Printr-un parteneriat cu compania Transavia, sală de conferințe la cele mai înalte standarde la liceul militar albaiulian

Joi, 21 februarie, la Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, col. Marcel Domșa – comandant și dr. ing. Ioan Popa – patronul companiei Transavia au tăiat panglica prin care a fost dată în folosință o sală de conferințe dotată la cele mai înalte standarde, realizată cu sprijinul financiar al firmei, în baza unui parteneriat încheiat între cele două unități de elită, la inițiativa patronului acesteia.

Inaugurarea a marcat și debutul manifestărilor dedicate sărbătoririi centenarului Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” ce vor fi organizate în acest an și care vor culmina cu festivitățile aniversare din 1 noiembrie. Sala de conferințe a fost amenajată în spațiul fostei Săli a Trofeelor, care a fost mutată într-o încăpere din imediata apropiere. Noua sală are mobilier modern, cu circa 30 de scaune directoriale, tribună, stații cu microfoane la fiecare masă, boxe, videoproiector și un smart TV uriaș de ultimă generație. Părțile au convenit însă ca sumele investite pentru amenajarea acestei săli să fie confidențiale, dar din informațiile noastre numai un scaun de această calitate costă cel puțin 4 – 500 de lei.

„Ne-am dorit mult o sală de conferință. (…) Ne-am gândit să avem o sală de conferință, care va avea mai multe roluri și de întâlnire a Consiliului de Administrație, și de întâlniri, dacă e nevoie, ale consiliului profesoral, și de conferințe de presă pe care le facem, și de întâlnirile pe care le avem cu partenerii noștri care ne vor vizita, și de acțiuni la clasă, pentru că vom putea aduce și elevii aici; nu e niciun fel de problemă; sigur nu va fi o chestiune cotidiană, dar fiecare clasă va intra cel puțin o dată în această sală, să o vadă, să știe despre existența ei și iată că i-am găsit rostul, important este că o avem. Și cu această ocazie îi mulțumesc domnului director general pentru inițiativa pe care a avut-o și îl mai așteptăm și cu alte inițiative de genul acesta pe viitor”, a spus col. Marcel Domșa, care a precizat că în viitor sala va primi și numele unei personalități a colegiului. Comandantul liceului a precizat că, în privința calității lucrărilor, și-a dorit ca această investiție să se ridice la înălțimea numelui companiei Transavia și standardelor acesteia, mărturisind că nu i-a fost ușor să găsească o firmă de construcții serioasă, iar administratorul acesteia a fost prezent la inaugurare.

„Eu mă bucur că am putut fi util cu această, eu îi zic investiție simbolică, la nivelul de investiții pe care eu sunt obișnuit să le fac, sigur, nu de pomană, ci în folosul companiei, sumele acestea sunt derizorii, dar mă bucur că am putut fi util. (…). Vreau să știți că atât eu, personal, cât și compania care îmi aparține facem sponsorizări și construim diverse până la 1 milion de euro pe an, ceea ce nu cred că este puțin și mi-aș dori ca foarte mulți români să aibă posibilitatea și, implicit, dacă are posibilitatea, și dorința, să facă câte ceva pentru societate de o asemenea sumă. (…) Ajutăm foarte mulți oameni și copii cu probleme, ajutăm sistemul de învățământ, ajutăm sistemul de sănătate, ajutăm și sportivi”, a spus Ioan Popa. „Să aveți spor în tot ce faceți, «să produceți» absolvenți bine pregătiți, serioși, la care să le insuflați (…) instinctul național și patriotismul care, din păcate, la cei mai mulți români le lipsește. Sunt foarte trist și supărat de faptul că în ultimii 10 – 15 ani în România se înmulțesc trădătorii de țară și „cozile de topor”, ceea ce mă întristează tare”, a conchis directorul general al Transavia, Ioan Popa.

„Iată că se poate. Un parteneriat între două entități foarte stabile și foarte importante ale județului nostru, un parteneriat între un grup serios, așa cum este Grupul Transavia, un parteneriat cu un liceu de elită nu poate să dea decât rezultate deosebite”, a declarat, simțindu-se onorat, prefectul Dănuț Hălălai.

„Lucrurile s-au adunat firesc: o firmă de excelență cu o instituție de învățământ la fel de prestigioasă s-au adunat să facă lucruri atât de frumoase împreună. Noi ne mândrim și cu dânșii (arătând spre patronul Transavia) și cu dumneavoastră (întorcându-se spre col. Marcel Domșa). (…) Exemplul domnului Popa și exemplul dumneavoastră ca instituție de învățământ dacă l-ar lua fiecare în domeniul lui așa lucrurile în România ar fi rezolvate”, a spus președintele CJ Alba, Ion Dumitrel, care a amintit de investițiile făcute de Transavia la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia.

„Această sală de conferințe mă face invidios, pentru că e mult mai frumoasă decât sala noastră în care ținem ședințele de consiliu local. (…) Domnule Popa, vă mulțumim în numele comunității din Alba Iulia pentru că faceți aceste lucruri, aceste gesturi (…) Din nefericire, statul s-a dovedit de multe ori neputincios și vedem la fiecare pas acest lucru în a susține, nu de-acum, în ultimii 30 de ani, ca să fim foarte bine înțeleși, în a susține proiectele învățământului și proiecte de sănătate. Și tocmai de aceea intervenția în acest sens a mediului privat este de bun augur. Ar fi foarte bine dacă exemplu dumneavoastră (…) să fie urmat de cât mai mulți oameni”, a accentuat viceprimarul Gabriel Pleșa, martor până acum la inaugurarea a 3 obiective sponsorizate de firma Transavia.

„Un asemenea eveniment pe care-l trăim astăzi poate este un moment unic, dar este poate un moment de calitate, ținând cont de faptul rezultatele acestei unități atrag și investiții de foarte bună calitate”, a spus inspectorul școlar general adjunct Alexandru Dăncilă, care a subliniat sprijinul acordat Inspectoratului Școlar Județean Alba de către firma Transavia, mai ales la organizarea olimpiadele naționale. Felicitări!