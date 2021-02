Primul concurs al anului pentru trei atlete de la CSȘ Blaj | Mihaela Blaga, debut excelent, victorie la 1500 de metri

La București, a avut loc a doua etapă a Campionatului Național de Seniori, Under 23 și Under 20, în paralel cu Cupa RMA, competiție de atletism la care CSȘ Blaj a avut trei reprezentanți, Mihaela Blaga și Adelina Petruța – în probele de 1500 metri și 3000 metri, respectiv Andreea Bogdan – în cursele de 800 metri și 1500 metri.

Rezultatele sportivilor din “Mica Romă” pot fi considerate drept bune la primul concurs al sezonului de sală 2021, Mihaela Bogdan urcând în două rânduri pe podium, având în vedere condițiile dificile de pregătire cauzate de situația sanitară actuală

Dar iată rezultatele:

*Mihaela Blaga: locul întâi în proba de 1500 de metri, la Under 18 (cu timpul 4:43,11) și poziția a doua în proba de 3000 metri, la seniori (10:18,96);

*Adelina Petruța – locul șapte în proba de 1500 metri, la Under 23 (rezultatul 5:36,45) și locul patru în proba de 3000 metri, Under 23 (timp 11:53,24);

*Andreea Bogdan – locul 8 în cursa de 1500 metri, Under 18 (timpul 5:17,29) și poziția a 7-a în proba de 800 metri, Under 18 (timpul 2:31,51).

“Este un debut de sezon competițional bun pentru Mihaela Blaga. Până în prezent ea deține cea mai bună performanță în țară la categoria Under 18 în probele de 1500 metri și 3000 metri, lucru care ne îndreptățește să sperăm la o clasare cât mai sus la finala Campionatului Național. Sportiva este inclusă în programul Comitetului Olimpic Român de Burse Olimpice pentru Juniori, având ca obiectiv pentru sezonul de aer liber 2021 participarea la Campionatul European de Under 18 în proba de 2000 metri obstacole, probă pentru care și-a realizat standardul de participare încă de anul trecut. Felicit sportivele pentru rezultatele obținute și sperăm să obținem cât mai multe medalii în competițiile naționale și internaționale de anul acesta. Traversăm o perioadă dificilă în care cel mai important lucru este să ne păstrăm sănătatea”, a declarat antrenorul Cristina Man (CSȘ Blaj). Următoarea competiție programată este etapa finală a Campionatului Național de Seniori și Under 23, la București, în 5 și 6 februarie, primul concurs intern în care se vor decerna medalii.