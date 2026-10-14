Primăria Alba Iulia vrea să construiască un nou drum între Șoseaua de Centură și zona de activități din est
Primăria Alba Iulia vrea să construiască un nou drum între Șoseaua de Centură și zona de activități din est
Primăria Alba Iulia a depus la Direcția Județeană de Mediu Alba o solicitare de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Cale de comunicație rutieră”, care ar urma să lege zona de activități din estul orașului de varianta de ocolire (DN CALB).
Cea mai apropiată locuință se află la circa 250 de metri, iar cea mai apropiată construcție la circa 450 de metri. Terenul este în prezent pășune și drum, fără construcții.
Ce se va construi
Investiția are două componente. Prima este amenajarea intersecției cu DN CALB, cu benzi suplimentare de accelerare, decelerare și viraj la stânga, insule de separare a fluxurilor de trafic și acostamente de 2 m. A doua este o stradă de 830 de metri, cu două benzi de 3,5 metri și acostamente consolidate de câte un metri, care se încheie cu un sens giratoriu la km 0+830.
Pe lângă carosabil, proiectul prevede:
*trotuare de 1,50 metri și 1,80 metri;
*o pistă de biciclete de 2,40 metri, cu circulație în ambele sensuri;
*patru stații de autobuz;
*două zone de parcare cu 58 de locuri în total;
*150 de arbori de arin negru, plantați de o parte și de alta a drumului.
Suprafața totală aferentă investiției este de 41.045 mp, din care 33.855 mp pentru calea de comunicație și 7.190 mp pentru intervenția la DN CALB.
Apa de ploaie, gestionată pe loc
Elementul distinctiv al proiectului este sistemul pluvial. Apa de pe carosabil nu merge într-o canalizare clasică, ci este dirijată către șanțuri vegetale de bioretenție, late de circa 3,8 metri, cu o lungime totală de aproximativ 1.185 metri. Acestea pre-epurează apa și o infiltrează controlat în sol. În zona parcărilor sunt prevăzute separatoare de hidrocarburi. Documentul susține că soluția reduce debitele evacuate și contribuie la refacerea rezervei locale de apă subterană.
Costuri și termene
Valoarea investiției este de 16.833.838,96 lei cu TVA, din care 12.917.169,27 lei reprezintă construcții-montaj. Perioada de implementare propusă este de 30 de luni, dintre care 24 de luni pentru execuție și 6 luni pentru proiectare și proceduri de atribuire.
Lucrările se vor realiza din bugetul local.
foto reprezentativă: arhivă (cu rol ilustrativ)
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