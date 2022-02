Primăria Sebeș alocă aproape 3 MILIOANE de lei pentru îngrijirea spațiului verde din oraș: 100 000 de euro pentru cosire și înlăturarea buruienilor

Pedeapsă blândă pentru un bărbat din Alba care s-a urcat beat la volan și și-a ucis prietenul într-un accident: Ce alcoolemie avea

După ce a provocat un accident rutier mortal conducând un autoturism sub influenţa alcoolului, un bărbat în vârstă de 33 de ani din judeţul Alba a scăpat, deocamdată, cu o pedeapsă cu suspendare.

Accidentul a avut loc în aprilie 2019, iar o primă decizie în justiţie a fost pronunţată în ziua de 14 februarie 2022 de către Judecătoria Sebeş.

Şoferul (Nicolae C.) este acuzat de ucidere din culpă şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe. În actul de sesizare s-a reţinut că, la data de 21 aprilie 2019, în jurul orei 03:20, aflându-se sub influenţa băuturilor alcoolice, a condus autoturismul marca Audi A6 pe raza localităţii Strungari, respectiv pe drumul care face legătura între localitatea Strungari şi mănăstirea Strungari, în autoturism aflându-se şi un pasager pe locul din faţă-dreapta şi victima pe bancheta din spate.

Când a ajuns într-o zonă în care drumul prezintă o curbă stânga urmată de un podeţ, un şanţ de colectare a apei pluviale şi un gard, din cauza neatenţiei şi stării în care se afla, a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, a părăsit partea carosabilă, a distrus o parte din gard şi a intrat în coliziune cu un stâlp de electricitate din beton care a fost rupt de la bază, în urma impactului acesta căzând pe carosabil.

În urma accidentului rutier, pasagerul de pe bancheta din spate a decedat ca urmare a leziunilor traumatice care s-au produs prin lovirea de corpurile dure din interiorul autoturismului. Şoferul a suferit vătămări corporale uşoare, fiind transportat la spitalul din Sebeş. Al doilea pasager nu a suferit leziuni.

Muncă neremunerată în folosul comunităţii

Şoferul avea o valoare de 0,62 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar în urma prelevării mostrelor biologice de sânge a rezultat o alcoolemie de 1,45 g/l alcool pur în sânge la prima probă (ora 06:30), respectiv 1,15 g/l alcool pur în sânge la a doua probă (ora 07:30).

Acesta a recunoscut integral faptele şi a colaborat cu anchetatorii. Chiar dacă s-a considerat că faptele acestuia au un grad ”deosebit de ridicat” de pericol, instanţa de fond l-a condamnat la 2 ani şi 4 luni de închisoare, cu suspendare sub supraveghere pe un termen de 4 ani. Pe parcursul termenului de supraveghere, bărbatul va presta o muncă neremunerată în folosul comunităţii pe o perioadă de 120 de zile lucrătoare

”Instanţa găseşte fondată această clemenţă în special raportat la caracteristicile personale ale inculpatului care a înţeles gravitatea faptelor comise, ceea ce face ca o pedeapsă cu executare să pară excesivă chiar dacă prin conduita sa culpabilă a adus atingere unui drept fundamental esenţial al omului. Scopul pedepsei nu este unul strict represiv, de esenţa sa fiind reintegrarea socială a infractorului”, a precizat magistratul în hotărâre.

S-a luat în considerare şi faptul că nu are antecedente penale şi că anterior a avut o conduită bună în societate, ”iar conduita sa procesuală a fost una corectă şi asumată, recunoscând încă de la început comiterea faptei, prin conduita sa ulterioară (interesul manifestat faţă de situaţia familiei victimei, colaborarea cu organele de anchetă) evidenţiind regretul faţă de consecinţele imprundenţei sale, manifestând compasiune faţă de victimă şi familia acesteia şi resimţind sentimentul de vinovăţie”.

Hotărârea poate fi contestată la Curtea de Apel.