasă în jos de cifrele din mediul rural, până la un nivel oricum ridicat comparativ cu alte țări din Europa. Astfel:

Media elevilor per clasă, în funcție de mediul de rezidență:

La nivel național, sunt în medie 21,65 de elevi într-o clasă

La nivel urban, sunt 25,13 elevi într-o clasă

La nivel rural, sunt 18,17 elevi într-o clasă

În medie la nivel național, în școli există 7 formațiuni de elevi (clase) per unitate de învățământ, potrivit datelor furnizate de Minister. MEC nu a precizat mediile pentru rural (număr foarte mic de clase) și urban (număr foarte mare de clase per unitate de învățământ).

În funcție de ciclurile de învățământ, mediile statistice sunt în limitele prevăzute de Legea Educației în unele cazuri, dar depășesc cu mult prevederile acesteia în cicluri cheie.

Media elevilor per clasă, după ciclul de învățământ, comparativ cu prevederile art. 63 din Legea Educației:

Preșcolar: 21,46 (LEN: grupă medie 15, nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 20)

Primar: 20,96 (LEN: clasă medie 17, nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 22)

Gimnazial: 21,5 (LEN: clasă medie 22, nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 26)

Liceal: 25,75 (LEN: clasă medie 24, nu mai puțin de 15 și nu mai mult de 30)

Învățământ profesional și tehnic: 22,65 (LEN: clasă medie 24, nu mai puțin de 15 și nu mai mult de 30)

Datele din LEN menționate mai sus sunt valabile după modificările aduse Legii printr-un act legislativ ce publicat în Monitorul Oficial pe 20 august 2020. Acesta prevede că limitele maxime menționate pot fi depășite în situații excepționale cu cel mult 3 elevi.

Datele oferite de MEC arată, astfel, că la nivel național:

numărul mediu de elevi într-o clasă, la nivel preșcolar, depășește cu mult media prevăzută în Legea Educației, dar și limita maximă prevăzută de lege

la nivel de ciclu primar, numărul mediu de elevi într-o clasă depășește considerabil media prevăzută de Lege și se apropie de limita maximă legală)

la nivel de gimnaziu, numărul mediu de elevi este ușor sub media prevăzută de lege

la nivel liceal, numărul mediu de elevi într-o clasă depășește media prevăzută de lege.

Cum se compară datele oferite de minister cu cele din alte țări?

În urmă cu o săptămână, Eurostat publica date statistice ce relevau că România avea, la nivelul anului 2018, cei mai mulți elevi într-o clasă de învățământ primar, din Uniunea Europeană: n cele 27 de state membre ale UE erau în 2018 în învăţământul primar 24,5 milioane de elevi şi 1,8 milioane de învăţători, o medie de 13,6 elevi la un cadru didactic, România având cel mai mare număr de elevi – 19,5 – care îi revin unui învăţător – Detalii aici.

Între timp, utimul raport anual “Education at a Glance” al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare în Europa (OECD), publicat luna aceasta, agregă pentru mai multe țări membre OECD date privind numărul de elevi într-o clasă (pe lângă numărul de elevi per profesor) – date aferente anului 2018, pentru învățământul primar și gimnazial.

La nivel de ciclu primar, România are o medie similară cu Germania, țară cu diferențe considerabil mai mici între zonele depopulate și marile aglomerări urbane. Germania, care se bazează pe testare extinsă în școli și care nu a înregistrat focare majore în luna care a trecut de când a început să deschidă școlile pentru noul an, are reguli mai puțin stricte – elevii nu trebuie, de obicei, să poartă mască sau să respecte distanțarea în clasa lor, dar trebuie să respecte astfel de reguli în spațiile comune cu alte clase.

România are, tot la nivel de ciclu primar, cifre medii mai mari decât Italia, unde regulile de distanțare fizică sunt mai sever aplicate, dar mai mici decât Spania, sistem descentralizat care aplică, în general, reguli similare de protecție și prevenție ca cele din școlile românești.

Recordul, în Europa (dintre țările selectate în raportul OECD), este deținut de Marea Britanie, cu 26 de elevi în medie per clasă, în ciclul primar.

Sursa: edupedu.ro