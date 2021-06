Primul festival după relaxarea măsurilor la Alba Iulia: Tres Court, festivalul internațional de scurtmetraje. PROGRAM

Cea de-a 23-a ediție a Très Court International Film Festival are loc simultan în 15 țări de pe cele 5 continente, între 4 și 13 iunie 2021, sub coordonarea Institutului Francez din România și cu susținerea Orange. La Alba Iulia organizatorii locali sunt Primaria Municipiului Alba Iulia si Asociatia RYMA.

Festivalul internațional de foarte scurt metraj Très Court aduce spectatorilor cele mai bune producții audiovizuale în format foarte scurt, de maximum 4 minute, venite din lumea întreagă. Spectatorii vor avea plăcerea de a descoperi 160 de filme foarte scurte, grupate în două competiții și 3 selecții tematice: competiția Internațională, „Paroles de Femmes” – filme cu si despre femei, selecția „Au îndrăznit Trash&Glam” și în premieră anul acesta – Selecția documentară.

În plus față de aceste programe difuzate la nivel mondial, sunt organizate și selecții locale sau naționale, precum Competiția românească – o minunată ocazie de a promova specificitățile culturale regionale și talentele locale!

Ca în fiecare an, la finalul vizionării, spectatorii vor putea vota filmul favorit atât din competiția internațională, cât și dintre scurt metrajele românești.

Proiectiile vor avea loc in gradina de la Spatiile RYMA, incepand cu ora 21:30 dupa urmatorul program:

Vineri, 11 iunie

Competitia Nationala si Selectia „Ei au indraznit” (Trash&Glam)

Sambata, 12 iunie

Competitia Internationala (cu votul publicului)

Duminica 13 iunie

Selectia „Paroles de Femmes” si Filme Documentare

INTRAREA ESTE LIBERA!

Spectatorii pot cumpara bauturi si popcorn de la terasa Georgia Summer Lounge din incinta spatiilor RYMA.

Se vor respecta legile in vigoare si regula de distantare sociala care prevede ca fiecare spectator are nevoie de 2 mp in cazul evenimentelor in aer liber.