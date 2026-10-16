Primul deces al unei persoane confirmate cu gripă în sezonul 2026-2027, în România: Peste 82.000 de infecții respiratorii într-o singură săptămână
Primul deces al unei persoane confirmate cu gripă în sezonul 2026-2027, în România: Peste 82.000 de infecții respiratorii într-o singură săptămână
Un bărbat de peste 65 de ani, din județul Cluj, a murit după ce a fost confirmat cu virus gripal de tip A. Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică (INSP), acesta nu era vaccinat antigripal și avea afecțiuni medicale preexistente. Este primul deces confirmat cu virus gripal din actualul sezon.
În paralel, numărul infecțiilor respiratorii este în creștere. În săptămâna 5–11 octombrie 2026, la nivel național au fost raportate 82.363 de cazuri de gripă clinică, infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS) și pneumonii, cu 2,7% mai multe față de săptămâna precedentă, când au fost înregistrate 80.193 de cazuri.
Medicii recomandă vaccinarea antigripală
Odată cu debutul campaniei de vaccinare antigripală, specialiștii recomandă imunizarea cât mai devreme, înainte ca virusurile gripale să înceapă să circule pe scară largă. Luna octombrie este considerată o perioadă potrivită pentru administrarea vaccinului, astfel încât organismul să aibă timp să dezvolte un răspuns imun înainte de intensificarea circulației virusurilor.
Medicii atrag atenția în special asupra persoanelor cu risc crescut de complicații: vârstnicii, pacienții cu boli cronice, femeile însărcinate și copiii. În cazul acestora, gripa poate evolua către forme severe, necesitând uneori spitalizare.
Bilanțul noului sezon readuce în atenție riscurile asociate infecției gripale, în special în rândul persoanelor vulnerabile. În sezonul gripal precedent, 90 de persoane au murit din cauza complicațiilor provocate de virusul gripal, potrivit datelor menționate în raportarea privind evoluția infecțiilor respiratorii.
sursa: INSP
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Foto | Rectorul UAB, Daniel Breaz, la conducerea alianței universitare europene EU.ACE: Un pas important pentru consolidarea prezenței Universității din Alba Iulia în spațiul academic continental
Rectorul UAB, Daniel Breaz, la conducerea alianței universitare europene EU.ACE: Un pas important pentru consolidarea prezenței Universității din Alba Iulia în spațiul academic continental Rectorul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, prof. univ. dr. Daniel Breaz, preia mandatul de președinte al alianței universitare europene EU.ACE, într-un moment important pentru consolidarea cooperării dintre universitățile europene. […]
Foto | 25 de ani de OAR, celebrați la Alba Iulia: „Metamorfoza arhitecturii – de la trecut la viitor”
25 de ani de OAR, celebrați la Alba Iulia: „Metamorfoza arhitecturii – de la trecut la viitor” Ordinul Arhitecților din România – Filiala Alba, reprezentată de președintele său, arh. Vlad Străjan, a organizat, în data de 2 octombrie 2026, la Alba Iulia, evenimentul „Metamorfoza arhitecturii – de la trecut la viitor”, dedicat aniversării a 25 […]
Nicușor Dan, într-un interviu la Bloomberg: „Vom continua să sprijinim Ucraina”
Nicușor Dan, într-un interviu la Bloomberg: „Vom continua să sprijinim Ucraina” Președintele României, Nicușor Dan, a vorbit vineri, 16 octombrie 2026, într-un interviu acordat agenției Bloomberg, despre relațiile cu Ucraina și Statele Unite, în contextul incidentelor recente cu drone în apropierea graniței și în Marea Neagră. Șeful statului a reafirmat sprijinul României pentru Ucraina și […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Primul deces al unei persoane confirmate cu gripă în sezonul 2026-2027, în România: Peste 82.000 de infecții respiratorii într-o singură săptămână
Primul deces al unei persoane confirmate cu gripă în sezonul 2026-2027, în România: Peste 82.000 de infecții respiratorii într-o singură...
Foto | Rectorul UAB, Daniel Breaz, la conducerea alianței universitare europene EU.ACE: Un pas important pentru consolidarea prezenței Universității din Alba Iulia în spațiul academic continental
Rectorul UAB, Daniel Breaz, la conducerea alianței universitare europene EU.ACE: Un pas important pentru consolidarea prezenței Universității din Alba Iulia...
Știrea Zilei
Video | Centura ocolitoare a orașului Ocna Mureș: 3,2 kilometri pentru acces mai ușor spre Băile Sărate și pentru scoaterea traficului greu din centrul orașului. Când va fi gata
Centura ocolitoare a orașului Ocna Mureș: 3,2 kilometri pentru acces mai ușor spre Băile Sărate și pentru scoaterea traficului greu...
Contract uriaș pentru colectarea deșeurilor din Zona 2 – Tărtăria scos la licitație în Alba: Care sunt obligațiile viitorului operator
Contract uriaș pentru colectarea deșeurilor din Zona 2 – Tărtăria scos la licitație în Alba: Care sunt obligațiile viitorului operator...
Curier Județean
21 octombrie 2026 | Andrei Păunescu aduce muzica folk la Alba Iulia, la lansarea ediției integrale a poeziilor Constanței Buzea
Andrei Păunescu aduce muzica folk la Alba Iulia, la lansarea ediției integrale a poeziilor Constanței Buzea Iubitorii de muzică și...
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 26.10-01.11.2026
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 26.10-01.11.2026 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba...
Politică Administrație
Foto | Parcul Arini din Sebeș: Lucrările avansează / „O zonă emblematică va fi transformată”
Parcul Arini din Sebeș: Lucrările avansează / „O zonă emblematică va fi transformată” Lucrările din Parcul Arini avansează. Aleile pietonale,...
Foto | Trotuare modernizate în zona Electrica din Alba Iulia. Primar: „Continuăm să acordăm atenție infrastructurii urbane”
Trotuare modernizate în zona Electrica din Alba Iulia. Primar: „Continuăm să acordăm atenție infrastructurii urbane” Lucrările de amenajare a trotuarelor...
Opinii Comentarii
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026. Urări și felicitări pentru cei ce își sărbătoresc onomastica
Mesaje de Sfânta Parascheva 2026 • Urări și felicitări de bine care pot fi transmise prin SMS pentru Sf. Paraschiva,...
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani
2 octombrie 2026: Dan Spătaru, „Regele aplauzelor”, ar fi împlinit astăzi 87 de ani Pe 2 octombrie 1939 s-a născut...