PRIMUL pas spre majorarea alocațiilor pentru copii: OUG 9/2019, raport favorabil în Comisia de muncă

Comisia de muncă a Senatului a acordat, marţi, un raport favorabil pentru OUG 9/2019, prin care alocaţiile de stat pentru copii vor fi majorate din luna următoare celei în care se adoptă bugetul de stat pe anul în curs.

Majoritatea voturilor au fost ”pentru”, doar cei doi senatori liberali din comisie s-au abţinut. Ei au fost nemulţumiţi că amendamentul lor, care prevedea ca alocaţiile copiilor să fie majorate începând cu 1 aprilie, a fost respins, potrivit Agerpres.

“Ne-am abţinut. Suntem interesaţi de majorarea alocaţiilor copiilor, dar nu putem să nu vedem această tergiversare. (…) Cum putem fi de acord cu amânarea sine die a alocaţiilor. Putem ajunge şi în toamnă fără alocaţii mărite, pentru că semnalul pe care l-a dat PSD încă de la început este că e interesat să lucreze fără buget. (…) Ei au spus că vor plăti alocaţiile din credite bugetare (…) Banii nu se găsesc în buget. (…) Noi, liberalii, considerăm că e important pentru ţară plata alocaţiilor pentru copii, PSD consideră că e importantă plata subvenţiilor către partidele politice. Asta e diferenţa de abordare”, a afirmat senatorul PNL Carmen Hărău.

Potrivit ordonanţei, alocaţia de stat pentru copii se stabileşte în cuantum de 300 lei pentru copii în vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap, 150 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsa între 2 şi 18 ani şi 300 lei pentru copiii cu vârsta între 3 şi 18 ani în cazul copilului cu handicap.

“Faptul că PNL votează întotdeauna împotriva propriilor amendamente demonstrează încă o dată că nu sunt consecvenţi în deciziile pe care le iau şi fac, de fapt, un act de propagandă, acuzând PSD că ia măsuri populiste, că este împotriva investiţiilor, că bugetul nu este cuprinzător pentru a acorda pensii, salarii, măriri de alocaţii. Este o contradicţie de logică elementară care funcţionează în cazul PNL. (…) Noi am luat decizia de adopta această OUG pentru creşterea alocaţiilor având în vedere faptul că nu există sursă, pentru că bugetul era închis. Am luat decizia de a majora deficitul bugetar. Ordonanţa este aplicabilă în măsura în care se va adopta bugetul. (…) Preşedintele României, care citeşte destul de încet, are o problemă în ceea ce priveşte modul în care trebuie să gestioneze această chestiune, care este extrem de importantă, bugetul naţional. (…) Ordonanţa pe care am dat-o noi pentru a creşte alocaţiile va fi funcţională în măsura în care se va adopta bugetul”, a spus preşedintele Comisiei de muncă, Ion Rotaru.

Ordonanţa va intra în dezbaterea plenului Senatului.

Sursa: agerpres.ro; digi24.ro