Primăria Sebeș continuă procedurile reabilitarea şi revitalizarea Parcului Arini. Licitația pentru proiectare a fost publicată în sistemul de achiziții publice

Primăria Municipiului Sebeş a demarat procedurile de realizare a obiectivului de investiţii „Reabilitare şi revitalizare Parc Arini”, în acest sens fiind elaborată şi aprobată Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii a acestui obiectiv prin H.C.L. nr. 67/2018.

Cu privire la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică pentru proiectarea obiectivul de investiţii „Reabilitare şi revitalizare Parc Arini”, având valoarea estimată de 474.962,48 lei fără TVA, în data de 11.01.2021 a fost publicat anunţul de participare pentru licitaţia deschisă, urmând ca în data de 16.02.2021 să aibă loc deschiderea ofertelor, în cadrul sistemului de achiziţii publice SEAP.

Your browser does not support the video tag.

Propunerile tehnice şi financiare vor fi evaluate în decurs de 60 zile lucrătoare, finalizându-se cu atribuirea contractului de achiziţie publică cu operatorul economic care va îndeplini criteriile de atribuire stabilite.