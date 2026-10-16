Primul deces al unei persoane confirmate cu gripă în sezonul 2026-2027, în România: Peste 82.000 de infecții respiratorii într-o singură săptămână

Un bărbat de peste 65 de ani, din județul Cluj, a murit după ce a fost confirmat cu virus gripal de tip A. Potrivit Institutului Național de Sănătate Publică (INSP), acesta nu era vaccinat antigripal și avea afecțiuni medicale preexistente. Este primul deces confirmat cu virus gripal din actualul sezon.

În paralel, numărul infecțiilor respiratorii este în creștere. În săptămâna 5–11 octombrie 2026, la nivel național au fost raportate 82.363 de cazuri de gripă clinică, infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS) și pneumonii, cu 2,7% mai multe față de săptămâna precedentă, când au fost înregistrate 80.193 de cazuri.

Medicii recomandă vaccinarea antigripală

Odată cu debutul campaniei de vaccinare antigripală, specialiștii recomandă imunizarea cât mai devreme, înainte ca virusurile gripale să înceapă să circule pe scară largă. Luna octombrie este considerată o perioadă potrivită pentru administrarea vaccinului, astfel încât organismul să aibă timp să dezvolte un răspuns imun înainte de intensificarea circulației virusurilor.

Medicii atrag atenția în special asupra persoanelor cu risc crescut de complicații: vârstnicii, pacienții cu boli cronice, femeile însărcinate și copiii. În cazul acestora, gripa poate evolua către forme severe, necesitând uneori spitalizare.

Bilanțul noului sezon readuce în atenție riscurile asociate infecției gripale, în special în rândul persoanelor vulnerabile. În sezonul gripal precedent, 90 de persoane au murit din cauza complicațiilor provocate de virusul gripal, potrivit datelor menționate în raportarea privind evoluția infecțiilor respiratorii.

sursa: INSP

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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