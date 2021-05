Primul centru de vaccinare anti-COVID de tip „drive-thru” din județul Alba, amenajat în parcarea din zona Stadionului Cetate

Primul centru de vaccinare de tip „drive-thru” din județul Alba urmează să fie amenajat în Municipiul Alba Iulia, în parcarea din zona Stadionului Cetate, așa cum a anunțat deputatul USR-PLUS de Alba, Beniamin Todosiu.

„Am lansat cea mai amplă campanie de informare privind vaccinarea din județul Alba.

Pregătim primul centru de vaccinare de tip „drive- thru” la Alba Iulia.

Vrem să convingem cât mai mulți cetățeni să accepte vaccinarea, aceasta fiind singura soluție pentru ca viața să revină la normalitate!

Și, de astăzi, vaccinarea în centrele din Alba se face fără programare!

Alături de colegii mei, am lansat, vineri, o campanie de informare și conștientizare privind importanța vaccinării. Sub genericul „Fii responsabil! Vaccinează-te!”, colegii și tinerii din USR PLUS Alba vor derula acțiuni de informare în localitățile din județ, în cadrul cărora vor explica cetățenilor importanța vaccinării.

De asemenea, la Alba Iulia, împreună cu primarul Gabriel Plesa și reprezentanții DSP Alba, stabilim detaliile pentru a deschide primul centru de vaccinare de tip „drive- thru”. Va fi amenajat în parcarea din zona Stadionului Cetate și sperăm să fie o soluție, care să stimuleze vaccinarea.

De peste un an de zile, ne luptam cu pandemia, iar în tot acest timp am suferit noi și apropiații noștri. Peste 28.000 de oameni au murit în România din cauza acestui virus. Școlile, restaurantele, teatrele, cinematografele, stadioanele sunt închise. Pandemia ne-a schimbat viața și normalitatea socială pe care o știam. Dacă în urmă cu un an, nu aveam nicio soluție, acum avem. Eu m-am vaccinat și la fel au făcut milioane de români. Ne-am vaccinat pentru noi, pentru siguranța celor dragi și pentru ca viața să revină la normalitate.

Vă invităm pe toți să ne susțineți în această campanie de informare și să îi convingem pe cei din jurul nostru să se vaccineze.

Fii responsabil! Vaccinează-te!”, a transmis deputatul USR-PLUS de Alba, Beniamin Todosiu, într-un mesaj postat în mediul online.