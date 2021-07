Primăria Ciugud: APEL pentru consum de apă cu moderație, după problemele cu alimentarea din comună: „Sunt familii cu copii mici sau vârstnici care au nevoie de solidaritatea noastră”

Primăria comunei Ciugud face un apel la cetățeni pentru a consuma apa potabilă cu moderație după ce în ultimele cinci zile s-au înregistrat probleme grave în furnizarea apei potabile, din cauza avariei grave de la Galda.

„Nu am crezut că vom ajunge să spunem asta, dar aceasta este, de câteva zile, realitatea de la Ciugud. Din cauza unei avarii la rețeaua de alimentare, în ultimele cinci zile s-au înregistrat probleme grave în furnizarea apei potabile. Compania APA CTTA Alba lucrează și acum pentru a putea remedia în întregime problemele generate de avarie și pentru a readuce presiunea și calitatea apei la normal.

Până atunci, vă rugăm pe toți cei care ați fost realimentați să consumați apă cu moderație, să nu folosiți apa pentru irigații și să vă gândiți și la vecinii dumneavoastră. Vă amintim că în continuare sunt familii care au probleme cu lipsa presiunii la apă sau au apă doar în anumite perioade ale zilei. Sunt familii cu copii mici sau sunt familii de vârstnici care au nevoie de sprijinul și solidaritatea noastră. Știm că este o situație neplăcută, dar împreună putem scurta perioada până când alimentarea cu apă va reveni la normal în întreaga comună.

După cum știți, Comuna Ciugud are un bazin de rezervă care poate asigura alimentarea provizorie cu apă, însă, din cauza consumului ridicat din rețea, acesta are nevoie de timp pentru a se umple. De asemenea, în ultimii ani a crescut foarte mult încărcarea rețelei de apă, iar multe sate din comunele limitrofe Ciugudului au fost racordate la rețeaua existentă. În acest sens, dorim să vedem dacă rețeaua a fost extinsă corect prin adăugarea altor sate din comunele limitrofe și dacă s-a ținut cont de dimensionarea inițială a acesteia. Am cerut operatorului de apă această evaluare și, în cazul în care se constată subdimensionarea rețelei, să se dispună investiții urgente pentru remedierea problemelor. O astfel de investiție a fost realizată recent în zona Hăpria, unde a fost închis un inel în rețeaua de alimentare, astfel încât să nu se mai înregistreze probleme cu presiunea apei.

Vă mulțumim și vă suntem alături pentru a depăși împreună această problemă!

Eventualele perturbații, precum și zona în care acestea apar, vă rugăm să le semnalați imediat dispeceratului operatorului de apă la numărul de telefon : 0258 – 834501, în vederea intervenției.

În cazul în care operatorul nu vă răspunde cu rapiditate, dacă apar alte probleme privind furnizarea apei sau dacă reluarea furnizării este întârziată, vă rugăm să sesizați Primăria Comunei Ciugud la numărul de telefon: 0733/066110 (viceprimar Liliana OARGA) sau on-line folosind formularul rapid de pe site-ul instituției”, au scris reprezentanții primăriei Ciugud pe facebook.